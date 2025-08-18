Компенсация за нарушение прав на ИС: сколько теперь придется заплатить

Что изменилось

7 июля 2025 года опубликован новый закон № 214-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». В ГК появится новая статья — 1252.1. И это в корне меняет подход к расчету компенсаций за нарушение прав на интеллектуальную собственность: товарные знаки, авторское, смежное право и патенты.

Теперь правообладатели могут получить больше, а нарушителей ждут более суровые наказания.

Главные изменения:

1. Увеличен максимальный размер компенсации с 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей. Касательно нарушений прав на патенты величина компенсации изменилась с диапазона 10 000 – 5 000 000 до 50 000 – 10 000 000 рублей.

2. Если распространяли объект без разрешения автора и обошли защиты, платить придется от 11 000 до 11 000 000 рублей или 220 % от стоимости контрафактного товара / лицензии.

3. Появился новый порядок расчета в отношении нескольких объектов интеллектуальной собственности, использованных на одном носителе. Взыскать компенсацию за каждый объект в отдельности теперь нельзя.

4. Привлечь к ответственности можно будет не только явного нарушителя, но и тех, кто способствовал возникновению нарушения, например, удалил упоминание об авторе.

5. Компенсации можно избежать, если докажете объективную необходимость использования конкретного объекта или отсутствие экономической ценности его самостоятельного использования.

6. Новые правила говорят, что теперь можно не указывать автора, если указан источник заимствования, в котором имя автора не обозначено.

7. У суда появилась возможность снизить размер компенсации ниже установленных пределов, если доказано, что нарушитель не знал или не должен был знать, что нарушает права третьего лица.

Например, в нашей практике был случай, когда селлер попросил разрешение у поставщика на использование фото товара, тот его дал. Потом оказалось, что поставщик сам не владеет правами, правообладатель – фотограф, который делал эти снимки. Мы разрешили спор с автором в досудебном порядке, но в суде по новым правилам, вероятно, нам удалось бы добиться минимальной компенсации.

8. Суд может выбрать иной способ расчета компенсации, если выбранный истцом вариант в данном случае не применим, например, заменить кратный размер лицензии на твердую сумму.

9. Лица, совершившие нарушения в отношении одних и тех же объектов и материальных носителей, будут привлечены к солидарной ответственности.

Например, завод произвел контрафактные товары. Дистрибьютор их продавал. Правообладатель подал иск к обоим. По новым нормам, суд может взыскать компенсацию с завода и дистрибьютора солидарно (например, 5 000 000 рублей), тогда не будет двойного взыскания (с завода — 5 000 000 рублей за производство, а с дистрибьютора — еще 5 000 000 рублей за продажу тех же товаров).

Завод, заплатив 5 000 000 рублей, также может затем взыскать часть с дистрибьютора в порядке регресса. Это упрощает взыскание для правообладателя и справедливо распределяет бремя между участниками цепочки нарушения.

10. Если ТЗ или объект авторского права принадлежит сразу нескольким правообладателям, то компенсация будет распределена в равных долях.

11. Требования правообладателя и лицензиата теперь солидарны. Подать иск может как правообладатель, так и лицензиат, владеющий исключительной лицензией.

Увеличение максимальных сумм компенсаций должно стимулировать правообладателей активнее защищать свои права, так как потенциальные финансовые выгоды стали более значительными. Применяться новые нормы будут к нарушениям, совершенным после вступления закона в силу.