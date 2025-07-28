Внешнеэкономическая деятельность: что это такое, как регулируется и как стать участником ВЭД 

Что такое внешнеэкономическая деятельность
Внешнеэкономической считают деятельность организации на мировом рынке. Чаще всего к такой работе относят импорт, экспорт и другие операции, связанные с зарубежными странами. ВЭД может вести ИП, компания или частное лицо.
Какой закон регулирует ВЭД
В России ключевым нормативным актом, регулирующим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), является закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ. Он устанавливает принципы государственного управления ВЭД, разграничивает полномочия между федеральными и региональными органами власти, а также создает благоприятные условия для внешней торговли, защищая экономические и политические интересы государства.
Основные участники регулирования ВЭД:
Участник ВЭД
Полномочия
Правительство
Разрабатывает законодательные и нормативные акты, направленные на укрепление национальной валюты и экономики в целом
Таможенные органы
Контролируют перемещение товаров через границу, взимают таможенные платежи и пресекают незаконный оборот продукции
ФНС
Обеспечивает соблюдение налогового законодательства в сфере международной торговли, включая корректное начисление налогов на импортные товары
Банк России
Регулирует валютные операции, поддерживает стабильность рубля и контролирует платежный баланс страны
Минпромторг
Реализует программы поддержки экспорта, участвует в заключении международных торговых соглашений
Россельхознадзор
Контролирует ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, проверяя соответствие санитарным и фитосанитарным нормам, а также пресекает ввоз некачественных товаров
Роспотребнадзор
Следит за тем, чтобы импортная продукция соответствовала российским требованиям безопасности и качества
Таким образом, система регулирования ВЭД в России включает комплекс мер, направленных на развитие внешней торговли и защиту национальных интересов.
Станьте востребованным специалистом в новой нише. Научитесь оформлять импортные и экспортные операции, контролировать валютные операции и заниматься таможенным оформлением на курсе «Бухгалтер ВЭД». После прохождения вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое мы внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Кто регулирует внешнеэкономическую деятельность
Правительства разных стран применяют разнообразные методы контроля импорта и экспорта продукции, стараясь защитить национальные экономические интересы, поддержать внутреннего производителя и развить собственную экономику.
Методы государственного регулирования международной торговли принято делить на две категории: тарифные и нетарифные.
Тарифные меры. К ним относятся таможенные пошлины, налоги и различные сборы, взимаемые при перемещении товаров через границу государства. Эти инструменты либо ограничивают поток иностранных товаров путем повышения их стоимости, либо поощряют внутренний рынок, снижая издержки экспорта отечественной продукции.
Нетарифные меры. Они охватывают широкий спектр ограничений: лицензирование, выдачу разрешений на ввоз и вывоз конкретных товаров, установление обязательных стандартов качества, санитарный и ветеринарный контроль, ограничение валютных операций. Подобные механизмы затрудняют свободное перемещение товаров между странами, создавая дополнительные барьеры и сложности для импорта или экспорта определенной продукции.
Основные цели применения тарифных и нетарифных методов регулирования заключаются в:
наполнении государственной казны за счет таможенных платежей, налогов и сборов;
охране внутреннего рынка и поддержке местных производителей посредством удорожания зарубежных аналогов;
обеспечении экономической независимости и сохранение рабочих мест внутри страны;
создании условий для безопасной и качественной жизни населения, охраны здоровья, экологии и культурного наследия;
стимулировании отечественного бизнеса расширять внешние рынки сбыта путем снижения налоговых нагрузок на экспортируемые товары;
выполнении обязательств перед международными организациями и партнерами.
Цели и задачи ВЭД
Цель внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — расширение экономических связей с другими государствами, увеличение объема экспорта, а также обеспечение экономической безопасности страны.
Основные задачи ВЭД указали в формате таблицы.
Задача
Что означает
Регулирование торговых операций
Применение тарифных и нетарифных мер, включая установление пошлин, квот, лицензий и иных ограничений, направленных на защиту национального рынка и поддержку экспортных поставок
Осуществление таможенного администрирования
Контроль за соблюдением законодательства при пересечении товарами государственной границы, сбор таможенных платежей, а также противодействие незаконному перемещению товаров
Регулирование валютных операций
Мониторинг соблюдения валютного законодательства, контроль за движением иностранной валюты в рамках внешнеторговых сделок
Формирование внешнеторговой стратегии
Разработка и реализация государственной политики в сфере международной торговли, участие в заключении межгосударственных соглашений и ведение переговоров
Стимулирование экспортных поставок
Оказание информационной, консультационной и финансовой поддержки отечественным предприятиям-экспортерам для выхода на зарубежные рынки
Модернизация торговой инфраструктуры
Создание и развитие логистических хабов, транспортных маршрутов и складских комплексов, способствующих эффективному ведению внешнеэкономических операций
Таким образом, ВЭД служит важным инструментом экономического роста страны, усиливая ее конкурентоспособность и способствуя интеграции в мировое хозяйственное пространство.
