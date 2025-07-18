Свидетельство ДОПОГ на перевозку опасных грузов: как получить в 2025 году

Кто может получить ДОПОГ

ДОПОГ требуется водителям, занятым в сфере транспортировки опасных веществ, чья деятельность подпадает под код ОКВЭД 49.20.1 «Перевозка опасных грузов». Для получения свидетельства необходимо наличие водительского удостоверения и опыта управления транспортным средством соответствующей категории не менее трех лет.

Подтверждение стажа может быть запрошено в виде записей в трудовой книжке или договоров, свидетельствующих о работе в сфере перевозок. Порядок оформления свидетельства ДОПОГ для водителей регулируется приказом Минтранса № 265 от 30.07.2020.

К примеру, если водитель имеет 5-летний стаж вождения категории «С» и 2-летний стаж категории «Е», он сразу получает право на перевозку опасных грузов транспортом категории «С», например, на автомобиле КамАЗ. Однако, для перевозки грузов на тягаче с прицепом ему потребуется подождать еще год, пока его стаж по категории «Е» достигнет необходимых трех лет.

Помимо водителей, наличие свидетельства ДОПОГ обязательно для всех лиц, находящихся в кабине транспортного средства и участвующих в процессе перевозки опасных грузов, например, экспедиторов, а также для сотрудников, выполняющих функции консультантов по вопросам безопасности транспортировки опасных веществ.

Консультанты проходят отдельную процедуру получения свидетельства, включающую специализированные курсы подготовки и получение свидетельства особого формата – на листе А4, в отличие от пластиковой карты водителей. Правила выдачи свидетельства ДОПОГ для консультантов установлены приказом Минтранса № 257 от 28.07.2020.