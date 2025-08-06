Честный рынок как основа устойчивой экономики: зачем России прозрачные правила игры

Когда мы говорим о честном рынке, в первую очередь речь идет о равных условиях для всех его участников. Это среда, в которой у компаний нет доступа к «нерыночным» конкурентным преимуществам — таким, как возможность занижать таможенную стоимость, не декларировать товары, уходить от налогов или платить сотрудникам зарплаты в конвертах.

Подобные механизмы позволяют недобросовестным игрокам демпинговать — снижать цену за счет ухода от обязательств перед государством и своими сотрудниками. В результате добросовестный бизнес оказывается в заведомо неравной позиции: он платит налоги, работает «в белую», инвестирует в инфраструктуру, развитие команды и качество продукта, но вынужден конкурировать с теми, кто искусственно занижает издержки за счет обхода закона.

Честный рынок — это когда выиграть можно только за счет экспертизы, технологических и организационных ресурсов, высокого качества продукта и умения работать на перспективу. Такой рынок конкурентен, а потому эффективен: если какой-то новичок предложит реальную инновацию, то честно займет свою нишу без административных барьеров, коррупционных схем и давления со стороны «старожилов», пользующихся внешними ресурсами, а не рыночными механизмами.

Отсюда можно сделать вывод, что прозрачность — это не только вопрос справедливости. Это фундамент, на котором строится устойчивая экономика: государство получает налоги, потребитель — более качественный и безопасный продукт, а бизнес — уверенность в правилах игры.

Да, в российской экономике все еще сохраняются сегменты, где влияние административного ресурса и серых схем остается высоким. Но в целом тренд последних лет — движение в сторону единых условий для всех участников рынка и выравнивания конкуренции.

И здесь цифровые инструменты вроде маркировки товаров — важный шаг вперед. Они позволяют контролировать не только денежные потоки, но и само движение товара. Это укрепляет доверие к рынку, делает его прозрачным и дает возможность расти тем, кто работает по-честному.