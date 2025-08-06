Как самостоятельно закрыть ООО: пошаговая инструкция. Упрощенный порядок ликвидации

Шаг 1. Примите и оформите решение о ликвидации

Если в ООО участвует только одно лицо, ему достаточно самостоятельно принять решение о ликвидации. В ООО несколько участников — решение требует общего собрания (ст. 33, 39 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, далее — закон об ООО).

Допустимы как очное проведение собрания, так и проведение заочного голосования. Важно документально зафиксировать основные решения, а именно (ст. 62 ГК, ст. 57 закона об ООО):

о ликвидации общества;

о назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии;

об определении порядка и сроков ликвидации (ориентироваться следует на ст. 63 ГК, где приведен общий порядок, а срок ликвидации не должен превышать одного года — п. 5, 6 ст. 57 закона об ООО).

Решение о ликвидации должно быть принято единогласно. Если хотя бы один из участников проголосует против, или не будет обеспечен 100–процентный кворум, такое решение считается ничтожным (ст. 37, 43 закона об ООО).

Протокол собрания участников должен быть подписан председателем. Если же решение принималось посредством заочного голосования, подпись ставит единоличный исполнительный орган. Возможны иные варианты, если это закреплено в уставе ООО (ст. 38.2 закона об ООО).