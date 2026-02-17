Условия семейной ипотеки в 2026 году
Семейная ипотека 2026 года — это программа, которая направлена на поддержку семей с детьми. Кредит выдается по ставке до 6% годовых. Такая льготная ипотека доступна гражданам РФ, если в семье есть несовершеннолетние дети. Ключевые условия программы выглядят так:
ставка не превышает 6% годовых;
первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья;
средства могут использоваться на приобретение жилья по ДДУ или договору купли-продажи;
можно рефинансировать действующую ипотеку по льготной ставке.
Семейная ипотека регулируется решением Минфина от 31.01.2025 № 25-67381-01850-Р, а курирует программу дом.рф. Срок действия продлили до конца 2030 года.
Кто может получить льготную ипотеку
Льготная ипотека доступна следующим категориям:
семьям с одним ребенком, если он в возрасте до 6 лет включительно или имеет инвалидность (при этом у ребенка должно быть гражданство РФ);
семьям с двумя и более детьми, если все дети — несовершеннолетние при приобретении жилья в малонаселенных городах (до 50 тыс. жителей) или в регионах с ограниченным объемом жилищного строительства из перечня — только вторичное жилье.
Возраст детей определяют на дату заключения кредитного договора.
Для семей без официального брака требуется, чтобы место жительства ребенка совпадало с адресом регистрации родителя, инициирующего кредит. В браке проверка адресов не проводится.
Семейная ипотека с 1 февраля 2026 года: что изменилось
С 1 февраля 2026 года введено правило «одна семья — одна льготная ипотека» утв. Решением Минфина от 15.10.2025 № 25-67381-01850-Р. Супруги автоматически становятся созаемщиками при оформлении кредита. Это означает, что один кредит выдается на всю семью.
Исключение составляют две ситуации:
если один из супругов — не гражданин РФ, тогда он не входит в состав созаемщиков;
военнослужащие - участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения также будут единственными заемщиками.
Кроме того с 1 февраля 2026 года стало возможным приобретение квартир у Московского фонда реновации жилой застройки по договору купли-продажи. Это касается и тех случаев (с 1 декабря 2025 года), когда фонд получил право собственности на квартиру от государства, муниципалитета, застройщика или по соглашению об участии в долевом строительстве (для семей с детьми до 6 лет или детьми-инвалидами).
Также с 1 февраля 2026 года появилась возможность рефинансирования займов, которые оформили по комбинированной схеме. Чтобы уменьшить процентную ставку по рыночной составляющей такой ипотеки, необходимо осуществить рефинансирование всей суммы, включая льготную часть (без пересмотра ее ставки).
Где доступна семейная ипотека
Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми могут оформить семейную ипотеку (если у них нет детей до 6 лет и инвалидов детства). Эта возможность предоставляется для покупки готового или строящегося жилья непосредственно у юридических лиц посредством договоров долевого участия или купли-продажи в этих регионах:
Алтайский край.
Белгородская область.
Город Севастополь.
Еврейская автономная область.
Забайкальский край.
Карачаево-Черкесская республика.
Кемеровская область (Кузбасс).
Кировская область.
Костромская область.
Курганская область.
Курская область.
Магаданская область.
Мурманская область.
Ненецкий автономный округ.
Нижегородская область.
Новгородская область.
Омская область.
Оренбургская область.
Псковская область.
Республика Адыгея.
Республика Алтай.
Республика Дагестан.
Республика Ингушетия.
Республика Калмыкия.
Республика Коми.
Республика Марий Эл.
Республика Мордовия.
Республика Тыва.
Республика Хакасия.
Саратовская область.
Тамбовская область.
Томская область.
Чеченская республика.
Чувашская республика.
Чукотский автономный округ.
Максимальные суммы кредита
Ограничения по сумме кредита зависят от региона:
Регион
Льготная часть, руб.
Максимальная сумма комбинированного, руб.
Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область
12 млн
30 млн
Остальные регионы
6 млн
15 млн
Кредит может быть комбинированным, и тогда максимальные суммы увеличиваются до 15 и 30 млн руб. Основная часть — по ставке 6%. Оставшаяся сумма — по рыночной ставке или по региональной госпрограмме.
Их можно найти на сайте оператора программы: достаточно выбрать свой город, вид льготы и категорию участников:
На какую недвижимость распространяется семейная ипотека
Льготная ипотека может быть использована на:
Приобретение квартиры или дома у застройщика по ДДУ или договору купли-продажи.
Приобретение жилья у закрытого паевого инвестиционного фонда или Фонда развития территорий.
Приобретение жилья у Московского фонда реновации (для семей с детьми до 6 лет или с детьми-инвалидами).
Строительство дома с привлечением подрядчика и использованием счета эксроу.
Приобретение вторичного жилья в регионах без строящихся домов (только для семей с детьми-инвалидами).
Приобретение вторичного жилья в городах с низким количеством домов (менее двух) — только для семей с детьми до 6 лет.
Также в рамках семейной ипотеки можно приобрести вторичное жилье. Однако, в таком случае действует несколько ограничений:
Ограничение
Суть
Регионы
Семейная ипотека на вторичную недвижимость не распространяется на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть
Дата постройки жилья
Жилье должно быть не старше 20 лет
Состояние жилья
Недвижимость не должна быть признана аварийной
Продавец недвижимости
Нельзя купить вторичное жилье у членов семьи, родственников, партнеров
Какие документы нужны для семейной ипотеки
Перечень документов устанавливается банком. Примерный список выглядит так:
паспорта всех заемщиков;
свидетельства о рождении детей;
СНИЛС каждого члена семьи;
свидетельство о браке или расторжении брака;
правки о доходах и удержанных налогах (форма 2-НДФЛ) на каждого заемщика.
При представлении недостоверной информации о семейном положении с 1 февраля 2026 года кредитор может повысить процентную ставку до рыночного уровня.
Можно ли использовать материнский капитал для семейной ипотеки
Да, можно использовать материнский капитал для семейной ипотеки. Программа позволяет потратить средства на первоначальный взнос или для досрочного погашения ипотеки. Использовать материнский капитал для ежемесячных платежей нельзя.
Можно ли использовать семейную ипотеку для рефинансирования
Рефинансировать можно ипотеку на приобретение жилья у застройщика и комбинированную ипотеку. Для этого необходимо воспитывать ребенка в возрасте до 6 лет (включительно) или ребенка с инвалидностью. Ипотека должна была быть взята на квартиру, на которую по условиям оформляют госпрограмма «Семейная ипотека».
Нельзя рефинансировать ипотеку на строительство индивидуального жилого дома и ипотеку на приобретение вторичного жилья.
Возможность повторного оформления семейной ипотеки
Повторное оформление семейной ипотеки возможно только для тех, кто оформил кредит до 23 декабря 2023 года. После этого — при полном погашении предыдущего кредита и рождении нового ребенка.
Семья может воспользоваться семейной ипотекой при соблюдении этих условий, даже если ранее оформляла:
Сельскую ипотеку.
ИТ-ипотеку.
Дальневосточную или Арктическую ипотеку.
Ипотеку на территории новых регионов.
