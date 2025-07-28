Внешнеэкономическая деятельность: что это такое, как регулируется и как стать участником ВЭД 

Какой закон регулирует ВЭД

В России ключевым нормативным актом, регулирующим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), является закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ. Он устанавливает принципы государственного управления ВЭД, разграничивает полномочия между федеральными и региональными органами власти, а также создает благоприятные условия для внешней торговли, защищая экономические и политические интересы государства.

Основные участники регулирования ВЭД:

Участник ВЭД Полномочия Правительство Разрабатывает законодательные и нормативные акты, направленные на укрепление национальной валюты и экономики в целом Таможенные органы Контролируют перемещение товаров через границу, взимают таможенные платежи и пресекают незаконный оборот продукции ФНС Обеспечивает соблюдение налогового законодательства в сфере международной торговли, включая корректное начисление налогов на импортные товары Банк России Регулирует валютные операции, поддерживает стабильность рубля и контролирует платежный баланс страны Минпромторг Реализует программы поддержки экспорта, участвует в заключении международных торговых соглашений Россельхознадзор Контролирует ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, проверяя соответствие санитарным и фитосанитарным нормам, а также пресекает ввоз некачественных товаров Роспотребнадзор Следит за тем, чтобы импортная продукция соответствовала российским требованиям безопасности и качества

Таким образом, система регулирования ВЭД в России включает комплекс мер, направленных на развитие внешней торговли и защиту национальных интересов.