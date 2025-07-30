ЦОК ПРЕМ 30.07 Мобильный
Обзоры для бухгалтера
Подготовка отчетности, новые ФСБУ, изменения в 54-ФЗ, маркировка товаров, учет операций с маркетплейсами и налоговый контроль. Обзор мероприятий и вебинаров в августе

Подготовка отчетности, новые ФСБУ, изменения в 54-ФЗ, маркировка товаров, учет операций с маркетплейсами и налоговый контроль. Обзор мероприятий и вебинаров в августе

Подготовили дайджест мероприятий и вебинаров для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Мероприятия в августе

7 августа. HR тренды 2025 года, или что происходит? И как с этим работать?

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Сокращение вакансий и «новое» понимание работы с персоналом.

  2. Новая Эпоха HR: необходимость адаптации к изменениям рынка труда.

  3. Текучесть кадров в 2025: вызовы и стратегии для бизнеса в условиях динамики рынка.

Записаться

11 августа — 15 августа. Полный курс изменений и подготовки к отчетности в 2025 г. в Кисловодске. Новые ФСБУ

Время: с 10:00 до 14:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Кисловодск, ул. Шаумяна, 31/33, oф.

Стоимость: 82 000 ₽

Программа:

1 день. Налоговая реформа 2025–2026 гг. Изменения в НК:

  1. Налоговая реформа 2025–2026 гг.

  2. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  3. Все изменения в расчете НДС.

  4. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

  5. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

  6. Изменения в расчете НДФЛ.

  7. Изменения в расчете страховых взносов.

  8. Единый налоговый платеж.

2 день. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ:

  1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».

  2. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  4. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  5. ФСБУ 25/2018 «Аренда»

  6. Отчетность и аудит.

3 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам:

  1. Налоговая реформа и финансовый кризис.

  2. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  3. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  4. Результаты проверок НДС.

4 день. Анализ схем оптимизации бизнеса:

  1. Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения в 2025–2026 гг.

  2. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  3. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  4. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  5. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025-2026 гг.

  6. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  7. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  8. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

Записаться

19 августа — 20 августа. Строительство: все изменения 2025–2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядов

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 29, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

1 день. Антикризис и новое в законе № 214-ФЗ:

  1. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025–2026 гг.

  2. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  3. Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика.

  4. Налоговая реформа 2025–2026 гг. для строительных организаций.

  5. ККТ в строительстве.

2 день. Формирование стоимости строительства и расчет финансового результата:

  1. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.

  2. Новое ФСБУ «Доходы» и «старое» ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  3. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  4. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

Записаться

21 августа. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21 к.3, эт. 5, oф.

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025–2026 гг.

  2. Регистрация некоммерческой организации.

  3. Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.

  4. Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.

  5. Налогообложение доходов некоммерческих организаций.

  6. Налогообложение выплат в пользу физических лиц.

Записаться

22 августа. Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025–2026 гг. в законе 54-ФЗ

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21 к. 3, эт. 5, oф.

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. Применение ККТ.

  2. Контроль работы с ККТ.

  3. Операции с денежной наличностью.

  4. Расчеты с подотчетными лицами.

Записаться

25 августа — 26 августа. Налоговое планирование и реформа 2025–2026 гг. — полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Пресненская набережная, 12, эт. 29, oф.

Стоимость: 80 000 ₽

Программа:

1 день. Изменения в налоговом контроле. почему инспекторы придут к вам:

  1. Налоговая реформа и финансовый кризис.

  2. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  3. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  4. Результаты проверок НДС.

2 день. Анализ схем оптимизации бизнеса:

  1. Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.

  2. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  3. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  4. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  5. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025–2026 гг.

  6. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  7. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  8. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

Записаться

27 августа. Заработная плата и персональные данные в 2025–2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21 к.3, эт. 5, oф.

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.

  2. Персональные данные: новые правила работы с 2025 г.

  3. Как контролируют «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.

  4. Изменения 2025–2026 гг. в расчете заработной платы.

  5. Удаленная и дистанционная работа.

  6. Отпуска в 2025–2026 гг.

  7. Командировки и разъездной характер работы в 2025–2026 гг. Вахта.

  8. Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.

  9. Дополнительный информационный материал к семинару.

  10. Воинский учет.

Записаться

Вебинары в августе

5 августа. Особенности налогового контроля в 2025 году

Время: 11:00

Программа:

  1. Виды налогового контроля (предпроверочный анализ, камеральные и выездные налоговые проверки).

  2. Статистика налоговых проверок. Какие выводы мы можем сделать из нее

  3. Предпроверочный анализ — как это работает?

