Льготные программы по ипотеке на вторичное жилье в 2025 году: особенности, условия и процентные ставки

Какие варианты ипотеки сейчас есть
Существует несколько государственных программ по льготной ипотеке:
Семейная ипотека.
Сельская ипотека.
Дальневосточная и Арктическая ипотека.
Военная ипотека.
Ипотека для жителей Курской области, Белгородской области и новых территорий России.
Собрали условия различных программ в таблицу для наглядности.
Вид ипотеки
Процент годовых, %
Первоначальный взнос, %
Максимальная сумма, руб.
Семейная
от 6
от 20
до 12 млн
Сельская
до 3
от 20
до 6 млн
Дальневосточная и арктическая
от 2
от 20
до 9 млн
Военная
Зависит от региона и банка
от 20,1
Зависит от региона и банка
Для жителей Курской области, Белгородской области и новых территорий России
до 2
от 10
до 6 млн
Помимо вышеперечисленных видов есть еще IT-ипотека, но по ней приобретение вторичного жилья недоступно.
Кому доступна семейная ипотека
Семейная ипотека предоставляется при наличии одного из следующих условий:
в семье есть один ребенок в возрасте до 6 лет включительно;
на воспитании находится ребенок с инвалидностью (возраст — до 18 лет);
в семье двое несовершеннолетних детей (от 7 до 18 лет), и жилье приобретается в малых городах (с населением до 50 тыс. чел.) или в регионах с дефицитом жилищного строительства (список утвержден правительством, исключая Москву и Ленинградскую область).
Условия семейной ипотеки
По программе семейной ипотеки можно взять вторичное жилье, которое соответствует этим критериям:
Находится в границах городов из перечня.
Многоквартирный дом (где расположена квартира) не признан аварийным и построен не более 20 лет назад на момент заключения договора.
Квартира приобретена не у взаимозависимых лиц.
Кроме вторичного жилья по программе можно приобрести: квартиру или дом по договорам долевого строительства, участок под строительство частного дома по договору подряда, который оплачивается через эскроу-счет.
Максимальная сумма по семейной ипотеке — 12 млн руб. для СПб, Москвы и областей этих городов и 6 млн руб. для других регионов. Ставка годовых начинается от 6%.
О том, когда и как можно взять семейную ипотеку на большую сумму, а также о нюансах оформления мы рассказывали в отдельной статье.
Кому доступна сельская ипотека
Сельскую ипотеку могут оформить:
Работники сельского хозяйства и социальных сфер: сотрудники АПК, соцсферы на территории сельских поселений, исполнительных органов власти региона, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору. Эти работники должны продолжать трудовую деятельность в сельхоз и социальной сферы в течение пяти лет после оформления займа.
ИП, которые занимаются деятельностью в сфере аграрного сектора. При этом они должны вести деятельность в течение пяти лет после получения кредита.
Участники СВО и члены их семей. Участие возможно для участников специальной военной операции, их супругов, а также лиц, потерявших супруга/супругу-участника спецоперации, если второй супруг повторно не вступил в брак.
После оформления займа в течение первых 5 лет потребуется ежегодно предоставлять банку:
Данные о текущей работе каждые полгода;
Информацию обо всех значимых изменениях трудовой деятельности (смене места работы и других изменениях).
Кроме того, регистрация по месту жительства должна быть осуществлена в новом доме или квартире в срок до шести месяцев с момента приобретения недвижимости.
Начиная с 23 декабря 2023 года, заемщик не сможет одновременно получать кредиты по разным государственным ипотечным программам, включая IT-ипотеку, семейную ипотеку, дальневосточную и арктическую ипотеку. Исключение составляют договоры, заключенные до указанной даты.
Программа действует до конца 2025 года включительно.
Условия сельской ипотеки
Сельскую ипотеку можно использовать на:
готовый или строящийся дом (не старше 3-х лет) у застройщика;
дом (не старше 5 лет) на вторичном рынке;
квартиру в готовом или строящемся многоквартирном доме не выше 5 этажей у застройщика (первого собственника) на территории опорного населенного пункта;
строительство дома по договору подряда. Дополнительно в стоимость ипотеки можно включить земельный участок;
строительство дома своими силами с использованием домокомплекта (можно приобрести земельный участок в ипотеку).
Недвижимость должна располагаться исключительно в сельских районах. К ним относятся сельские поселения, рабочие поселки, поселки городского типа либо небольшие города численностью населения менее 30 тыс. человек. Список соответствующих территорий утверждается региональными властями.
Чтобы удостовериться, относится ли выбранный вами населенный пункт к категории сельских, рекомендуется обратиться к банкам-партнерам проекта. При этом в некоторых банках оформление ипотеки может быть недоступно из-за окончания лимита.
Следует учитывать, что данная программа не распространяется на Москву, Санкт-Петербург и городские округа столиц иных субъектов Российской Федерации.
Максимальная сумма по сельской ипотеке — 6 млн руб. Ставки годовых при этом могут быть от 0,1 до 3%. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья.
Вот такие условия по сельской ипотеке предлагает Сбер:
А так выглядят условия сельской ипотеки на сайте «Своё село» от Россельхозбанка.
Кому доступна Дальневосточная и Арктическая ипотека
Арктическая ипотека — часть программы Дальневосточной. Эти программы доступны для следующих категорий граждан:
Молодые семьи – супруги, возраст которых не превышает 36 лет.
Неполные семьи – родители в возрасте до 36 лет, воспитывающие несовершеннолетних детей (до 18 лет включительно).
Участники программ «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар».
Лица, переехавшие в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в рамках региональных программ по привлечению трудовых ресурсов.
Вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, проживающие в ДФО или на сухопутных территориях Арктической зоны России.
Участники спецоперации, а также члены их семей (включая погибших или получивших инвалидность I группы).
Также право на участие имеют и другие категории граждан, работающие в ДФО или Арктической зоне, в том числе:
Сотрудники государственных и муниципальных медучреждений.
Педагоги государственных и муниципальных учебных заведений.
Работники предприятий ОПК, включая филиалы и представительства в ДФО, внесенные в соответствующий реестр.
Условия Дальневосточной и Арктической ипотеки
Арктическую и Дальневосточную ипотеку можно взять на вторичное жилье:
на сельских территориях ДФО и сельских сухопутных территориях Арктики;
в Магаданской области и Чукотском автономном округе;
в моногородах из перечня Правительства на территории ДВ и сухопутных территориях Арктики;
на всей территории ДВ и Арктической зоны для вынужденных переселенцев.
Помимо вторичного жилья по этой программе ипотеку можно взять на:
квартиру в готовом или строящемся доме от застройщика;
готовый индивидуальный дом у застройщика по договору купли-продажи;
строящийся дом у застройщика по ДДУ;
строительство частного дома своими силами или с привлечением подрядчика;
покупку земельного участка с последующим строительством дома.
Так выглядят условия Дальневосточной и Арктической ипотеки у Совкомбанка:
А вот такие условия у Альфа-Банка. Первоначальный взнос составляет от 30,1%.
Кому доступна военная ипотека
Существует также военная ипотека, по которой государство финансирует жилье для военнослужащих. Чтобы получить ее нужно быть участником НИС — накопительной ипотечной системы. Есть категории граждан, которых включают автоматически, другие же могут самостоятельно стать участником НИС.
Обязательное включаются в программу
Могут участвовать добровольно
Офицеры, получившие военное образование и звание после 1 января 2005 года
Сержанты, старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт после 1 января 2005 года
Прапорщики и мичманы, подписавшие первый контракт после 1 января 2005 года и отслужившие не менее 3 лет
Выпускники военных вузов после 1 января 2005 года, если первый контракт был подписан до этой даты
Офицеры запаса, призванные или добровольно поступившие на службу (первый контракт — после 1 января 2005 года)
Мичманы и прапорщики, прослужившие более 3 лет до 1 января 2005 года
Военнослужащие по контракту, получившие офицерское звание после 1 января 2008 года и другие категории военных
Другие категории военных
Условия военной ипотеки
Военная ипотека позволяет приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Программа охватывает покупку квартир, домов целиком или их долей вместе с землей. Местоположение приобретаемого жилья может быть любым регионом России независимо от места прохождения военнослужащим своей службы.
Для покупки квартиры в строящемся доме предлагается выбирать объекты у строительных компаний, прошедших аккредитацию банков-партнеров программы. Удобнее всего подобрать подходящий объект на интерактивной карте аккредитованного жилищного строительства, размещенной на официальном портале Росвоенипотека.
Максимально возможная сумма займа по программе военной ипотеки варьируется в зависимости от региона и выбранного банковского учреждения. Законодательством не установлены фиксированные процентные ставки и виды жилья, они определяются условиями конкретного банка.
Например, ВТБ предлагает ипотеку на вторичное жилье, дом или таунхаус.
А банк ПСБ предлагает военную ипотеку только на готовое или строящееся жилье.
Все выплаты по кредиту в период прохождения службы военным берет на себя государство, обеспечивая регулярные платежи размером 32 947 рублей. Если же установленный договором ипотечный взнос превышает указанную сумму государственных взносов, разница компенсируется военнослужащим.
Льготная ипотека для жителей Курской области, Белгородской области и новых территорий
Заявление на получение льготной ипотеки с годовой ставкой 2% вправе подать российские граждане, постоянно проживающие в одном из определенных регионов, причем сделать это необходимо до конца 2026 года включительно. Максимальная сумма ипотеки — 6 млн руб.
В Белгородской области участниками программы становятся:
владельцы жилья, официально признанные нуждающимися в обеспечении жильем вследствие атак украинских вооруженных формирований либо террористических актов;
собственники недвижимости, занесенные в специальный реестр объектов, непригодных для эксплуатации из-за повреждений от артиллерийских ударов, или утративших жилье в результате аналогичных обстоятельств.
Для жителей Курской области данная льгота доступна лицам, получившим региональный сертификат, дающий право на компенсацию затрат из областного бюджета на покупку или строительство нового жилья взамен утраченного, включая оплату существующей задолженности по ипотечному кредиту.
Например вот такие условия по региональной ипотеке предлагает Сбер.
ВТБ предлагает такие условия по ипотеке на новых территориях:
Программа льготной ипотеки в Курском и Белгородском регионах позволяет приобрести:
готовые квартиры непосредственно у застройщиков или на вторичном рынке;
индивидуальные дома, построенные или находящихся на стадии строительства, согласно договорам купли-продажи или долевого участия;
земельные участки с последующим возведением частного жилища путем заключения договора строительного подряда с обязательным применением счетов эскроу.
Кроме того, заемные средства можно направить на возведение собственного жилого дома силами специализированных организаций с аналогичной схемой финансирования через эскроу-счета.
