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Перевозка
Свидетельство ДОПОГ на перевозку опасных грузов: как получить в 2025 году

Свидетельство ДОПОГ на перевозку опасных грузов: как получить в 2025 году

Чтобы перевозить опасные грузы — воспламеняющиеся вещества, ядовитые газы и взрывчатые материалы, водитель должен обладать определенной квалификацией. Ему необходимо получить свидетельство ДОПОГ — оно подтверждает прохождение специальных курсов. Рассказываем, кто, как и когда может получить свидетельство ДОПОГ в 2025 году.

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Что такое ДОПОГ

ДОПОГ расшифровывается как дорожная перевозка опасных грузов. Это международное соглашение европейских стран, устанавливающее единые стандарты безопасности при транспортировке опасных грузов. РФ стала участницей данного договора в 1994 году.

Основная цель ДОПОГ заключается в обеспечении безопасного перемещения опасных материалов посредством контроля и регламентации процесса перевозки. В соответствии с соглашением организации и ИП обязаны получать специальное разрешение на осуществление подобной деятельности и допускать к работе лишь тех водителей, которые имеют соответствующее свидетельство ДОПОГ. 

Благодаря этому водители получают возможность свободно перемещаться через границы государств-участников соглашения без оформления дополнительных документов.

Кто может получить ДОПОГ

ДОПОГ требуется водителям, занятым в сфере транспортировки опасных веществ, чья деятельность подпадает под код ОКВЭД 49.20.1 «Перевозка опасных грузов». Для получения свидетельства необходимо наличие водительского удостоверения и опыта управления транспортным средством соответствующей категории не менее трех лет

Подтверждение стажа может быть запрошено в виде записей в трудовой книжке или договоров, свидетельствующих о работе в сфере перевозок. Порядок оформления свидетельства ДОПОГ для водителей регулируется приказом Минтранса № 265 от 30.07.2020.

К примеру, если водитель имеет 5-летний стаж вождения категории «С» и 2-летний стаж категории «Е», он сразу получает право на перевозку опасных грузов транспортом категории «С», например, на автомобиле КамАЗ. Однако, для перевозки грузов на тягаче с прицепом ему потребуется подождать еще год, пока его стаж по категории «Е» достигнет необходимых трех лет

Помимо водителей, наличие свидетельства ДОПОГ обязательно для всех лиц, находящихся в кабине транспортного средства и участвующих в процессе перевозки опасных грузов, например, экспедиторов, а также для сотрудников, выполняющих функции консультантов по вопросам безопасности транспортировки опасных веществ.

Консультанты проходят отдельную процедуру получения свидетельства, включающую специализированные курсы подготовки и получение свидетельства особого формата – на листе А4, в отличие от пластиковой карты водителей. Правила выдачи свидетельства ДОПОГ для консультантов установлены приказом Минтранса № 257 от 28.07.2020.

Что нужно для обучения ДОПОГ

Для прохождения обучающих курсов ДОПОГ необходимо определиться с тем, грузы каких классов будут перевозить. От этого зависит — какой курс водитель будет проходить и какое разрешение в итоге получит.

Сколько классов опасных грузов предусматривает ДОПОГ

ДОПОГ предусматривает 9 видов опасных грузов. Классификация предусмотрена ГОСТ 19433-88. В таблице 1 представлено распределение веществ и материалов по подклассам.

Таблица 1. Подклассы опасных грузов из ГОСТ 19433-88

Минтранс проводит 4 курса подготовки: 

  • базовый;

  • по перевозке грузов в цистернах;

  • по перевозке веществ и изделий класса 1;

  • по перевозке радиоактивных материалов класса 7.

Сначала все водители проходят базовый курс — он нужен для тех, кто впервые обучается перевозке опасных грузов. Иногда достаточно и его, но при перевозке других грузов обязательно проходят спецкурсы. 

Выбор учебного центра и подготовка документов

Обучение проходит очно, поэтому рекомендуем водителям выбрать ближайший учебный центр. Обычно прохождение курса занимает 3–4 рабочих дня. Список подходящих учреждений указан в реестре Минтранса

Для обучения необходимо подать в учебный центр:

  1. Заявление на обучение. Это можно сделать лично или дистанционно, например, с помощью электронной почты.

  2. Документ, удостоверяющий личность.

  3. СНИЛС.

  4. Водительское удостоверение.

