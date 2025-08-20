Беспроводная печать: как избежать утечки корпоративных данных

Основные риски для бизнеса при использовании беспроводной печати

Вопросы кибербезопасности с каждым годом становятся все острее. За первые четыре месяца 2025 года количество атак на российский бизнес выросло в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В текущих условиях даже привычные нам печатные устройства становятся привлекательной целью для злоумышленников.

Через Wi-Fi или Bluetooth принтеры получают большие объемы конфиденциальной информации, что делает их потенциальным каналом утечки данных.

При всех очевидных удобствах, связанных с отсутствием необходимости прокладывать провода между устройствами, беспроводные технологии таят в себе ряд угроз. Рассмотрим основные причины, по которым беспроводная печать может быть подвержена риску утечки данных.

Открытые или недостаточно защищенные сети Wi-Fi. Использование общедоступных или слабо защищенных сетей дает хакерам возможность перехватывать передаваемую информацию еще до ее обработки устройством.

Устаревшая криптография. Некоторые современные модели используют старые стандарты шифрования, такие как WEP, взлом которых осуществляется достаточно просто даже для начинающих злоумышленников.

Ненадежные пароли. Распространенная практика использования простых и распространенных комбинаций существенно облегчает получение несанкционированного доступа к сетям и устройствам.

Недостаточная защита каналов передачи данных. Передача файлов между компьютерами и принтером без шифрования делает возможной атаку «прослушивания», позволяя третьим сторонам видеть содержимое передаваемых файлов.

Небезопасные облачные решения. Облачная печать часто становится мишенью для атаки, особенно если используемые сервисы недостаточно защищены и предоставляют сторонним пользователям свободный доступ к данным.

Помимо технических аспектов, есть и человеческие факторы риска. Незнание сотрудниками правил безопасности может поставить под угрозу всю компанию и привести к утечке данных.

Например, если принтер с функцией беспроводной печати доступен всем, а отправивший документы сотрудник не забрал их сразу — данные могут увидеть посторонние. Также случайное смешивание документов коллег (например, когда в короткий срок отправляется несколько документов на печать) увеличивает риск утечки важной корпоративной информации.