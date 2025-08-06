Честный рынок как основа устойчивой экономики: зачем России прозрачные правила игры

Когда мы говорим о честном рынке, в первую очередь речь идет о равных условиях для всех его участников. Это среда, в которой у компаний нет доступа к «нерыночным» конкурентным преимуществам — таким, как возможность занижать таможенную стоимость, не декларировать товары, уходить от налогов или платить сотрудникам зарплаты в конвертах.
Подобные механизмы позволяют недобросовестным игрокам демпинговать — снижать цену за счет ухода от обязательств перед государством и своими сотрудниками. В результате добросовестный бизнес оказывается в заведомо неравной позиции: он платит налоги, работает «в белую», инвестирует в инфраструктуру, развитие команды и качество продукта, но вынужден конкурировать с теми, кто искусственно занижает издержки за счет обхода закона.
Честный рынок — это когда выиграть можно только за счет экспертизы, технологических и организационных ресурсов, высокого качества продукта и умения работать на перспективу. Такой рынок конкурентен, а потому эффективен: если какой-то новичок предложит реальную инновацию, то честно займет свою нишу без административных барьеров, коррупционных схем и давления со стороны «старожилов», пользующихся внешними ресурсами, а не рыночными механизмами.
Отсюда можно сделать вывод, что прозрачность — это не только вопрос справедливости. Это фундамент, на котором строится устойчивая экономика: государство получает налоги, потребитель — более качественный и безопасный продукт, а бизнес — уверенность в правилах игры.
Да, в российской экономике все еще сохраняются сегменты, где влияние административного ресурса и серых схем остается высоким. Но в целом тренд последних лет — движение в сторону единых условий для всех участников рынка и выравнивания конкуренции.
И здесь цифровые инструменты вроде маркировки товаров — важный шаг вперед. Они позволяют контролировать не только денежные потоки, но и само движение товара. Это укрепляет доверие к рынку, делает его прозрачным и дает возможность расти тем, кто работает по-честному.
Честный рынок в России уже начал формироваться
Да, тенденция постепенно набирает силу. Особенно это видно в отраслях с низкой добавленной стоимостью и низкой емкостью капитала. Почему именно там? Все просто: чтобы вести бизнес с нарушениями, особенно если речь идет о компаниях среднего размера и больше, нужны немалые финансовые ресурсы. Это не только про взятки или обходные схемы — это про готовность работать с высоким уровнем риска.
Когда рентабельность бизнеса невысока, а штрафы за нарушения существенны, игра в «серой зоне» просто перестает иметь экономический смысл. Например, за торговлю немаркированным товаром сегодня могут выписать штраф до 300 тысяч рублей, еще и с конфискацией.
А теперь посчитайте: многие небольшие точки в рознице зарабатывают значительно меньше этой суммы в месяц. Один визит контролирующих органов — и вся прибыль улетает в трубу. Два визита — и год закрыт с убытком.
Это работает как естественный фильтр. Малый розничный бизнес сегодня вынужден объективно оценивать риски и все чаще приходит к выводу, что проще и безопаснее работать «в белую», чем ждать, когда догонит наказание. Да, это требует перестройки процессов, но это также обеспечивает стабильность и защищенность в долгосрочной перспективе.
Фактически бизнес сам начинает вытеснять «серые» схемы — не потому что захотел «стать хорошим», а потому что это становится экономически оправданным. Особенно когда государство последовательно демонстрирует, что система контроля работает и от ответственности действительно не уйти.
Серый бизнес — не только про налоги
Одна из ключевых проблем экономики — наличие большого объема операций в «серой» зоне. Для государства это означает недополученные налоги, для граждан — отсутствие новых дорог, школ и медучреждений.
Да, в обществе по-прежнему популярна идея, что «все равно все разворуют», смысла бороться нет. На самом деле потребители могут влиять на экономику, отказываясь от оплаты товаров или услуг переводами «с карты на карту» в обход кассы.
Когда что-то приобретается «в серую», без чека и без договора, это означает отсутствие юридических гарантий — никаких обязательств перед клиентом, процедур возврата, гарантий, арбитража. И в этом смысле «серый» бизнес выигрывает только до первой ошибки, а потребитель проигрывает всегда.
При возникновении конфликта или ущерба доказать что-либо практически невозможно. Фактически продавец уходит от ответственности, а клиент остается один на один со своей проблемой.
Показательный пример — рынок ремонтных услуг. До сих пор большинство сделок с частными бригадами оформляются без договоров — с оплатой за наличные, на честном слове. Но если что-то пойдет не так — потрескаются стены, замкнет электрику или бригада просто исчезнет, не окончив работу — заказчику будет попросту некуда обращаться. Ни в Роспотребнадзор, ни в суд. Если нет документов, нет исполнителя — не может быть и предмета разбирательства.
Чем рискует бизнес, занижая декларации
Одна из распространенных схем в сфере импорта — занижение стоимости товара в таможенной декларации. Цель проста: минимизировать обязательные таможенные платежи. Формально товар может быть оформлен корректно и даже промаркирован в системе «Честный знак». Но при этом сумма, указанная в декларации, занижена, что означает, что государство получило меньше налогов.
