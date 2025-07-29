Что такое фискальная политика и как она влияет на экономику

Рассказываем, как грамотно выстроенная фискальная политика способна поддержать развитие экономики.
Что такое фискальная политика
Фискальную политику (ФП) часто называют бюджетно-налоговой, и это в полной мере отражает ее суть. ФП представляет собой меры воздействия государства на экономику с помощью изменения расходов и доходов. Задачи по проведению фискальной политики возлагаются на правительство.
Ключевые элементы бюджетно-налоговой политики:
налоги — ставка налога, налоговая база, налоговые льготы;
государственные расходы — в том числе бюджетные ассигнования на здравоохранение, образование и другие сферы;
заимствования — выпуск облигаций или займов для покрытия дефицита бюджета.
Есть два основных типа фискальной политики — экспансионистская и рестриктивная.
Экспансионистская политика стимулирует экономический рост. Этот тип ФП предусматривает повышение расходов государства на социальную сферу, инфраструктурные и другие проекты в сочетании со снижением налогов как для юридических, так и для физических лиц.
Рестриктивная политика, напротив, применяется в ситуациях, когда требуется замедление экономического роста. Чтобы замедлить рост экономики, государство повышает налоги и сокращает расходы.
По степени участия правительства в решении экономических проблем выделяют дискреционную и недискреционную фискальную политику.
Дискреционная предполагает сознательное манипулирование расходами государства и налогами.
Недискреционная основывается на действии встроенных стабилизаторов, которые реагируют на изменения без вмешательства правительства — например, косвенные налоги.
Каковы цели фискальной политики
Как мы уже отмечали, бюджетно-налоговая политика может быть направлена как на стимулирование экономического роста, так и на охлаждение перегрева в экономике. С ее помощью государство достигает следующих целей:
Сглаживает колебания экономического цикла. Фискальная политика государства должна минимизировать негативные последствия смены фаз экономического цикла. В периоды спадов правительство стимулирует экономику, а в периоды экономического бума реализует противоположные меры.
Стабилизирует темпы роста. Эффективная фискальная политика обеспечивает устойчивый и при этом умеренный рост экономики. Быстрый рост приводит к повышению инфляции и различным перекосам, а медленный — к возникновению множества проблем в экономике, включая снижение уровня жизни населения. Фискальная политика, таким образом, призвана удерживать темпы роста в оптимальном диапазоне.
Также один из важнейших аспектов фискальной политики — достижение социальной справедливости. Это становится возможным за счет перераспределения доходов через систему налогообложения, оказания адресной поддержки и преодоления региональных диспропорций.
Одним из примеров можно назвать ввод прогрессивной шкалы налогообложения — чем выше доход налогоплательщика, тем большая доля его заработка идет на уплату налогов. А полученные деньги государство направляет, в том числе, на финансирование различных социальных программ.
Как фискальная политика влияет на экономику
Фискальная политика воздействует на различные аспекты экономической жизни, а ее результаты ощущают на себе и бизнес, и каждый гражданин. Перечислим основные направления влияния ФП на экономику:
Совокупный спрос. Рост государственных расходов в сочетании со снижением налогов приводит к ситуации, когда у потребителей и бизнеса появляется больше свободных средств. В результате стимулируются потребление и инвестиционная активность. При повышении налогов и уменьшении расходов наблюдается обратная ситуация: сокращается потребление, и, соответственно, объемы производства.
Уровень занятости. При увеличении государственных расходов (особенно если эти расходы направлены на финансирование социальных программ, поддержку бизнеса, реализацию инфраструктурных проектов) происходит создание новых рабочих мест.
Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня безработицы. Различные налоговые стимулы также способствуют появлению мест для трудоустройства. При этом здесь важен баланс — избыточные расходы и дефицит бюджета негативно влияют на рынок труда.
Цены и инфляция. При изменении совокупного спроса происходит изменение уровня цен, а именно он является индикатором инфляции. Как правило, экспансионистская ФП влечет за собой рост инфляции, в то время как рестриктивная помогает добиться ее снижения.
Равномерное распределение доходов. Фискальная политика направлена на снижение уровня неравенства доходов. Достижение социальной справедливости — одна из целей ФП.
В целом фискальная политика оказывает непосредственное влияние на экономический рост и общее равновесие в экономике. Инвестиции в инфраструктуру и социально значимые сферы обеспечивают развитие бизнеса, расширение производства и повышают отдачу от человеческого капитала.
