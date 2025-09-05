Секретный ингредиент: как выбрать бумагу для принтера

Как выбрать бумагу для принтера

Для того чтобы купить подходящую бумагу для принтера, нужно определить, какой этот принтер и что планируется на нем печатать.

Совместимость принтера и бумаги

Совместимость с типом принтера — первостепенный фактор при выборе бумаги для печати. Даже самая дорогая современная техника будет работать некорректно, если бумага не подходит для конкретной технологии печати.

Бумага для струйных принтеров отмечена специальной маркировкой Inkjet. Она создана для впитывания жидких чернил, распыляемых на поверхность листа. Это позволяет чернилам проникать в верхние слои бумаги, обеспечивая четкость изображения.

В лазерных принтерах используется бумага с маркировкой Laser. Она должна выдерживать высокие температуры — до 185 °C, при которых сухой тонер закрепляется на поверхности листа. Бумага для лазерной печати обладает следующими особенностями: