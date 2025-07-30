Подготовка отчетности, новые ФСБУ, изменения в 54-ФЗ, маркировка товаров, учет операций с маркетплейсами и налоговый контроль. Обзор мероприятий и вебинаров в августе

Мероприятия в августе
7 августа. HR тренды 2025 года, или что происходит? И как с этим работать?
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Сокращение вакансий и «новое» понимание работы с персоналом.
Новая Эпоха HR: необходимость адаптации к изменениям рынка труда.
Текучесть кадров в 2025: вызовы и стратегии для бизнеса в условиях динамики рынка.
11 августа — 15 августа. Полный курс изменений и подготовки к отчетности в 2025 г. в Кисловодске. Новые ФСБУ
Время: с 10:00 до 14:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Кисловодск, ул. Шаумяна, 31/33, oф.
Стоимость: 82 000 ₽
1 день. Налоговая реформа 2025–2026 гг. Изменения в НК:
Налоговая реформа 2025–2026 гг.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.
Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
Единый налоговый платеж.
2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ:
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».
ФСБУ 5/2019 «Запасы».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда»
Отчетность и аудит.
3 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам:
Налоговая реформа и финансовый кризис.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
4 день. Анализ схем оптимизации бизнеса:
Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения в 2025–2026 гг.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
19 августа — 20 августа. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядов
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 29, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
1 день. Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ:
Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
2 день. Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата:
Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.
Новое ФСБУ «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
21 августа. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21 к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.
Регистрация некоммерческой организации.
Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.
Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.
Налогообложение доходов некоммерческих организаций.
Налогообложение выплат в пользу физических лиц.
22 августа. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21 к. 3, эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
Применение ККТ.
Контроль работы с ККТ.
Операции с денежной наличностью.
Расчеты с подотчетными лицами.
25 августа — 26 августа. Налоговое планирование и реформа 2025–2026 гг. — полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 29, oф.
Стоимость: 80 000 ₽
1 день. Изменения в налоговом контроле. почему инспекторы придут к вам:
Налоговая реформа и финансовый кризис.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
2 день. Анализ схем оптимизации бизнеса:
Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025–2026 гг.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
27 августа. Заработная плата и персональные данные в 2025–2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21 к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.
Персональные данные: новые правила работы с 2025 г.
Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.
Изменения 2025–2026 гг. в расчете заработной платы.
Удаленная и дистанционная работа.
Отпуска в 2025–2026 гг.
Командировки и разъездной характер работы в 2025–2026 гг. Вахта.
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.
Дополнительный информационный материал к семинару.
Воинский учет.
Вебинары в августе
5 августа. Особенности налогового контроля в 2025 году
Время: 11:00
Виды налогового контроля (предпроверочный анализ, камеральные и выездные налоговые проверки).
Статистика налоговых проверок. Какие выводы мы можем сделать из нее
Предпроверочный анализ — как это работает?
Камеральные налоговые проверки: особенности процедуры, сроки.
Выездные налоговые проверки: сроки, особенности.
Главные темы налоговых проверок в 2025 году.
Спикер: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
7 августа. Бухгалтер → Аналитик 1С: как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий
Время: 15:00
Кто такой Аналитик 1С и чем он отличается от программиста.
Почему бухгалтер – идеальный кандидат в аналитики.
Какие вакансии есть на рынке и сколько за них платят.
Какие навыки нужны и как их быстро освоить.
Как правильно оформить резюме и пройти собеседование.
Перспективы профессии: куда расти дальше.
Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.
12 августа. Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС
Время: 11:00
Первичные документы при работе с маркетплейсами.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.
НДС: начисление и формирование налоговой базы.
Что проверяет ФНС у селлеров и как минимизировать риски.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
15 августа. Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки
Время: 11:00
Налоги с переводов на карту с июля 2025: фэйк или новая реальность.
Бум с регистрацией в Роскомнадзоре. Обзор требований и штрафов.
Уголовная ответственность для ИП и директоров.
УСН 2025: основные ошибки.
НДФЛ 2025: топ-5 разъяснений Минфина и ФН.
Как пройти камеральную проверку, если применили льготу по НДС или по взносам.
Спикер: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.
19 августа. Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года
Время: 15:00
Расчет среднего заработка с 1 сентября 2025 года.
Новый порядок командировок.
Полная материальная ответственность.
Изменения в ТК РФ: отпуск без сохранения зарплаты, отпуск при усыновлении ребенка.
Несовершеннолетние работники: правила работы с 1 сентября 2025 года.
Порядок предоставления отгулов.
Размеры вахтовых и ночных надбавок.
Новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года.
Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники).
Обновление ЕФС-1: форма, новые коды для заполнения подраздела 1.1.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
21 августа. Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше
Время: 11:00
Как будет развиваться профессия Бухгалтер в ближайшем будущем.
На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и на чем можно будет зарабатывать.
ИИ в помощь бухгалтеру: как в разы сократить свой объем работы.
Примеры задач и их выполнения в DeepSeek, Алиса, Gwen, Perplexity.
Как и зачем бухгалтеру развивать свой личный бренд.
Как бухгалтеру зарабатывать больше.
Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
26 августа. Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация
Время: 11:00
Маркировка и товароучетные системы:
Сложности внедрения Честного ЗНАКа, ЕГАИС, Меркурия и интеграции с 1С.
Проблемы синхронизации данных для обуви и других маркируемых товаров.
Нестабильность отраслевых решений (iiko, R-keeper, Трактир) и как выбрать надежное ПО.
Электронный документооборот (ЭДО) в торговле:
Почему контрагенты игнорируют ЭДО и как мотивировать их на подключение.
Как наладить ЭДО с физлицами (B2C) и избежать бумажного документооборота.
Хаос в архивах: как привести ЭДО в порядок и подготовиться к проверке ФНС.
Платежи и 54-ФЗ: риски и оптимизация:
Частые ошибки кассиров: пропущенные чеки, несоответствие выручки.
Как снизить комиссии за эквайринг и выбрать выгодный банк.
Контроль за соблюдением кассовой дисциплины: чек-листы и автоматизация.
Спикер: Ольга Кошкина — главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний, более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).
28 августа. Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году
Время: 13:00
Почему бухгалтеру уже недостаточно только считать цифры.
Запросы собственника бизнеса и руководителя: что нужно и в каком виде.
Финансовая аналитика и прогнозирование (не просто учет, а управление денежными потоками).
Управленческий учет и KPI.
Построение бюджетов и формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса + готовая таблица Excel.
Какие навыки прокачать: Excel, финмоделирование, финанализ и т.д.
Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
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