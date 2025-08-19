Контрагент не сдал декларацию по НДС: что делать

Если ваш контрагент не подал декларацию по НДС, это может вызвать вопросы со стороны налоговой инспекции. Однако сам по себе этот факт не является основанием для отказа в вычете НДС.
Как действовать в данной ситуации
1. Проверьте корректность своих документов
Убедитесь, что у вас есть правильно оформленные счета-фактуры, договоры, акты и другие подтверждающие документы.
Проверьте, что все документы подписаны уполномоченными лицами и содержат достоверную информацию.
2. Свяжитесь с поставщиком
Попробуйте связаться с поставщиком, чтобы выяснить причины неподачи декларации.
Попросите его подать декларацию или внести необходимые исправления.
3. Подготовьте пояснения для налоговой
Если связаться с поставщиком не удалось, подготовьте пояснения для налоговой инспекции.
В пояснениях укажите, что у вас есть все необходимые документы, подтверждающие реальность сделки и ваше право на вычет НДС.
4. Соберите дополнительные доказательства
Соберите документы, подтверждающие добросовестность вашего контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, копии свидетельств о постановке на учет, лицензии и т.д.
Докажите, что вы проявили должную осмотрительность при выборе поставщика.
5. Будьте готовы к возможным проверкам
Налоговая инспекция может провести дополнительные проверки.
Просто так убрать вычет, по собственному желанию, налоговики не могут. Но вероятно, будут требовать убрать этот вычет из декларации. Будьте готовы предоставить все запрошенные документы и пояснения.
