Защита репутации в бизнесе: как юридически защитить свои права в условиях конфликта с конкурентами

Какие законы защищают бизнес от недобросовестной конкуренции

Российское законодательство сформировало обширную нормативную базу, которая позволяет компаниям успешно защищать свою репутацию. В определенных ситуациях истец вправе требовать не только опровержения недостоверной информации, переданной третьим лицам, но и компенсации убытков.

Гражданский Кодекс Российской Федерации ст. 152

Согласно статье 152 Гражданского Кодекса, любой человек вправе потребовать в суде опровержения данных, которые порочат его честь, достоинство, деловую репутацию. Закон изначально рассматривает такую информацию как недостоверную. Задача истца — доказать ее распространение ответчиком. Последнему, в свою очередь, придется предоставить подтверждение правдивости сведений.

Статья 152 предусматривает ряд вариантов, как истец может восстановить свое доброе имя в глазах общественности:

тем же способом или аналогичным тому, как информация была распространена;

публикация опровержения в тех же СМИ, где ранее появились порочащие сведения;

удаление данных или запрет на их дальнейшее распространение;

возмещение убытков.

Если распространитель не установлен, истец вправе потребовать от суда официального признания информации недостоверной.

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Федеральный закон запрещает конкуренцию в бизнесе путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных сведений, наносящих бизнесу материальный ущерб или порочащих деловую репутацию.

Такие действия влекут за собой административную ответственность. Рассмотрением подобных случаев занимается Федеральная антимонопольная служба РФ. Компания может подать жалобу в ФАС о проведении проверки. Если сведения не подтвердятся, контрольный орган вправе выписать штраф виновному за недобросовестную конкуренцию.

№ 38-ФЗ «О рекламе»

Федеральный закон запрещает недобросовестную и недостоверную рекламу, которая содержит неправдивые сведения, оценочные сравнения товара с продуктами других производителей без опоры на факты, высказывания и образы, порочащие репутацию конкурента. За подобными нарушениями следит ФАС: именно она имеет право выдать предписание о приостановке рекламы и оштрафовать виновных.

Закон РФ «О средствах массовой информации»

Закон устанавливает порядок опровержения публикаций в СМИ, содержащих клевету. В отдельных случаях возможно привлечение виновных к уголовной ответственности, если сведения порочат репутацию физического лица.

В бизнес-конфликтах этот инструмент защиты используют опосредованно, например, если распространяются ложные данные о руководителе или другом лице, связанном с компанией. В таком случае человек может настаивать на открытии уголовного дела.