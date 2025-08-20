Беспроводная печать: как избежать утечки корпоративных данных

Если неправильно настроить оборудование или проигнорировать элементарные меры предосторожности, злоумышленники могут перехватывать данные, передаваемые между вашим устройством и принтером. В статье рассказали о потенциальных угрозах безопасности при беспроводной печати и дали практические советы по их предотвращению.
Основные риски для бизнеса при использовании беспроводной печати
Вопросы кибербезопасности с каждым годом становятся все острее. За первые четыре месяца 2025 года количество атак на российский бизнес выросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В текущих условиях даже привычные нам печатные устройства становятся привлекательной целью для злоумышленников.
Через Wi-Fi или Bluetooth принтеры получают большие объемы конфиденциальной информации, что делает их потенциальным каналом утечки данных.
При всех очевидных удобствах, связанных с отсутствием необходимости прокладывать провода между устройствами, беспроводные технологии таят в себе ряд угроз. Рассмотрим основные причины, по которым беспроводная печать может быть подвержена риску утечки данных.
Открытые или недостаточно защищенные сети Wi-Fi. Использование общедоступных или слабо защищенных сетей дает хакерам возможность перехватывать передаваемую информацию еще до ее обработки устройством.
Устаревшая криптография. Некоторые современные модели используют старые стандарты шифрования, такие как WEP, взлом которых осуществляется достаточно просто даже для начинающих злоумышленников.
Ненадежные пароли. Распространенная практика использования простых и распространенных комбинаций существенно облегчает получение несанкционированного доступа к сетям и устройствам.
Недостаточная защита каналов передачи данных. Передача файлов между компьютерами и принтером без шифрования делает возможной атаку «прослушивания», позволяя третьим сторонам видеть содержимое передаваемых файлов.
Небезопасные облачные решения. Облачная печать часто становится мишенью для атаки, особенно если используемые сервисы недостаточно защищены и предоставляют сторонним пользователям свободный доступ к данным.
Помимо технических аспектов, есть и человеческие факторы риска. Незнание сотрудниками правил безопасности может поставить под угрозу всю компанию и привести к утечке данных.
Например, если принтер с функцией беспроводной печати доступен всем, а отправивший документы сотрудник не забрал их сразу — данные могут увидеть посторонние. Также случайное смешивание документов коллег (например, когда в короткий срок отправляется несколько документов на печать) увеличивает риск утечки важной корпоративной информации.
Комплексный подход: как защитить данные при беспроводной печати
Привычные нам принтеры могут стать уязвимыми для киберугроз. Чтобы сохранить конфиденциальность ваших документов и избежать неприятностей, следуйте этим простым, но важным советам.
Всегда будьте на шаг впереди. Используйте для управления печатью, сканированием и копированием только специальные программные решения, которые предварительно требуют авторизации. Регулярно обновляйте программное обеспечение вашего принтера. Производители постоянно работают над улучшением безопасности, выпуская обновления, которые закрывают потенциальные бреши.
Используйте антивирусную защиту. Как и ваш компьютер или смартфон, принтер нуждается в защите от вирусов. Установите антивирусное программное обеспечение, если такое предусмотрено производителем. В большинстве случаев оно может быть установлено на большие корпоративные машины. Этим занимаются администраторы.
Антивирусы предотвращают заражение вредоносным кодом при печати важных документов. Нежелательный гость может проникнуть в систему и создавать файлы для печати — это перегружает систему, поскольку документы печатаются без остановки, пока не закончится бумага или чернила. Но есть и более опасные вирусы. Они не так заметны, но крадут информацию, отправленную на печать.
Защитите свой «ключ» в системе. Надежные пароли для доступа к настройкам принтера — это первый рубеж обороны. Придумайте сложную комбинацию символов, цифр и букв, и не забывайте менять ее регулярно.
Включите шифрование данных — ваш секретный код для защиты информации от перехвата злоумышленниками при использовании беспроводного соединения. Это можно сделать через настройку роутера.
Контролируйте доступ. Предоставляйте доступ к функциям принтера только тем сотрудникам, которым это действительно необходимо. Это поможет минимизировать риски несанкционированного использования. Также рекомендуется разместить принтер в безопасном месте, недоступном для посторонних глаз. Регулярно проверяйте его на наличие подключенных внешних носителей — флешек или жестких дисков, которые могут содержать вредоносные программы.
Делайте сброс настроек. Перед продажей или ремонтом беспроводного принтера обязательно очистите его настройки Wi-Fi. Правда, после возвращения устройства на рабочее место может потребоваться снова подключить его к сети.
Давайте принтеру регулярный отдых. Не забывайте отключать печатное устройство от сети во время длительных простоев (например, в выходные, на ночь или на период отпуска сотрудников).
Инвестируйте в знания сотрудников. Обучите сотрудников основам кибербезопасности, в том числе при работе с принтерами. Объясните им потенциальные риски и правила безопасной печати — это поможет избежать ошибок, которые могут привести к утечке данных. Например, расскажите о том, что нежелательно распечатывать документы с личных устройств, так как на них может отсутствовать необходимая система защиты.
Беспроводная печать — это удобный инструмент, но он требует особого внимания к вопросам кибербезопасности. Чтобы защитить данные, нужно использовать комплексный подход, который включает в себя защиту сети Wi-Fi, самого принтера и информации при передаче.
К сожалению, обеспечить 100% гарантии безопасности на данный момент невозможно, однако в ваших силах существенно снизить риск утечки конфиденциальной информации и обеспечить безопасность беспроводной печати.
Помните, что безопасность — это не разовое мероприятие, а постоянный процесс. Не стоит думать, что достаточно принять меры один раз, и надеяться, что они будут работать вечно. Технологии постоянно развиваются, а мошенники становятся все изобретательнее.
Поэтому важно своевременно обновлять системы защиты и регулярно обучать сотрудников основам кибербезопасности.
Начать дискуссию