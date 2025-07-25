Семейная ипотека на вторичное жилье-2025: условия, лимиты и оформление

Какой банк дает семейную ипотеку на вторичное жилье

В программе «Семейная ипотека» сейчас участвует 66 банков. Полный перечень размещен на сайте оператора программы дом.рф. В их числе — ВТБ, банк «Дом.РФ», «Т-Банк», Сбер, Совкомбанк и другие. Сделали таблицу с самыми популярными банками и ставками в них:

Банк Ставка, % Первоначальный взнос, % Сбер от 6 от 20,1 Газпромбанк от 5,99 от 20.01 Т-Банк от 5,99 от 20 Альфа-Банк от 6 от 20.1 Совкомбанк от 5,99 от 20.01

Информация взята с официальных сайтов банков.

Однако заемщику стоит помнить, что банки-участники не обязаны выдавать ипотеку заявителю. В кредите могут отказать, если сочтут, что вы не соответствуете требованиям.

Банки вправе вносить дополнительные уточнения в условия программы — снижать ставку при покупке у партнера, увеличивать размер первоначального взноса. Кроме того, почти у каждого банка есть требования по предельному возрасту на момент погашения ипотеки.

Например, вот так выглядят требования для ипотеки на вторичное жилье в Сбере. Помимо основных требований есть также нюанс по стажу работы, а еще — критерии для созаемщиков.

Скриншот требований к заемщикам в Сбере. Источник: официальный сайт Сбера

А вот такие требования выдвигает ВТБ к заемщикам. Здесь указывается, что местом работы должна быть РФ или филиалы транснациональных компаний за рубежом.

Скриншот требований к заемщикам в ВТБ. Источник: официальный сайт ВТБ

У Совкомбанка есть требования по общему и непрерывному трудовому стажу заемщиков.