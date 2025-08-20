ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Беспроводная печать: как избежать утечки корпоративных данных

Современные технологии позволяют печатать документы дистанционно — достаточно отправить файл на принтер через Wi-Fi или Bluetooth. Однако удобство имеет свою цену: беспроводная печать создает дополнительные риски безопасности.

Если неправильно настроить оборудование или проигнорировать элементарные меры предосторожности, злоумышленники могут перехватывать данные, передаваемые между вашим устройством и принтером. В статье рассказали о потенциальных угрозах безопасности при беспроводной печати и дали практические советы по их предотвращению.

Основные риски для бизнеса при использовании беспроводной печати

Вопросы кибербезопасности с каждым годом становятся все острее. За первые четыре месяца 2025 года количество атак на российский бизнес выросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В текущих условиях даже привычные нам печатные устройства становятся привлекательной целью для злоумышленников.

Через Wi-Fi или Bluetooth принтеры получают большие объемы конфиденциальной информации, что делает их потенциальным каналом утечки данных.

При всех очевидных удобствах, связанных с отсутствием необходимости прокладывать провода между устройствами, беспроводные технологии таят в себе ряд угроз. Рассмотрим основные причины, по которым беспроводная печать может быть подвержена риску утечки данных.

  • Открытые или недостаточно защищенные сети Wi-Fi. Использование общедоступных или слабо защищенных сетей дает хакерам возможность перехватывать передаваемую информацию еще до ее обработки устройством.

  • Устаревшая криптография. Некоторые современные модели используют старые стандарты шифрования, такие как WEP, взлом которых осуществляется достаточно просто даже для начинающих злоумышленников.

  • Ненадежные пароли. Распространенная практика использования простых и распространенных комбинаций существенно облегчает получение несанкционированного доступа к сетям и устройствам.

  • Недостаточная защита каналов передачи данных. Передача файлов между компьютерами и принтером без шифрования делает возможной атаку «прослушивания», позволяя третьим сторонам видеть содержимое передаваемых файлов.

  • Небезопасные облачные решения. Облачная печать часто становится мишенью для атаки, особенно если используемые сервисы недостаточно защищены и предоставляют сторонним пользователям свободный доступ к данным.

Помимо технических аспектов, есть и человеческие факторы риска. Незнание сотрудниками правил безопасности может поставить под угрозу всю компанию и привести к утечке данных.

Например, если принтер с функцией беспроводной печати доступен всем, а отправивший документы сотрудник не забрал их сразу — данные могут увидеть посторонние. Также случайное смешивание документов коллег (например, когда в короткий срок отправляется несколько документов на печать) увеличивает риск утечки важной корпоративной информации.

Комплексный подход: как защитить данные при беспроводной печати

Привычные нам принтеры могут стать уязвимыми для киберугроз. Чтобы сохранить конфиденциальность ваших документов и избежать неприятностей, следуйте этим простым, но важным советам.

  • Всегда будьте на шаг впереди. Используйте для управления печатью, сканированием и копированием только специальные программные решения, которые предварительно требуют авторизации. Регулярно обновляйте программное обеспечение вашего принтера. Производители постоянно работают над улучшением безопасности, выпуская обновления, которые закрывают потенциальные бреши.

  • Используйте антивирусную защиту. Как и ваш компьютер или смартфон, принтер нуждается в защите от вирусов. Установите антивирусное программное обеспечение, если такое предусмотрено производителем. В большинстве случаев оно может быть установлено на большие корпоративные машины. Этим занимаются администраторы.

Антивирусы предотвращают заражение вредоносным кодом при печати важных документов. Нежелательный гость может проникнуть в систему и создавать файлы для печати — это перегружает систему, поскольку документы печатаются без остановки, пока не закончится бумага или чернила. Но есть и более опасные вирусы. Они не так заметны, но крадут информацию, отправленную на печать.

  • Защитите свой «ключ» в системе. Надежные пароли для доступа к настройкам принтера — это первый рубеж обороны. Придумайте сложную комбинацию символов, цифр и букв, и не забывайте менять ее регулярно.

  • Включите шифрование данных — ваш секретный код для защиты информации от перехвата злоумышленниками при использовании беспроводного соединения. Это можно сделать через настройку роутера.

  • Контролируйте доступ. Предоставляйте доступ к функциям принтера только тем сотрудникам, которым это действительно необходимо. Это поможет минимизировать риски несанкционированного использования. Также рекомендуется разместить принтер в безопасном месте, недоступном для посторонних глаз. Регулярно проверяйте его на наличие подключенных внешних носителей — флешек или жестких дисков, которые могут содержать вредоносные программы.

  • Делайте сброс настроек. Перед продажей или ремонтом беспроводного принтера обязательно очистите его настройки Wi-Fi. Правда, после возвращения устройства на рабочее место может потребоваться снова подключить его к сети. 

  • Давайте принтеру регулярный отдых. Не забывайте отключать печатное устройство от сети во время длительных простоев (например, в выходные, на ночь или на период отпуска сотрудников).

  • Инвестируйте в знания сотрудников. Обучите сотрудников основам кибербезопасности, в том числе при работе с принтерами. Объясните им потенциальные риски и правила безопасной печати — это поможет избежать ошибок, которые могут привести к утечке данных. Например, расскажите о том, что нежелательно распечатывать документы с личных устройств, так как на них может отсутствовать необходимая система защиты.

Беспроводная печать — это удобный инструмент, но он требует особого внимания к вопросам кибербезопасности. Чтобы защитить данные, нужно использовать комплексный подход, который включает в себя защиту сети Wi-Fi, самого принтера и информации при передаче.

К сожалению, обеспечить 100% гарантии безопасности на данный момент невозможно, однако в ваших силах существенно снизить риск утечки конфиденциальной информации и обеспечить безопасность беспроводной печати.

Помните, что безопасность — это не разовое мероприятие, а постоянный процесс. Не стоит думать, что достаточно принять меры один раз, и надеяться, что они будут работать вечно. Технологии постоянно развиваются, а мошенники становятся все изобретательнее.

Поэтому важно своевременно обновлять системы защиты и регулярно обучать сотрудников основам кибербезопасности.

