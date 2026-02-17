Семейная ипотека с 1 февраля 2026 года: что изменилось

С 1 февраля 2026 года введено правило «одна семья — одна льготная ипотека» утв. Решением Минфина от 15.10.2025 № 25-67381-01850-Р. Супруги автоматически становятся созаемщиками при оформлении кредита. Это означает, что один кредит выдается на всю семью.

Исключение составляют две ситуации:

если один из супругов — не гражданин РФ, тогда он не входит в состав созаемщиков;

военнослужащие - участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения также будут единственными заемщиками.

Кроме того с 1 февраля 2026 года стало возможным приобретение квартир у Московского фонда реновации жилой застройки по договору купли-продажи. Это касается и тех случаев (с 1 декабря 2025 года), когда фонд получил право собственности на квартиру от государства, муниципалитета, застройщика или по соглашению об участии в долевом строительстве (для семей с детьми до 6 лет или детьми-инвалидами).

Также с 1 февраля 2026 года появилась возможность рефинансирования займов, которые оформили по комбинированной схеме. Чтобы уменьшить процентную ставку по рыночной составляющей такой ипотеки, необходимо осуществить рефинансирование всей суммы, включая льготную часть (без пересмотра ее ставки).