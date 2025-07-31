Коды видов валютных операций

Как указывать код валютной операции в платежном поручении

Код вида валютной операции указывается в рублевом платежном поручении. Его необходимо прописать в поле назначения платежа непосредственно перед текстом. Перед КВО обязательно без пробела прописываются две латинские литеры — V и O, заключенные в скобки {VOххххх};

Например: «{VO10100} предоплата за оборудование по контракту № 10 от 11.06.2025 г.»

В других банковских бумагах (например, справка о валютных операциях) КВО указывается в специально отведенной для этого строке.