При этом хронический дефицит бюджета и неэффективные расходы государства могут привести к увеличению объема госдолга. И в будущем такая ситуация непременно становится серьезным препятствием для роста.
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Методы фискальной политики
Экспансионистская ФП
Рестриктивная ФП
Инвестиции в инфраструктуру
Сокращение расходов на социальные программы
Увеличение финансирования социальных программ
Снижение инвестиций в инфраструктуру
Закупки товаров и услуг у частного сектора
Уменьшение государственных закупок товаров и услуг
Снижение налоговых ставок для физических и юридических лиц
Сокращение социальных выплат, пособий, субсидий
Предоставление налоговых льгот
Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы, введение новых налогов
Примеры эффективной фискальной политики государства
Какая фискальная политика считается эффективной? Эффективная ФП достигает поставленных целей с наименьшими издержками и максимальным положительным эффектом для экономики. Она предполагает сочетание стимулирующих и сдерживающих мер, которые ориентированы на регулирование экономической ситуации.
Эффективная бюджетно-налоговая политика способна стимулировать экономический рост в периоды спада и сдерживать инфляцию в периоды перегрева.
Приведем лишь несколько примеров удачной фискальной политики.
Фискальная политика США в 2008 году
Для преодоления финансового кризиса 2008 года в США проводилась стимулирующая ФП. Чтобы снизить налоговое бремя, было решено ввести налоговые скидки для многих домохозяйств. Замысел состоял в следующем: из-за снижения налоговой нагрузки граждане смогут сохранить свой доход, а, значит, их расходы возрастут.
Действительно, рост расходов помог повысить спрос на товары и услуги. В результате бизнесу потребовалось нанимать больше работников, и рост занятости также способствовал восстановлению экономики после кризиса.
Фискальная политика Германии в 1990-е годы
После воссоединения Западной и Восточной Германии возникла необходимость интегрировать две разные экономические системы. С этой целью в 1991 году был введен «налог на солидарность»: первоначально он составлял 7,5%, затем был отменен и снова восстановлен в 1998 году, но уже с пониженной ставкой — 5,5%. Поступления направлялись на развитие востока страны.
Также были снижены ставки федерального налога на нераспределенную прибыль и федеральная ставка налога на распределяемую прибыль. Принимались и другие меры, результатом которых стало успешное объединение экономики ФРГ с экономикой ГДР.
Причем объединение экономик не только снизило уровень региональной асимметрии, но и создало оптимальные условия для развития бизнеса.
Налоговая реформа в США в 2017 году
Закон о снижении налогов и создании рабочих мест (англ. Tax Cuts and Jobs Act, TCJA) был принят в конце 2017 года, а с 2018 года изменения в налоговом законодательстве вступили в силу. Реформа предусматривала снижение налогов для физлиц и снижение корпоративных налогов с целью привлечения инвестиций и стимулирования роста экономики.
В целом реформа сработала: количество рабочих мест увеличилось, а налоговая нагрузка на бизнес сократилась. При этом некоторые эксперты, критиковавшие изменения, опасались роста госдолга.
Нужна ли фискальная политика каждому государству
Фискальная политика — важный инструмент регулирования экономической ситуации в стране. Но особое значение она приобретает в периоды экономических кризисов. Без поддержки государства на восстановление экономики потребуется гораздо больше времени.
Кроме того, инструменты фискальной политики помогают защитить население в условиях кризисных ситуаций и поддержать жизнеспособность финансовых систем. Отсутствие ФП, как и ошибки при ее проведении, приводят к дестабилизации экономики.
Максимальный эффект возможен при грамотном сочетании бюджетно-налоговой политики с монетарной (или денежно-кредитной). И фискальная, и монетарная политика преследуют общие цели — стимулирование роста экономики, поддержание стабильности цен и высокую занятость. Но чтобы их достичь, используют разные инструменты — в случае с монетарной политикой это ключевая ставка, операции с ценными бумагами, резервные требования и некоторые другие.
Подведем итоги
Фискальная политика — меры воздействия государства на экономику с помощью изменения государственных расходов и доходов.
Элементы фискальной политики — это налоги, государственные расходы и заимствования.
Есть следующие виды фискальной политики: экспансионистская и рестриктивная (по характеру воздействия на экономику), дискреционная и недискреционная (по степени участия правительства в решении экономических проблем).
Фискальная политика воздействует на экономику по следующим направлениям — совокупный спрос, уровень занятости, цены и инфляция, равномерное распределение доходов, а также оказывает непосредственное влияние на экономический рост и общее равновесие в экономике.
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