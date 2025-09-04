«Путь тяжелого люкса»: как премиум–бренды продолжают поступать в Россию

Стоят они, конечно, заметно дороже, порой аж в три раза выше европейских цен. Разберемся, как это стало возможным и почему рынок «тяжелого люкса» продолжает работать в России?
Обходные маршруты
Главный канал — параллельный импорт через третьи страны. Логистические узлы переместились в Турцию, ОАЭ, Казахстан и Армению. Там товары официально продаются, после чего попадают в Россию через локальных посредников и небольших дистрибьюторов.
Схема многоступенчатая: один посредник закупает коллекцию в Милане или Париже, другой переправляет ее в Дубай, третий везет дальше в Москву. Каждый шаг увеличивает конечную стоимость.
Второй канал — услуги персональных шопперов. До санкций их работа была нишевой: найти редкую модель, достать лимитированную коллекцию, привезти сумку из аутлета. Теперь байеры стали основным способом доступа к люксу. Они летают в Европу, закупают вещи для клиентов и привозят их в Россию. Обычно наценка составляет от 30 до 40 процентов, иногда выше.
Третий путь — частные закупки путешественников. Многие состоятельные россияне совмещают деловые поездки и отдых с шопингом. Таможенный лимит в 10 тысяч евро на человека позволяет ввозить покупки без пошлин, все, что выше, требует прохождения «красного коридора» и уплаты налогов.
Цена роскоши
Наценка на люкс в России сегодня достигает трехкратного уровня по сравнению с Европой. В стоимость заложены расходы на логистику, услуги посредников и риски. Для части аудитории такое положение дел становится настоящей проблемой: если раньше люкс был способом подчеркнуть статус, то теперь он требует еще и готовности мириться с переплатой.
Именно здесь рынок начинает сегментироваться. Часть покупателей остается лояльной брендам любой ценой, другие уходят к локальным дизайнерам или обращаются к resale–платформам.
Риски для брендов
Для международных домов моды нынешняя ситуация довольно противоречива. С одной стороны, компании публично заявили об уходе с российского рынка. Любые прямые поставки способны вызвать резкий негатив со стороны западной аудитории и СМИ, а это уже серьезный репутационный риск. С другой — нарушение собственных ограничений грозит юридическими последствиями: штрафами и вниманием регуляторов, особенно в Европе и США.
Но есть и третья сторона вопроса — финансовая. Россия традиционно была заметным рынком для люкса: здесь концентрировался платежеспособный спрос, а престиж брендов поддерживался за счет высокой доли состоятельных клиентов. Полный отказ от этой аудитории означает не только потерю выручки, но и ослабление глобального присутствия.
В итоге бренды оказываются в неоднозначной позиции. Формально они сохраняют жесткую линию и не открывают бутики в России, однако на практике закрывают глаза на то, что их коллекции доходят до покупателей через независимые каналы.
Однако для компаний это и есть возможность сохранить спрос, оставаясь в рамках официальной риторики.
Эффект параллельного импорта
Серые схемы поставок меняют не только стоимость товаров, но и сам рынок. Люкс в России перестает быть прозрачным: его цена становится непредсказуемой и зависит от маршрута поставки. Сегодня одна и та же сумка может стоить по–разному в зависимости от того, через какую страну и какими посредниками она ввозилась.
Не менее заметно страдает и ассортимент. В страну попадают не полные коллекции, а отдельные позиции. Выбор формируется случайным образом и зависит от возможностей конкретного байера или дистрибьютора.
На этом фоне возрастает еще один риск — подделки. Рост серого рынка сделал его привлекательным для мошенников: вместо долгожданной лимитированной сумки покупатель рискует получить искусно выполненную копию.
Все эти факторы усиливают барьер между брендом и потребителем. Понемногу люкс становится менее массовым и еще более статусным: теперь он не только дорог, но и труднодоступен, а сам факт обладания им воспринимается как символ особых возможностей.
Россия без люкса — невозможна
Опыт последних лет показывает: люксовые товары остаются частью российского потребительского ландшафта. Парадокс в том, что бренды одновременно «ушли» и «остались». Их бутики закрыты, но вещи продолжают поступать. Их официальная политика против продаж, но реальное положение дел складывается в пользу рынка.
Получается, что «путь тяжелого люкса» в Россию — это лишь история про новые цепочки, новые правила и неизменный спрос.
Начать дискуссию