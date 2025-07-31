Коды видов валютных операций

Что такое код вида валютной операции
Код валютной операции (КВО) — это 5 цифр, в которых содержится информация об участниках сделки и предмете договоренности, т.е. за что именно отправлены денежные средства. Эта информация нужна валютному контролю банка, который сопровождают международную сделку, проверяет документы на соответствие российскому законодательству.
Когда нужно указывать код вида валютной операции
Вам нужно указать КВО при расчетах между резидентом и нерезидентом если вы заполняете справку о валютных операциях или платежное поручение в рублях. А также, если резидент переводит деньги на свои банковские счета в банке-нерезиденте.
Что означают коды валютных операций
КВО означает:
направления платежа: кто кому платит: резидент нерезиденту или нерезидент резиденту;
содержание операции: предоплата, оплата товаров или услуг, перевод на свой счет, перевод зарплаты и т.д.
Первые две цифры — это класс сделки, остальные три — это суть сделки.
Например:
01 и 02 — конверсионные безналичные платежи;
10 и 11 — экспорт или импорт товаров;
12 и 13 — оплата за товар без ввоза и вывоза;
20 и 21 — оплата услуг, работы, прав на интеллектуальную деятельность;
22 и 23 — оплата по договорам смешанного вида;
30 — платежи за недвижимость;
100 — предоплата;
200 — отсрочка платежа.
Таким образом код 10100 мы читаем как экспорт товаров по предоплате, а 11200 — импорт товаров с отсрочкой платежа.
Как узнать код валютной операции
Перечень кодов видов валютных операций вы найдете в приложении № 1 к инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
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Как указывать код валютной операции в платежном поручении
Код вида валютной операции указывается в рублевом платежном поручении. Его необходимо прописать в поле назначения платежа непосредственно перед текстом. Перед КВО обязательно без пробела прописываются две латинские литеры — V и O, заключенные в скобки {VOххххх};
Например: «{VO10100} предоплата за оборудование по контракту № 10 от 11.06.2025 г.»
В других банковских бумагах (например, справка о валютных операциях) КВО указывается в специально отведенной для этого строке.
Примеры наиболее распространенных кодов
Код
Расшифровка
10100
Экспорт товаров по предоплате
10200
Экспорт товаров с отсрочкой платежа
11100
Импорт товаров по предоплате
11200
Импорт товаров с отсрочкой платежа
12060
Расчеты за товары с нерезидентом без ввоза на территорию РФ
13010
Платеж от нерезидента за товар, проданный на территории РФ
20100
Предоплата от нерезидента за услуги и работы
20200
Постоплата за услуги от нерезидента
21100
Предоплата от резидента за услуги и работы
21200
Постоплата за услуги от резидента
70050
Выплата заработной платы от нерезидента резиденту
70060
Выплата заработной платы от резидента нерезиденту
99090
Прочие операции, которых нет выше.
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