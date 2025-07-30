Подготовка отчетности, новые ФСБУ, изменения в 54-ФЗ, маркировка товаров, учет операций с маркетплейсами и налоговый контроль. Обзор мероприятий и вебинаров в августе

Мероприятия в августе

7 августа. HR тренды 2025 года, или что происходит? И как с этим работать?

Время: 10:00 Формат: онлайн Стоимость: бесплатно Программа: Сокращение вакансий и «новое» понимание работы с персоналом. Новая Эпоха HR: необходимость адаптации к изменениям рынка труда. Текучесть кадров в 2025: вызовы и стратегии для бизнеса в условиях динамики рынка. Записаться

11 августа — 15 августа. Полный курс изменений и подготовки к отчетности в 2025 г. в Кисловодске. Новые ФСБУ

Время: с 10:00 до 14:00 Формат: онлайн, офлайн, г. Кисловодск, ул. Шаумяна, 31/33, oф. Стоимость: 82 000 ₽ Программа: 1 день. Налоговая реформа 2025–2026 гг. Изменения в НК: Налоговая реформа 2025–2026 гг. Все изменения в расчете налога на прибыль. Все изменения в расчете НДС. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС. Изменения в расчете НДФЛ. Изменения в расчете страховых взносов. Единый налоговый платеж. 2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы». ФСБУ 5/2019 «Запасы». ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения». ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». ФСБУ 25/2018 «Аренда» Отчетность и аудит. 3 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам: Налоговая реформа и финансовый кризис. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности. Как проходит налоговый контроль на предприятии. Результаты проверок НДС. 4 день. Анализ схем оптимизации бизнеса: Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения в 2025–2026 гг. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ. Принципы налогового планирования и использования основных средств. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет. Записаться

19 августа — 20 августа. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядов

Время: с 10:00 до 17:00 Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 29, oф. Стоимость: 55 000 ₽ Программа: 1 день. Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ: Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг. Инвестиционный договор и договор долевого участия. Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика. Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций. ККТ в строительстве. 2 день. Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата: Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта. Новое ФСБУ «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика. Записаться

21 августа. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО

Время: с 10:00 до 17:00 Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21 к.3, эт. 5, oф. Стоимость: 18 000 ₽ Программа: Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг. Регистрация некоммерческой организации. Особенности составления отчетности некоммерческих организаций. Бухгалтерский учет некоммерческих организаций. Налогообложение доходов некоммерческих организаций. Налогообложение выплат в пользу физических лиц. Записаться

22 августа. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ

Время: с 10:00 до 17:00 Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21 к. 3, эт. 5, oф. Стоимость: 18 000 ₽ Программа: Применение ККТ. Контроль работы с ККТ. Операции с денежной наличностью. Расчеты с подотчетными лицами. Записаться

25 августа — 26 августа. Налоговое планирование и реформа 2025–2026 гг. — полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время

Время: с 10:00 до 17:00 Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 29, oф. Стоимость: 80 000 ₽ Программа: 1 день. Изменения в налоговом контроле. почему инспекторы придут к вам: Налоговая реформа и финансовый кризис. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности. Как проходит налоговый контроль на предприятии. Результаты проверок НДС. 2 день. Анализ схем оптимизации бизнеса: Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025–2026 гг. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ. Принципы налогового планирования и использования основных средств. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет. Записаться

27 августа. Заработная плата и персональные данные в 2025–2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе