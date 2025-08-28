Льготные программы по ипотеке на вторичное жилье в 2025 году: особенности, условия и процентные ставки

Кому доступна сельская ипотека

Программа действует до конца 2025 года включительно.

Начиная с 23 декабря 2023 года , заемщик не сможет одновременно получать кредиты по разным государственным ипотечным программам, включая IT-ипотеку, семейную ипотеку, дальневосточную и арктическую ипотеку. Исключение составляют договоры, заключенные до указанной даты .

Кроме того, регистрация по месту жительства должна быть осуществлена в новом доме или квартире в срок до шести месяцев с момента приобретения недвижимости.

Информацию обо всех значимых изменениях трудовой деятельности (смене места работы и других изменениях).

Данные о текущей работе каждые полгода;

После оформления займа в течение первых 5 лет потребуется ежегодно предоставлять банку:

Участники СВО и члены их семей . Участие возможно для участников специальной военной операции, их супругов, а также лиц, потерявших супруга/супругу-участника спецоперации, если второй супруг повторно не вступил в брак.

ИП, которые занимаются деятельностью в сфере аграрного сектора . При этом они должны вести деятельность в течение пяти лет после получения кредита.

Работники сельского хозяйства и социальных сфер : сотрудники АПК, соцсферы на территории сельских поселений, исполнительных органов власти региона, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору. Эти работники должны продолжать трудовую деятельность в сельхоз и социальной сферы в течение пяти лет после оформления займа.

Условия сельской ипотеки

Сельскую ипотеку можно использовать на:

готовый или строящийся дом (не старше 3-х лет) у застройщика;

дом (не старше 5 лет) на вторичном рынке;

квартиру в готовом или строящемся многоквартирном доме не выше 5 этажей у застройщика (первого собственника) на территории опорного населенного пункта;

строительство дома по договору подряда. Дополнительно в стоимость ипотеки можно включить земельный участок;

строительство дома своими силами с использованием домокомплекта (можно приобрести земельный участок в ипотеку).

Недвижимость должна располагаться исключительно в сельских районах. К ним относятся сельские поселения, рабочие поселки, поселки городского типа либо небольшие города численностью населения менее 30 тыс. человек. Список соответствующих территорий утверждается региональными властями.

Чтобы удостовериться, относится ли выбранный вами населенный пункт к категории сельских, рекомендуется обратиться к банкам-партнерам проекта. При этом в некоторых банках оформление ипотеки может быть недоступно из-за окончания лимита.

Следует учитывать, что данная программа не распространяется на Москву, Санкт-Петербург и городские округа столиц иных субъектов Российской Федерации.

Максимальная сумма по сельской ипотеке — 6 млн руб. Ставки годовых при этом могут быть от 0,1 до 3%. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья.

Вот такие условия по сельской ипотеке предлагает Сбер:

Скриншот условий Сельской ипотеки в Сбере. Источник: официальный сайт Сбера

А так выглядят условия сельской ипотеки на сайте «Своё село» от Россельхозбанка.