Свидетельство ДОПОГ на перевозку опасных грузов: как получить в 2025 году

Что такое ДОПОГ
ДОПОГ расшифровывается как дорожная перевозка опасных грузов. Это международное соглашение европейских стран, устанавливающее единые стандарты безопасности при транспортировке опасных грузов. РФ стала участницей данного договора в 1994 году.
Основная цель ДОПОГ заключается в обеспечении безопасного перемещения опасных материалов посредством контроля и регламентации процесса перевозки. В соответствии с соглашением организации и ИП обязаны получать специальное разрешение на осуществление подобной деятельности и допускать к работе лишь тех водителей, которые имеют соответствующее свидетельство ДОПОГ.
Благодаря этому водители получают возможность свободно перемещаться через границы государств-участников соглашения без оформления дополнительных документов.
Кто может получить ДОПОГ
ДОПОГ требуется водителям, занятым в сфере транспортировки опасных веществ, чья деятельность подпадает под код ОКВЭД 49.20.1 «Перевозка опасных грузов». Для получения свидетельства необходимо наличие водительского удостоверения и опыта управления транспортным средством соответствующей категории не менее трех лет.
Подтверждение стажа может быть запрошено в виде записей в трудовой книжке или договоров, свидетельствующих о работе в сфере перевозок. Порядок оформления свидетельства ДОПОГ для водителей регулируется приказом Минтранса № 265 от 30.07.2020.
К примеру, если водитель имеет 5-летний стаж вождения категории «С» и 2-летний стаж категории «Е», он сразу получает право на перевозку опасных грузов транспортом категории «С», например, на автомобиле КамАЗ. Однако, для перевозки грузов на тягаче с прицепом ему потребуется подождать еще год, пока его стаж по категории «Е» достигнет необходимых трех лет.
Помимо водителей, наличие свидетельства ДОПОГ обязательно для всех лиц, находящихся в кабине транспортного средства и участвующих в процессе перевозки опасных грузов, например, экспедиторов, а также для сотрудников, выполняющих функции консультантов по вопросам безопасности транспортировки опасных веществ.
Консультанты проходят отдельную процедуру получения свидетельства, включающую специализированные курсы подготовки и получение свидетельства особого формата – на листе А4, в отличие от пластиковой карты водителей. Правила выдачи свидетельства ДОПОГ для консультантов установлены приказом Минтранса № 257 от 28.07.2020.
Что нужно для обучения ДОПОГ
Для прохождения обучающих курсов ДОПОГ необходимо определиться с тем, грузы каких классов будут перевозить. От этого зависит — какой курс водитель будет проходить и какое разрешение в итоге получит.
Сколько классов опасных грузов предусматривает ДОПОГ
ДОПОГ предусматривает 9 видов опасных грузов. Классификация предусмотрена ГОСТ 19433-88. В таблице 1 представлено распределение веществ и материалов по подклассам.
Минтранс проводит 4 курса подготовки:
базовый;
по перевозке грузов в цистернах;
по перевозке веществ и изделий класса 1;
по перевозке радиоактивных материалов класса 7.
Сначала все водители проходят базовый курс — он нужен для тех, кто впервые обучается перевозке опасных грузов. Иногда достаточно и его, но при перевозке других грузов обязательно проходят спецкурсы.
Выбор учебного центра и подготовка документов
Обучение проходит очно, поэтому рекомендуем водителям выбрать ближайший учебный центр. Обычно прохождение курса занимает 3–4 рабочих дня. Список подходящих учреждений указан в реестре Минтранса.
Для обучения необходимо подать в учебный центр:
Заявление на обучение. Это можно сделать лично или дистанционно, например, с помощью электронной почты.
Документ, удостоверяющий личность.
СНИЛС.
Водительское удостоверение.
Прошлое свидетельство ДОПОГ (если обучение проходят повторно).
Многие учебные центры просят сразу оплатить обучение. Средняя стоимость базового курса — 5–6 тыс. руб. Специализированного — 3 тыс. руб.
После завершения курсов водителю выдадут свидетельство об обучении — оно понадобится для сдачи экзамена в Ространснадзоре.
Где сдают экзамен на ДОПОГ
После прохождения обучения водитель сдает экзамен в территориальной комиссии Ространснадзора. Дату проведения сообщают в учебном центре.
Для сдачи экзамена водителю нужно взять свидетельство об окончании курсов, паспорт и водительское удостоверение. Экзамен проходит в виде тестирования. Базовый курс состоит из 25 вопросов, на него отводится 45 минут. А в специализированном всего 15 вопросов, на него уходит 30 минут.
Вопросы по экзаменам размещены на сайте Росавтотранспорта. Вот так выглядят темы для базового курса по ДОПОГ:
А вот так выглядят темы для специализированного курса «Перевозка веществ и изделий класса 1»:
Успешность прохождения оценивают в процентах. Если водитель ответил не менее, чем на 75% вопросов, то экзамен считают сданным. Также возможно три пересдачи в течение двух месяцев.
Какие документы нужны для получения ДОПОГ
Чтобы получить свидетельство ДОПОГ после прохождения экзамена нужно уплатить госпошлину в размере 2 тыс. руб. согласно абз. 2 пп. 72 п. 1. ст. 333.33 НК. После этого необходимо подать заявление либо в Ространснадзор, либо воспользоваться порталом «Госуслуги». Необходимо приложить такие документы:
удостоверение личности заявителя (например, паспорт);
регистрационное свидетельство транспортного средства;
квитанция, подтверждающая уплату государственной пошлины;
сертификат, удостоверяющий допуск автомобиля к перевозке опасных грузов;
доверенность (при подаче заявления представителем владельца транспорта).
Процедура оформления разрешения занимает максимум 7 рабочих дней.
Как получить свидетельство ДОПОГ
Чтобы получить свидетельство ДОПОГ водителю нужно подать заявление в Ространснадзор или с помощью портала «Госуслуги». Форма заявления размещена на сайте ведомства.
Свидетельство будет готово в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления. Кроме этого водителю каждые 5 лет нужно будет проходить обучение для подтверждения квалификации.
При изменении персональных данных или утере свидетельства придется снова уплатить госпошлину. Размеры платежа регламентированы абз. 3 и 4 пп. 72 п. 1 ст. 333.33 НК:
2 тыс. руб — при утере свидетельства;
500 руб. — при изменении персональных данных.
Сколько стоит сделать ДОПОГ
Итак, для получения ДОПОГ нужно: пройти обучение, сдать экзамен и подать заявление в Ространснадзор. В 2025 году стоимость ДОПОГ составит 8–11 тыс. руб. Из этой суммы 6 тыс. руб. — средняя стоимость обучения на базовом курсе, 2 тыс. руб. госпошлина и 3 тыс. руб. — средняя стоимость спецкурса (при необходимости).
Какой штраф за перевозку без ДОПОГ
Несоблюдение правил транспортировки опасных материалов, в частности, отсутствие необходимой документации ДОПОГ, влечет за собой следующие виды ответственности, предусмотренные ст. 12.21.2 КоАП:
Для кого
Санкция
Водители
Штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. либо лишение водительских прав на период от 4 до 6 месяцев
ИП и должностные лица, ответственные за перевозку
Штраф от 15 тыс. до 20 тыс. руб.
Юридические лица
Штраф от 400 тыс. до 500 тыс. руб.
В случае выявления поддельного свидетельства ДОПОГ, водитель может быть подвергнут аресту на срок до 6 месяцев по ч. 1 ст. 327 УК.
Начать дискуссию