  4. Камеральные налоговые проверки: особенности процедуры, сроки.

  5. Выездные налоговые проверки: сроки, особенности.

  6. Главные темы налоговых проверок в 2025 году.

Спикер: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Записаться

7 августа. Бухгалтер → Аналитик 1С: как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий

Время: 15:00

Программа:

  1. Кто такой Аналитик 1С и чем он отличается от программиста.

  2. Почему бухгалтер – идеальный кандидат в аналитики.

  3. Какие вакансии есть на рынке и сколько за них платят.

  4. Какие навыки нужны и как их быстро освоить.

  5. Как правильно оформить резюме и пройти собеседование.

  6. Перспективы профессии: куда расти дальше.

Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Записаться

12 августа. Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС

Время: 11:00

Программа:

  1. Первичные документы при работе с маркетплейсами.

  2. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

  3. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.

  4. НДС: начисление и формирование налоговой базы.

  5. Что проверяет ФНС у селлеров и как минимизировать риски.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Записаться

15 августа. Все о налогах и проверках 2025: новые правила, штрафы и лайфхаки

Время: 11:00

Программа:

  1. Налоги с переводов на карту с июля 2025: фэйк или новая реальность.

  2. Бум с регистрацией в Роскомнадзоре. Обзор требований и штрафов.

  3. Уголовная ответственность для ИП и директоров.

  4. УСН 2025: основные ошибки.

  5. НДФЛ 2025: топ-5 разъяснений Минфина и ФН.

  6. Как пройти камеральную проверку, если применили льготу по НДС или по взносам.

Спикер: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Записаться

19 августа. Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года

Время: 15:00

Программа:

  1. Расчет среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

  2. Новый порядок командировок.

  3. Полная материальная ответственность.

  4. Изменения в ТК РФ: отпуск без сохранения зарплаты, отпуск при усыновлении ребенка.

  5. Несовершеннолетние работники: правила работы с 1 сентября 2025 года.

  6. Порядок предоставления отгулов.

  7. Размеры вахтовых и ночных надбавок.

  8. Новые правила премирования и депремирования с 1 сентября 2025 года.

  9. Изменения для некоторых категорий работников (медицинские и педагогические работники, переезд работников, вредники и опасники).

  10. Обновление ЕФС-1: форма, новые коды для заполнения подраздела 1.1.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Записаться

21 августа. Как ИИ помогает  бухгалтеру выйти на аутсорс  и зарабатывать больше

Время: 11:00

Программа:

  1. Как будет развиваться профессия Бухгалтер в ближайшем будущем.

  2. На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и на чем можно будет зарабатывать.

  3. ИИ в помощь бухгалтеру: как в разы сократить свой объем работы.

  4. Примеры задач и их выполнения в DeepSeek, Алиса, Gwen, Perplexity.

  5. Как и зачем бухгалтеру развивать свой личный бренд.

  6. Как бухгалтеру зарабатывать больше.

Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Записаться

26 августа. Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация

Время: 11:00

Программа:

Маркировка и товароучетные системы:

  • Сложности внедрения Честного ЗНАКа, ЕГАИС, Меркурия и интеграции с 1С.

  • Проблемы синхронизации данных для обуви и других маркируемых товаров.

  • Нестабильность отраслевых решений (iiko, R-keeper, Трактир) и как выбрать надежное ПО.

Электронный документооборот (ЭДО) в торговле:

  • Почему контрагенты игнорируют ЭДО и как мотивировать их на подключение.

  • Как наладить ЭДО с физлицами (B2C) и избежать бумажного документооборота.

  • Хаос в архивах: как привести ЭДО в порядок и подготовиться к проверке ФНС.

Платежи и 54-ФЗ: риски и оптимизация:

  • Частые ошибки кассиров: пропущенные чеки, несоответствие выручки.

  • Как снизить комиссии за эквайринг и выбрать выгодный банк.

  • Контроль за соблюдением кассовой дисциплины: чек-листы и автоматизация.

Спикер: Ольга Кошкина — главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний, более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы).

Записаться

28 августа. Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году

Время: 13:00

Программа:

  1. Почему бухгалтеру уже недостаточно только считать цифры.

  2. Запросы собственника бизнеса и руководителя: что нужно и в каком виде.

  3. Финансовая аналитика и прогнозирование (не просто учет, а управление денежными потоками).

  4. Управленческий учет и KPI.

  5. Построение бюджетов и формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса + готовая таблица Excel.

  6. Какие навыки прокачать: Excel, финмоделирование, финанализ и т.д.

Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Записаться

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум