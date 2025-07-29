Инвестиции в сотрудников: зачем это нужно в 2025 году

Формы инвестиций в персонал

Обучение и тренинги

Обучение и тренинги помогают сотрудникам развивать профессиональные навыки и получать новые знания. Они могут проводиться как очно, так и дистанционно. Некоторые компании предлагают своим работникам возможность участия в специализированных курсах, вебинарах и конференциях.

Например, Сбербанк регулярно проводит внутренние мероприятия для сотрудников, направленные на изучение новых технологий и методик. Благодаря этому работники получают актуальные знания и умения, повышая свою конкурентоспособность на рынке труда.