  5. Прошлое свидетельство ДОПОГ (если обучение проходят повторно).

Многие учебные центры просят сразу оплатить обучение. Средняя стоимость базового курса — 5–6 тыс. руб. Специализированного — 3 тыс. руб.

Скриншот прайс-листа Прикамского института безопасности. Источник: официальный сайт Прикамского института безопасности
Скриншот прайс-листа центра ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК». Источник: официальный сайт ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК»

После завершения курсов водителю выдадут свидетельство об обучении — оно понадобится для сдачи экзамена в Ространснадзоре.

Где сдают экзамен на ДОПОГ

После прохождения обучения водитель сдает экзамен в территориальной комиссии Ространснадзора. Дату проведения сообщают в учебном центре.

Для сдачи экзамена водителю нужно взять свидетельство об окончании курсов, паспорт и водительское удостоверение. Экзамен проходит в виде тестирования. Базовый курс состоит из 25 вопросов, на него отводится 45 минут. А в специализированном всего 15 вопросов, на него уходит 30 минут.

Вопросы по экзаменам размещены на сайте Росавтотранспорта. Вот так выглядят темы для базового курса по ДОПОГ:

Скриншот тем экзамена по базовому курсу для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов. Источник: Росавтотранспорт РФ

А вот так выглядят темы для специализированного курса «Перевозка веществ и изделий класса 1»:

Скриншот тем экзамена по специализированному курсу «Перевозка веществ и изделий класса 1». Источник: Росавтотранспорт РФ

Успешность прохождения оценивают в процентах. Если водитель ответил не менее, чем на 75% вопросов, то экзамен считают сданным. Также возможно три пересдачи в течение двух месяцев.

Какие документы нужны для получения ДОПОГ

Чтобы получить свидетельство ДОПОГ после прохождения экзамена нужно уплатить госпошлину в размере 2 тыс. руб. согласно абз. 2 пп. 72 п. 1. ст. 333.33 НК. После этого необходимо подать заявление либо в Ространснадзор, либо воспользоваться порталом «Госуслуги». Необходимо приложить такие документы:

  • удостоверение личности заявителя (например, паспорт);

  • регистрационное свидетельство транспортного средства;

  • квитанция, подтверждающая уплату государственной пошлины;

  • сертификат, удостоверяющий допуск автомобиля к перевозке опасных грузов;

  • доверенность (при подаче заявления представителем владельца транспорта).

Процедура оформления разрешения занимает максимум 7 рабочих дней.

Как получить свидетельство ДОПОГ

Чтобы получить свидетельство ДОПОГ водителю нужно подать заявление в Ространснадзор или с помощью портала «Госуслуги». Форма заявления размещена на сайте ведомства.

Бланк заявления о получении свидетельства ДОПОГ. Источник: Ространснадзор РФ

Свидетельство будет готово в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления. Кроме этого водителю каждые 5 лет нужно будет проходить обучение для подтверждения квалификации. 

При изменении персональных данных или утере свидетельства придется снова уплатить госпошлину. Размеры платежа регламентированы абз. 3 и 4 пп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК:

  • 2 тыс. руб — при утере свидетельства;

  • 500 руб. — при изменении персональных данных.

Сколько стоит сделать ДОПОГ

Итак, для получения ДОПОГ нужно: пройти обучение, сдать экзамен и подать заявление в Ространснадзор. В 2025 году стоимость ДОПОГ составит 8–11 тыс. руб. Из этой суммы 6 тыс. руб. — средняя стоимость обучения на базовом курсе, 2 тыс. руб. госпошлина и 3 тыс. руб. — средняя стоимость спецкурса (при необходимости).

Какой штраф за перевозку без ДОПОГ

Несоблюдение правил транспортировки опасных материалов, в частности, отсутствие необходимой документации ДОПОГ, влечет за собой следующие виды ответственности, предусмотренные ст. 12.21.2 КоАП:

Для кого 

Санкция

Водители

Штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. либо лишение водительских прав на период от 4 до 6 месяцев

ИП и должностные лица, ответственные за перевозку

Штраф от 15 тыс. до 20 тыс. руб.

Юридические лица

Штраф от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

В случае выявления поддельного свидетельства ДОПОГ, водитель может быть подвергнут аресту на срок до 6 месяцев по ч. 1 ст. 327 УК.

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