Раньше такая практика оставалась практически безнаказанной, но ситуация изменилась. Благодаря интеграции «Честного знака» с системами ФТС и ФНС налоговые органы теперь контролируют не только импорт, но и весь путь товара — от границы до конечной продажи. Это делает схему с занижением стоимости менее эффективной.
Если компания декларирует, например, ноутбуки по цене $5, а продает их в розницу по $1000, она все равно обязана будет уплатить НДС и налог на прибыль с этой разницы. Поэтому логика «обмануть на входе» теряет смысл. В перспективе мы идем к европейской модели, где таможенные органы практически не контролируют цену — все закрывает налоговый контроль на стадии реализации.
Более того, с учетом низких пошлин по ряду товарных категорий (в рамках членства в ВТО это может быть 0%, 3,5% или 5%) занижение стоимости теряет экономическую привлекательность. В отдельных случаях бизнес, напротив, искусственно завышает стоимость — но это уже другая схема, которую применяют для оптимизации налога на прибыль и дивиденды в России.
Тем не менее практика занижения пока не исчезла полностью, и за нее предусмотрена административная ответственность по статье 16.2 КоАП — «предоставление недостоверных сведений в таможенной декларации». Штрафы составляют от одного до двух размеров выявленного расхождения плюс обязательная доплата налогов и сборов.
Таможенные органы регулярно проводят проверки, и по таким делам часто возбуждаются административные процедуры.
Даже если ошибка была совершена неумышленно, ответственность наступает. У инспекторов ФТС есть доступ ко всем необходимым базам данных и алгоритмам анализа: выявить отклонения стало значительно проще.
Системы цифровой маркировки, особенно в связке с налоговой аналитикой, фактически выжигают эту серую практику с рынка. С каждым годом пространства для маневра становится меньше — и это вопрос не только прозрачности, но и устойчивости бизнеса.
Цифровая маркировка — инструмент налоговой дисциплины
Система цифровой маркировки «Честный знак» стала важным элементом в борьбе с теневым оборотом и уклонением от уплаты налогов. Благодаря полной цифровизации товаропроводящей цепочки налоговые органы получают возможность сопоставлять реальные объемы поставок с финансовыми потоками по счетам компаний.
Это позволяет выявлять расхождения и оценивать добросовестность участников рынка.
Даже если реакция ФНС не всегда мгновенная, данные не исчезают: они накапливаются, фиксируются в архивах и могут быть использованы в любой момент. Поэтому рассчитывать на то, что «если не заметили сразу, значит, прошло незамеченным», — стратегическая ошибка для бизнеса.
Маркировка усиливает налоговую дисциплину и повышает ответственность участников рынка. Одновременно она способствует вытеснению недобросовестных игроков, улучшает доступ к отраслевой статистике и делает бизнес-среду в целом более предсказуемой и честной.
По данным ЦРПТ, система уже охватывает десятки товарных категорий — от табачной продукции и обуви до молочной и парфюмерной. Причем объем «обеленного» оборота по ряду направлений показывает феноменальный рост.
Сопротивление маркировке, как правило, исходит от тех участников рынка, кто не готов или не хочет выходить в «белую» зону. Это основная и, по сути, единственная причина.
Аргументы о росте издержек не выдерживают критики: во-первых, удорожание минимально и не способно существенно повлиять на конечную цену продукта, а во-вторых — оно касается всех участников рынка, а значит, не меняет условий конкуренции. Повышение прозрачности одинаково для всех.
Что касается возможных перегибов в регулировании, сейчас трудно говорить о них всерьез. Государство выстраивает переход максимально мягко: предусмотрены поэтапные внедрения, переходные периоды, пилотные проекты, субсидии и льготные программы для покупки оборудования. Такая логика исключает ситуацию «завтра штрафы, сегодня разберись сам». Это скорее поддержка, чем давление.
На сайте «Честного знака» сейчас доступны открытые аналитические данные по оборачиваемости товаров, их популярности, ценам и другим параметрам. Это создает не просто прозрачную среду без «серого» и «черного» сегментов, но и конкурентную среду, в которой бизнесу проще принимать решения.
Сейчас — лучшее время для легализации бизнеса
Сегодня российское общество находится на стадии зрелости. Период постсоветского хаоса уже позади, и экономику формирует новое поколение — люди, ориентированные не только на выживание, но и на устойчивое развитие.
Мы живем в эпоху профицита базовых благ: у большинства решены первичные потребности, и возникает естественное стремление к созиданию, к созданию прочного фундамента — для себя, своей семьи, своих детей.
А устойчивое развитие возможно только на честной, прозрачной основе, без «тени». Если мы говорим о построении современной конкурентоспособной страны, об ответственности перед будущими поколениями — у нас просто нет другого пути, кроме как вывести экономику в «белую» зону.
Да, идеальная модель — это осознанное общество, где честная игра — норма, а не следствие государственного контроля. Но чтобы прийти к этой модели, нужны системные инструменты. И маркировка — один из них. Сегодня мы задаем правила, которые для будущих поколений станут абсолютной, логичной, правильной нормой.
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