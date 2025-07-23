Профессия юрист в 2025 году: в чем заключается работа, плюсы и минусы, где и сколько учиться, размер заработка

Кто такой юрист и чем он занимается
Юрист обладает профессиональными знаниями и квалификацией в области права. Юрист занимается консультированием клиентов по правовым вопросам, составлением юридических документов, представлением интересов клиентов в судах и государственных органах, защитой прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Основные направления деятельности юриста включают:
Предоставление консультаций по различным аспектам законодательства, разъяснение правовых норм и правил.
Оценка рисков и последствий различных действий.
Составление документов: договоров, соглашений, контрактов, уставов, положений, инструкций, оформление заявлений, жалоб, ходатайств и т.д.
Представительство в суде, в т.ч. участие в судебных процессах, подготовку исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб.
Правовая экспертиза. Анализ нормативных актов и документов, выявление возможных нарушений закона и их устранение.
В каких сферах востребованы юристы
Услуги юриста будут актуальны в любой деятельности, при любых видах сделок и проверок для юридических лиц, а также при появлении конфликтов и проблем с законом и физлиц.
В каких сферах юрист может представлять ваши интересы:
Гражданско-правовая сфера (представление интересов сторон в судебных процессах).
Уголовная практика (защита обвиняемых и потерпевших).
Трудовые отношения (решение споров между работодателями и сотрудниками).
Семейное право (разводы, споры о детях, наследование имущества).
Налоговое законодательство (консультации по налогообложению организаций и частных лиц).
Административное право (работа с государственными органами, оформление документов).
Международное право (регулирование отношений между странами, компаниями и гражданами разных государств).
Что должен уметь юрист
Для успешной карьеры юрист обязан обладать определенными профессиональными компетенциями:
1. Понимание законодательства своей страны и международных норм.
2. Умение анализировать юридические ситуации и находить оптимальные решения.
3. Навык ведения переговоров и умения убеждать оппонентов.
4. Способность грамотно составлять юридически значимые документы.
5. Готовность изучать новые законы и изменения действующего законодательства.
Кроме того, в зависимости от специализации юристу необходимо хорошо знать определенную отрасль права, а не общие положения.
Например, юристам, которые оказывают услуги бизнесу, нужно изучить налоговое, трудовое право, ориентироваться в судебной практике по налоговым спорам, понимать механизм проведения налоговых проверок и т.д.
В подписку Клерк.Премиум мы включаем материалы и мероприятия, рассчитанные не только бухгалтеров и кадровиков, но и на юристов. Если юрист выбирает специализацию в области налогового, трудового права, то подписка позволяет задавать вопросы экспертам (в т.ч. аудиторам, юристам, налоговым консультантам и т.д.).
Часто юриста в бизнесе подключают на этапе прохождения налогов проверки. Вам будут полезны, например, такие вебинары:
Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки
и онлайн-курс Налоговые проверки – 2025.
Так как работа юриста связана с общением с предпринимателями, представителями властей, с обычными гражданами, то ему обязательно нужно развивать коммуникативные навыки.
Высокую культуру общения и умение вести переговоры с клиентами, партнерами, государственными органами.
Владение русским языком на высоком уровне, способность ясно выражать мысли письменно и устно.
Умение выстраивать доверительные отношения с клиентами и коллегами.
Информационные технологии и работа с информацией
Без свободного владения компьютером и специализированными правовыми системами («Консультант Плюс», «Гарант», «Клерк СПС»), навыка поиска и обработки правовой информации, а также понимания принципов информационной безопасности и защиты персональных данных клиентов юрист не сможет полноценно работать.
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Этика и моральные качества
Существуют международные стандарты и и локальные кодексы этики юриста и адвоката. Например, одно из известных положений — не разглашать конфиденциальную, личную информацию, предоставленную клиентом юристу. А также честность и порядочность в отношениях с клиентами и коллегами, строгое соблюдение профессиональной этики и деонтологии, ответственность, пунктуальность.
Личные качества успешного юриста
Для эффективной юридической деятельности важны следующие личностные характеристики:
Высокий уровень ответственности и внимательности к деталям.
Аналитический склад ума и способности к критическому мышлению.
Коммуникабельность и умение находить общий язык с разными людьми.
Терпеливость и стрессоустойчивость, особенно в сложных ситуациях.
Постоянное стремление к профессиональному развитию и повышению уровня компетентности.
Кроме того, успешный юрист должен постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, изучать новые законы и нормативные акты, посещать курсы повышения квалификации и семинары, осваивая передовые методы ведения дел и решения правовых вопросов.
