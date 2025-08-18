Компенсация за нарушение прав на ИС: сколько теперь придется заплатить

Что изменилось
7 июля 2025 года опубликован новый закон № 214-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». В ГК появится новая статья — 1252.1. И это в корне меняет подход к расчету компенсаций за нарушение прав на интеллектуальную собственность: товарные знаки, авторское, смежное право и патенты.
Теперь правообладатели могут получить больше, а нарушителей ждут более суровые наказания.
Главные изменения:
1. Увеличен максимальный размер компенсации с 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей. Касательно нарушений прав на патенты величина компенсации изменилась с диапазона 10 000 – 5 000 000 до 50 000 – 10 000 000 рублей.
2. Если распространяли объект без разрешения автора и обошли защиты, платить придется от 11 000 до 11 000 000 рублей или 220 % от стоимости контрафактного товара / лицензии.
3. Появился новый порядок расчета в отношении нескольких объектов интеллектуальной собственности, использованных на одном носителе. Взыскать компенсацию за каждый объект в отдельности теперь нельзя.
4. Привлечь к ответственности можно будет не только явного нарушителя, но и тех, кто способствовал возникновению нарушения, например, удалил упоминание об авторе.
5. Компенсации можно избежать, если докажете объективную необходимость использования конкретного объекта или отсутствие экономической ценности его самостоятельного использования.
6. Новые правила говорят, что теперь можно не указывать автора, если указан источник заимствования, в котором имя автора не обозначено.
7. У суда появилась возможность снизить размер компенсации ниже установленных пределов, если доказано, что нарушитель не знал или не должен был знать, что нарушает права третьего лица.
Например, в нашей практике был случай, когда селлер попросил разрешение у поставщика на использование фото товара, тот его дал. Потом оказалось, что поставщик сам не владеет правами, правообладатель – фотограф, который делал эти снимки. Мы разрешили спор с автором в досудебном порядке, но в суде по новым правилам, вероятно, нам удалось бы добиться минимальной компенсации.
8. Суд может выбрать иной способ расчета компенсации, если выбранный истцом вариант в данном случае не применим, например, заменить кратный размер лицензии на твердую сумму.
9. Лица, совершившие нарушения в отношении одних и тех же объектов и материальных носителей, будут привлечены к солидарной ответственности.
Например, завод произвел контрафактные товары. Дистрибьютор их продавал. Правообладатель подал иск к обоим. По новым нормам, суд может взыскать компенсацию с завода и дистрибьютора солидарно (например, 5 000 000 рублей), тогда не будет двойного взыскания (с завода — 5 000 000 рублей за производство, а с дистрибьютора — еще 5 000 000 рублей за продажу тех же товаров).
Завод, заплатив 5 000 000 рублей, также может затем взыскать часть с дистрибьютора в порядке регресса. Это упрощает взыскание для правообладателя и справедливо распределяет бремя между участниками цепочки нарушения.
10. Если ТЗ или объект авторского права принадлежит сразу нескольким правообладателям, то компенсация будет распределена в равных долях.
11. Требования правообладателя и лицензиата теперь солидарны. Подать иск может как правообладатель, так и лицензиат, владеющий исключительной лицензией.
Увеличение максимальных сумм компенсаций должно стимулировать правообладателей активнее защищать свои права, так как потенциальные финансовые выгоды стали более значительными. Применяться новые нормы будут к нарушениям, совершенным после вступления закона в силу.
Что останется по-прежнему
Несмотря на значительные нововведения, сохраняются ключевые основы системы защиты интеллектуальной собственности в России. Самое главное, что не изменилось: само право правообладателя на выбор способа защиты.
Как и прежде, столкнувшись с нарушением, владелец исключительных прав на товарный знак, произведение, патент или иной объект ИС имеет возможность потребовать от нарушителя либо возмещения реально понесенных убытков, либо выплаты компенсации.
Практика однозначно показывает, что правообладатели чаще избирают именно компенсационный механизм. Причина проста и неизменна: доказать факт нарушения существенно легче, чем документально обосновать точный размер причиненных убытков.
Последние часто носят характер упущенной выгоды, расчет которой сложен и оспорим. Компенсация же, будучи по сути санкцией за сам факт нарушения, позволяет получить возмещение, не погружаясь в расчеты.
