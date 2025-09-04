«Путь тяжелого люкса»: как премиум–бренды продолжают поступать в Россию

Обходные маршруты

Главный канал — параллельный импорт через третьи страны. Логистические узлы переместились в Турцию, ОАЭ, Казахстан и Армению. Там товары официально продаются, после чего попадают в Россию через локальных посредников и небольших дистрибьюторов.

Схема многоступенчатая: один посредник закупает коллекцию в Милане или Париже, другой переправляет ее в Дубай, третий везет дальше в Москву. Каждый шаг увеличивает конечную стоимость.

Второй канал — услуги персональных шопперов. До санкций их работа была нишевой: найти редкую модель, достать лимитированную коллекцию, привезти сумку из аутлета. Теперь байеры стали основным способом доступа к люксу. Они летают в Европу, закупают вещи для клиентов и привозят их в Россию. Обычно наценка составляет от 30 до 40 процентов, иногда выше.

Третий путь — частные закупки путешественников. Многие состоятельные россияне совмещают деловые поездки и отдых с шопингом. Таможенный лимит в 10 тысяч евро на человека позволяет ввозить покупки без пошлин, все, что выше, требует прохождения «красного коридора» и уплаты налогов.