Таким образом, профессионализм юриста определяется сочетанием глубоких профессиональных знаний, необходимых навыков и высокого уровня личной культуры и этического поведения. Только такие специалисты способны эффективно защищать интересы своих клиентов и обеспечивать справедливость и законность в обществе.
Специализации юристов
Специализации юристов можно разделить по направлениям права.
Юрист по гражданским делам (споры по имуществу, семейные вопросы, трудовые конфликты, наследство).
Юрист по административным процессам (регистрация и продажа бизнеса, административным нарушениям).
Юрист по корпоративному праву (организация и управление бизнесом, слияния и поглощения компаний, разделение долей, споры по выплате дивидендов).
Юрист по налоговому праву (налоговое планирование и оптимизация, консультации, участие в налоговых проверках, ответы на требования, сопровождение аудита и т.д.).
Юрист по трудовому праву (урегулирование трудовых конфликтов, защита интересов работников и работодателей).
Юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности (защита прав на патенты, товарные знаки и другие объекты).
Юрист в сфере здравоохранения (решение вопросов, связанных с медицинской практикой, ответственностью медицинских учреждений и правами пациентов).
Востребованность профессии
Юридическая специальность является одной из наиболее востребованных профессий.
По исследованию сервиса по поиску работы SuperJob в июле 2024 года спрос на юристов за год вырос на 20%, а количество резюме увеличилось на 5%.
При этом портал отмечает, что бизнес нуждается в специалистах с большим практическим опытом, получивших образование в лучших вузах.
Сколько зарабатывает юрист
На основе данных о вакансиях на 23 июля 2025 таких сайтов как SuperJob и HH.ru уровень заработка начинающих специалистов составляет порядка 40-60 тысяч в месяц. В регионах он может быть и ниже.
Для специалиста с опытом от 3-х лет заработная плата составляет от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Предпочтение отдают тем, кто получил высшее образование.
Опытный юрист со стажем от 6 лет получает от 100 000 до 300 000 рублей в месяц и выше.
В качестве примера можно использовать исследование сервиса SuperJob в феврале 2025 года, где портал изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Юрист по трудовому праву» в банках.
Зарплатный максимум юриста по трудовому праву в банках в Москве составляет 300 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 250 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 220 тысяч рублей.
Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам с опытом судебной практики по трудовым спорам, правового сопровождения крупных HR-проектов и стажем работы от 3 лет. Знание норм международного права будет дополнительным преимуществом.
Примерно те же цифры показывают данные портала по поиску работы и отзывам о работодателях dreamjob. По данным сайта средняя зарплата юриста в России в 2025 году — 68 тыс. рублей, минимальная зафиксированная зарплата – 30 000 рублей, максимальная – 300 000 рублей.
Что нужно сдавать на юриста
Чтобы поступить на юрфак, выпускники школ сдают ЕГЭ по следующим предметам:
Обществознание
История
Русский язык
Некоторые вузы могут требовать сдачу иностранного языка или информатики, вуз также вправе устанавливать дополнительные вступительные испытания.
Где и сколько учиться на юриста
Как мы уже выше говорили, востребовано в вакансиях на юриста именно высшее образование. Можно считать его базовым для поиска хорошо оплачиваемой работы и повышения в карьере.
Но начинать можно и с меньшего.
Курсы
Можно пройти специальные курсы, но они предназначены в первую очередь для повышения квалификации, для изучения нового направления права или для получения дополнительной информации по задаче, которую решает юрист (например, если он занимается вопросом, связанным с налоговым спором по самозанятому исполнителю, ему может пригодиться курс по критериям рисков работы с самозанятыми, мониторингу Минтруда и проверкам в этой сфере).
Выбирать можно любые курсы которые вам интересны и необходимы в работе, проходить как офлайн, так и онлайн, очно и заочно.
Колледжи (техникумы)
Выпускники 9-го класса, могут поступить на обучение в колледж (техникум), длительность обучения 3 года 10 месяцев очно. Для выпускников 11-го класса — 1 год 10 месяцев по специальности.
Вузы
Высшее образование у юриста длиться:
Бакалавриат — 4 года. По окончании обучения выдается диплом бакалавра юридических наук.
Магистратура — 2 года. для углубленного изучения отдельных отраслей права. Завершается обучение защитой диссертации.
Аспирантура — срок обучения 3 или 4 года в зависимости от формы обучения (очно или заочно), после защиты диссертации присуждается степень кандидата юридических наук.