Закон по-прежнему предлагает правообладателю три альтернативных пути, хотя их формулировки и пределы были скорректированы:
1. По старому закону:
от 10 000 до 5 000 000 рублей;
двойной размер стоимости лицензии;
двойной размер стоимости реализованных нарушителем товаров.
2. По новому закону:
от 10 000 до 10 000 000 рублей;
кратный размер стоимости лицензии;
кратный размер стоимости реализованных нарушителем товаров.
Кратный размер — это метод расчета компенсации, при котором размер выплаты определяется как умноженная в несколько раз рыночная стоимость лицензии или товаров, которую нарушитель должен был бы заплатить для правомерного использования или получил в результате реализации контрафактной продукции. Обычно выбирают двукратный размер. Принцип расчета (стоимость незаконно произведенных/распространенных товаров/лицензии * множитель) остается неизменным.
Таким образом, в отношении самого механизма выбора и расчета компенсации по двум последним вариантам изменений по существу нет. Правообладатель, как и раньше, выбирает тот метод, который в конкретной ситуации представляется ему наиболее выгодным и обоснованным (твердая сумма, от стоимости прав, от стоимости товаров). Ключевое изменение здесь — значительное расширение верхнего предела для твердой суммы.
Еще один важный момент, который по сути существовал и раньше: при определении конкретного размера компенсации внутри установленных законом пределов, суды по-прежнему обязаны учитывать весь комплекс обстоятельств дела. Этот принцип детального анализа не только сохранен, но и усилен новой статьей 1252.1 ГК.
Судьи, как и прежде, будут взвешивать:
насколько серьезным было нарушение (разовый случай, массовое производство, умысел и т.д.);
как долго длилось незаконное использование;
был ли умысел, неосторожность;
какой потенциальный вред, причинен нарушением;
какие убытки понес правообладатель, смог ли он их доказать;
какова стоимость лицензии, есть ли подтверждения;
любые другие факторы, которые суд сочтет важными (например, масштаб деятельности нарушителя, последствия нарушения для репутации правообладателя).
Единственное, но важное дополнение к полномочиям суда: ранее суд был сильно связан выбором правообладателя, даже если избранный им метод расчета был явно неприменим или несправедлив в конкретных обстоятельствах.
Новшество заключается в том, что теперь закон прямо наделяет суд правом, в случае неприменимости выбранного истцом способа, самостоятельно определить справедливый размер компенсации в твердой сумме в пределах установленного законом «коридора».
Что это значит на практике
Последствия нового закона выходят далеко за рамки цифр в статьях ГК. Они формируют новую реальность для бизнеса, творчества и инноваций, где небрежность в вопросах ИС становится непозволительной роскошью:
Для правообладателей.
Появился шанс получить существенно большую компенсацию (до 10 000 000 вместо 5 000 000 рублей) за нарушения.
Выбор варианта расчета и грамотное обоснование требуемого размера компенсации с учетом новых критериев становятся еще важнее.
Усиливается защита интересов авторов, инноваторов и владельцев брендов. Компенсация до 10 000 000 рублей может реально покрыть упущенную выгоду или иные убытки при крупных нарушениях.
Для нарушителей.
Риски финансовой ответственности резко возрастают. Максимальный штраф удвоен.
Даже при неочевидных убытках правообладателя теперь есть четкие основания для истребования крупной компенсации.
Осталось дождаться 2026 года и посмотреть, как новые правила начнут работать в реальности. Ожидаем волну громких дел и формирование новой, более жесткой и обоснованной практики.
Выводы
Закон № 214-ФЗ — это серьезное ужесточение ответственности за нарушение прав ИС в России.
Закон начнет действовать с 4 января 2026 года.
Основная цель — усилить защиту правообладателей и повысить сдерживающий эффект для потенциальных нарушителей за счет значительного увеличения верхнего порога компенсации (и нижнего в отношении патентов) и предоставления судам более гибкого подхода к ее расчету.
Бизнесу следует быть внимательным к соблюдению прав на ИС, так как последствия нарушений могут быть финансово ощутимыми. Для многих компаний, особенно МСП, компенсация в несколько миллионов рублей (не говоря уже о 10 000 000) может стать фатальной.
Компаниям и предпринимателям стоит начать инвестировать больше средств в юридическую защиту своих интеллектуальных активов, а также в обучение сотрудников вопросам соблюдения прав на ИС.
Правообладателям нужно быть готовыми к активному использованию новых возможностей, а потенциальным нарушителям — к гораздо более высоким финансовым рискам.
