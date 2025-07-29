Что такое фискальная политика и как она влияет на экономику

Что такое фискальная политика

Фискальную политику (ФП) часто называют бюджетно-налоговой, и это в полной мере отражает ее суть. ФП представляет собой меры воздействия государства на экономику с помощью изменения расходов и доходов. Задачи по проведению фискальной политики возлагаются на правительство.

Ключевые элементы бюджетно-налоговой политики:

налоги — ставка налога, налоговая база, налоговые льготы;

государственные расходы — в том числе бюджетные ассигнования на здравоохранение, образование и другие сферы;

заимствования — выпуск облигаций или займов для покрытия дефицита бюджета.

Есть два основных типа фискальной политики — экспансионистская и рестриктивная.

Экспансионистская политика стимулирует экономический рост. Этот тип ФП предусматривает повышение расходов государства на социальную сферу, инфраструктурные и другие проекты в сочетании со снижением налогов как для юридических, так и для физических лиц.

Рестриктивная политика, напротив, применяется в ситуациях, когда требуется замедление экономического роста. Чтобы замедлить рост экономики, государство повышает налоги и сокращает расходы.

По степени участия правительства в решении экономических проблем выделяют дискреционную и недискреционную фискальную политику.

Дискреционная предполагает сознательное манипулирование расходами государства и налогами.

Недискреционная основывается на действии встроенных стабилизаторов, которые реагируют на изменения без вмешательства правительства — например, косвенные налоги.