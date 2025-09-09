Налоги и интеллектуальная собственность в 2025 году: как учитывать расходы, освободиться от НДС и облагать роялти

Учет расходов на создание и приобретение ИС

Учет расходов на создание и приобретение ИС регулируется ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» для самого НМА и Налоговым кодексом.

А как быть с расходами, пока ИС еще не готова или не признана активом?

Пока ИС не соответствует всем критериям НМА (см. ниже), затраты на ее создание/приобретение учитываются по общим правилам бухучета для расходов и по специальным указаниям ФСБУ 14/2022 (пункты 7-15).

Обычно такие «незавершенные» вложения собираются на специальном бухгалтерском счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», следуя общим правилам учета активов и требованиям ФСБУ 14/2022 для будущих НМА.

Когда же ИС становится полноценным НМА?

Только если она одновременно отвечает всем этим условиям:

Принесет деньги (выгоду) в будущем. Компания ожидает, что ИС будет генерировать доход.

Ее можно отделить от других активов компании и продать, передать или лицензировать отдельно.

Не материальна . Это не физический предмет (не станок и не здание).

Долгосрочное использование . Предполагается использовать ее больше года.

Есть документы на право. Подтверждены права компании на нее (патент, свидетельство на товарный знак, договор купли-лицензии, акт выполненных работ, внутренние документы, доказывающие создание и права).

Правильное отражение ИС в учете и на балансе компании — первый шаг. Это определяет базу для амортизации и возможной последующей продажи.

Рассмотрим вариант, когда ИС создается своими силами. В отношении бухгалтерского учета расходы на НИОКР учитываются как вложения во внеоборотные активы (счет 08). При успешном результате и выполнении критериев признания НМА затраты капитализируются и переносятся на счет 04 «Нематериальные активы», а затем амортизируются.

Здесь будет кстати регистрация и оценка. Зачем? Регистрация (патент, свидетельство и т.д.) — это основание, чтобы учесть ИС в бухгалтерии как актив. Оценка помогает понять, сколько ИС стоит на рынке. Это важно, чтобы правильно считать амортизацию и проводить сделки (продажа, лицензия, вклад в уставный капитал).

Расходы на научные исследования и разработки списываются для расчета налога на прибыль по особому порядку.

Если НИОКР удалась и ее результат зачтен как НМА, все расходы списываются не сразу, а равными долями.

Условия для применения этих правил:

НИОКР должна быть официально завершена (подтверждена документами: акт, технический отчет, поданная заявка на регистрацию и т.д.).

Ее результат должен быть принят к бухгалтерскому учету как нематериальный актив (НМА).

Если НИОКР провалилась, все расходы на нее можно списать как текущие расходы.

Условия для применения правил ст. 262 НК

Пример:

Компания разрабатывает уникальный алгоритм обработки данных. Затраты на НИОКР (зарплата разработчиков за 6 месяцев — 2 400 000 ₽, услуги облачного хостинга для тестов — 300 000 ₽, госпошлина за подачу заявки на патент — 7 500 ₽) отнесены на Дт 08.

После получения патента все 2 707 500 ₽ перенесены на Дт 04. Если бы патент не получили, вся сумма была бы списана на Дт 91.

Обратите внимание, что не все расходы на разработку можно отнести к НИОКР. Расходы на «доводку», текущую поддержку, маркетинг обычно учитываются как текущие и списываются сразу.

Итак, капитализация затрат на создание ИС возможна только при успехе и наличии охранного документа. Но что делать, если ИС приобретается готовой?

Если вы покупаете готовые права (патент, товарный знак, программу), их стоимость складывается из всех реальных затрат на покупку:

Цена по договору.

Услуги посредников.

Консультации и информация для сделки.

Госпошлины за регистрацию (в Роспатенте).

Налоги (кроме НДС, если есть освобождение).

Эта общая сумма записывается в бухучете как НМА и списывается в течение срока его полезного использования. В НУ первоначальная стоимость формируется аналогично БУ.

Пример:

Компания приобрела исключительные права на товарный знак за 1 500 000 ₽ без НДС. Услуги патентного поверенного по проверке и регистрации — 100 000 ₽. Госпошлина за регистрацию договора отчуждения — 18 000 ₽. ПС ТЗ = 1 500 000 + 100 000 + 18 000 = 1 618 500 ₽. Эта сумма отражена по Дт 04.