Где учиться на юриста
Обучение возможно в различных университетах и институтах. Одни из самых известных и популярных в России:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)
Российский государственный университет правосудия (РГУП)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ)
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ)
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
Где может работать юрист
Карьерные возможности для выпускников юридического факультета весьма широкие:
Частная юридическая (адвокатская) практика
Государственные органы власти — работа как по представлению интересов государственных учреждений, так и по предоставлению социальных услуг (например, бесплатный юрист для льготных категорий населения)
Судебные инстанции (адвокат, помощник судьи, секретарь судебного заседания, судебный пристав)
Бизнес — оказание разовых услуг и постоянная работа по представлению компаний в суде и в ходе проверок, составление документов, разрешение трудовых споров, рекомендации по регистрации и ведению бизнеса, оформление сделок по купле-продажи компаний и др.
Некоммерческие организации
Банковская сфера
Страховые компании
Образовательные учреждения
Плюсы и минусы профессии «юрист»
В любой профессии есть свои плюсы и минусы. Стоит оценить их еще до того, как решите связать свою жизнь с выбранной специальностью.
Преимущества работы юристом
Высокая социальная значимость профессии — возможность помогать людям, защищать их интересы.
Широкие возможности трудоустройства — большое количество вакансий даже для начинающих специалистов.
Высокий заработок, повышение оплаты с ростом опыта.
Возможность вести частную практику в востребованной сфере.
Недостатки в работе юристом
Необходимость постоянного обновления знаний — законодательство меняется очень быстро, нужно следить за изменениями.
В подписке Клерк.Премиум мы не только рассказываем обо всех значимых изменениях в ТК, НК, КоАП, ГК. ФЗ и др. законах для бизнеса, но и разбираем практические последствия таких изменений.
Эмоциональная нагрузка при ведении сложных дел.
Длительное обучение и необходимость регулярного подтверждения и повышения квалификации.
Риск ошибок и последствий для репутации.
Частые вопросы
Кому подходит профессия юриста
Эта профессия подойдет целеустремленным людям, способным эффективно обрабатывать большие объемы информации, хорошо переносящим стресс и стремящимся развиваться профессионально.
В чем заключается работа юриста?
Работа юриста предполагает решение широкого спектра задач: составление договоров, участие в судебных разбирательствах, проведение консультаций, сопровождение сделок, урегулирование споров.
Сколько лет учатся на юриста?
Выпускники 9-го класса обучаются в колледже (техникуме) 3 года 10 месяцев очно, 11-го класса — 1 год 10 месяцев.
Стандартный срок обучения в вузе составляет четыре года на уровне бакалавриата плюс два года магистратуры и по желанию 3 или 4 года в аспирантуре в зависимости от формы обучения (очно или заочно).
К какой сфере относится профессия юрист?
Юриспруденция принадлежит к гуманитарной сфере образования и охватывает изучение законов, правил поведения, регулирования общественных отношений.
Кому нельзя работать юристом?
Российским законодательством установлены строгие правила допуска к осуществлению юридической деятельности. Законодатель ограничивает доступ к работе в этой сфере, исходя из соображений этического характера и общественного доверия.
Категории граждан, которым запрещена деятельность адвоката
Согласно ст. 9 Федерального закона № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», запрет распространяется на следующие категории лиц:
Имеющих непогашенную или неснятую судимость. Согласно ч. 2 указанной статьи, лицо не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, если оно имеет судимость за совершение умышленного преступления.
Ограниченных судом в дееспособности, признанных недееспособными вследствие психического расстройства. Это положение вытекает из положений Гражданского кодекса РФ (статья 29 ГК РФ).
Ранее исключённых из коллегии адвокатов. Если лицо было исключено из числа членов адвокатского сообщества по основаниям, предусмотренным законом, оно не сможет вновь вступить в коллегию адвокатов и продолжать свою практику.
Запрет на занятие должностью судьи
Федеральный закон № 3132-I от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливает дополнительные критерии, которые делают невозможным осуществление судьей некоторых видов правовой деятельности:
Наличие судимости даже погашенной лишает гражданина права занимать должность судьи.
Лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным, также не может исполнять обязанности судьи.
Лица, состоящие на учете в наркологических диспансерах или учреждениях здравоохранения с диагнозом хронического заболевания алкогольной зависимости или наркотической зависимости, не допускаются к должности судьи.
Ограничения на работу нотариусом
Статья 2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (№ 4462-I от 11 февраля 1993 г.) закрепляет аналогичные запреты для кандидатов на должность нотариусов:
Для осуществления нотариальной деятельности недопустимо наличие судимости, в том числе ранее снятой или погашенной.
Ограниченная или полная недееспособность препятствует занятию нотариатом.
Также препятствием является постоянное проживание лица вне территории региона предполагаемого исполнения обязанностей нотариуса.
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