Какие виды ВЭД бывают
Компании активно участвуют во внешнеэкономической деятельности, реализуя следующие направления:
Внешнеторговые операции (ВТО) считают наиболее распространенным видом международной активности компаний. Они включают два основных типа операций: экспорт, подразумевающий продажу товаров, результатов интеллектуальной деятельности либо оказание услуг зарубежным партнерам, и импорт, связанный с приобретением продукции, информационных ресурсов или использованием зарубежных сервисов.
Международная производственная кооперация представляет собой совместную работу предприятий различных государств над созданием конечной продукции. Примером служит разработка технически сложных устройств путем заключения между компаниями долговременных соглашений о сотрудничестве.
Инвестиционная деятельность подразумевает вложение капитала предприятиями одной страны в зарубежные проекты, такие как строительство недвижимости или развитие производственных мощностей. Эти инвестиции направлены на получение прибыли и имеют стратегический характер.
Кто может заниматься внешнеэкономической деятельностью
В сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) можно выделить две основные категории участников: изготовителей продукции и разнообразных посредников.
К изготовителям относятся индивидуальные предприниматели, фирмы, заводы, производственные объединения, заинтересованные в трансграничном перемещении своей продукции и сырьевых ресурсов.
Посредники — это физические и юридические лица, оказывающие содействие в заключении сделок, подготовке необходимой документации, проведении переговоров, транспортировке и растаможивании грузов.
Существуют и другие способы классификации субъектов ВЭД, основанные на различных критериях:
Разделение на индивидуальных производителей и коллективные предприятия.
Деление на коммерческие организации, преследующие цели получения прибыли, и некоммерческие, осуществляющие деятельность в иных целях.
Классификация на резидентов РФ и нерезидентов в зависимости от их юридического статуса и налоговой принадлежности.
Что нужно, чтобы стать участником ВЭД
Для облегчения прохождения таможенного контроля компаниям рекомендуют оформить карточку учета внешнеэкономической деятельности (КУВЭД). Срок действия этой карты составляет 1 год.
Как правило, регистрация осуществляется на таможенном посту, который планируют использовать для перемещения товаров, хотя выбор таможенного пункта остается за предпринимателем. Для определенных категорий грузов установлены ограничения, и их транспортировка разрешена только через специализированные таможенные посты.
Поэтапный процесс регистрации в качестве участника ВЭД выглядит так:
Сначала в таможенный орган готовят и предоставляют необходимый комплект документов.
Затем заключают договор с организацией, предоставляющей складские услуги.
После этого получают карточку учета ВЭД.
После завершения этих шагов компания получает возможность осуществлять внешнеэкономическую деятельность и сотрудничать с зарубежными партнерами.
Предварительное оформление КУВЭД — необязательное требование. Предприниматели имеют право подавать необходимые документы вместе с декларацией непосредственно в таможенный пункт.
Однако наличие учетной карты существенно упрощает процесс декларирования, поскольку избавляет от необходимости многократного предоставления полного пакета документов при каждой таможенной операции.
Сколько зарабатывает специалист по внешнеэкономической деятельности
Начинающие бухгалтеры ВЭД с опытом 1–3 года получают от 86 тыс. руб. до 95 тыс. руб. по данным hh.ru.
При этом список обязанностей у бухгалтеров с небольшим опытом выглядит так:
Анализ предложений работодателей показывает, что в основном начинающий бухгалтер ВЭД занимается валютными платежами и составлением документации в соответствии с требованиями валютного законодательства.
В вакансиях для более опытных специалистов предлагают зарплату выше: от 100 до 150 тыс. руб.
Но и круг обязанностей здесь уже шире. Требуют работать с кассой, сверять ВБК с данными учета.
А в этой вакансии помимо ведения валютных операций, а также ведения бухгалтерского учета по импорту и экспорту, также нужно контролировать таможенные платежи и отчетность в ФТС.
Где учиться ведению ВЭД
Чтобы работать бухгалтером в сфере ВЭД, недостаточно быть специалистом по налоговому и бухгалтерскому учету. Помимо опыта работы во многих вакансиях требуют знание валютного законодательства, базиса поставки Инкотермс, а также понимания специфики работы.
Получается, чтобы бухгалтеру начать работать с внешнеэкономической деятельностью, нужно знать основы законодательства и уметь вести учет. И хотя работодатели не требуют прохождения профильных курсов, для бухгалтера это будет только конкурентным преимуществом.
Пройти курс гораздо проще, чем искать информацию самостоятельно, изучать изменения в законодательстве и учиться учету на своих ошибках. Все знания уже структурированы в формате уроков, а между блоками есть мини-тесты и практические задания в 1С — это поможет не растеряться даже на первой работе по ВЭД.
На курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД» вы научитесь исчислять налоги, работать с таможенными процедурами и валютными операциями, сдавать всю отчетность. Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков.
Выдадим удостоверение о повышении квалификации на 72 ак.ч. и внесем его в ФИС ФРДО.
Начать дискуссию