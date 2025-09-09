Налоги и интеллектуальная собственность в 2025 году: как учитывать расходы, освободиться от НДС и облагать роялти

В этой статье я расскажу о правилах налогообложения и учета основных объектов ИС: программы ЭВМ, базы данных, патенты, товарные знаки, ноу-хау и т.д.
Учет расходов на создание и приобретение ИС
Учет расходов на создание и приобретение ИС регулируется ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» для самого НМА и Налоговым кодексом.
А как быть с расходами, пока ИС еще не готова или не признана активом?
Пока ИС не соответствует всем критериям НМА (см. ниже), затраты на ее создание/приобретение учитываются по общим правилам бухучета для расходов и по специальным указаниям ФСБУ 14/2022 (пункты 7-15).
Обычно такие «незавершенные» вложения собираются на специальном бухгалтерском счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», следуя общим правилам учета активов и требованиям ФСБУ 14/2022 для будущих НМА.
Когда же ИС становится полноценным НМА?
Только если она одновременно отвечает всем этим условиям:
Принесет деньги (выгоду) в будущем. Компания ожидает, что ИС будет генерировать доход.
Ее можно отделить от других активов компании и продать, передать или лицензировать отдельно.
Не материальна. Это не физический предмет (не станок и не здание).
Долгосрочное использование. Предполагается использовать ее больше года.
Есть документы на право. Подтверждены права компании на нее (патент, свидетельство на товарный знак, договор купли-лицензии, акт выполненных работ, внутренние документы, доказывающие создание и права).
Правильное отражение ИС в учете и на балансе компании — первый шаг. Это определяет базу для амортизации и возможной последующей продажи.
Рассмотрим вариант, когда ИС создается своими силами. В отношении бухгалтерского учета расходы на НИОКР учитываются как вложения во внеоборотные активы (счет 08). При успешном результате и выполнении критериев признания НМА затраты капитализируются и переносятся на счет 04 «Нематериальные активы», а затем амортизируются.
Здесь будет кстати регистрация и оценка. Зачем? Регистрация (патент, свидетельство и т.д.) — это основание, чтобы учесть ИС в бухгалтерии как актив. Оценка помогает понять, сколько ИС стоит на рынке. Это важно, чтобы правильно считать амортизацию и проводить сделки (продажа, лицензия, вклад в уставный капитал).
Расходы на научные исследования и разработки списываются для расчета налога на прибыль по особому порядку.
Если НИОКР удалась и ее результат зачтен как НМА, все расходы списываются не сразу, а равными долями.
Условия для применения этих правил:
НИОКР должна быть официально завершена (подтверждена документами: акт, технический отчет, поданная заявка на регистрацию и т.д.).
Ее результат должен быть принят к бухгалтерскому учету как нематериальный актив (НМА).
Если НИОКР провалилась, все расходы на нее можно списать как текущие расходы.
Пример:
Компания разрабатывает уникальный алгоритм обработки данных. Затраты на НИОКР (зарплата разработчиков за 6 месяцев — 2 400 000 ₽, услуги облачного хостинга для тестов — 300 000 ₽, госпошлина за подачу заявки на патент — 7 500 ₽) отнесены на Дт 08.
После получения патента все 2 707 500 ₽ перенесены на Дт 04. Если бы патент не получили, вся сумма была бы списана на Дт 91.
Обратите внимание, что не все расходы на разработку можно отнести к НИОКР. Расходы на «доводку», текущую поддержку, маркетинг обычно учитываются как текущие и списываются сразу.
Итак, капитализация затрат на создание ИС возможна только при успехе и наличии охранного документа. Но что делать, если ИС приобретается готовой?
Если вы покупаете готовые права (патент, товарный знак, программу), их стоимость складывается из всех реальных затрат на покупку:
Цена по договору.
Услуги посредников.
Консультации и информация для сделки.
Госпошлины за регистрацию (в Роспатенте).
Налоги (кроме НДС, если есть освобождение).
Эта общая сумма записывается в бухучете как НМА и списывается в течение срока его полезного использования. В НУ первоначальная стоимость формируется аналогично БУ.
Пример:
Компания приобрела исключительные права на товарный знак за 1 500 000 ₽ без НДС. Услуги патентного поверенного по проверке и регистрации — 100 000 ₽. Госпошлина за регистрацию договора отчуждения — 18 000 ₽. ПС ТЗ = 1 500 000 + 100 000 + 18 000 = 1 618 500 ₽. Эта сумма отражена по Дт 04.
Покупка прав — не единственный вариант доступа к ИС. Часто используются лицензионные договоры с регулярными платежами.
Учет затрат после признания НМА
Затраты после признания НМА капитализируются только если:
вероятны будущие экономические выгоды сверх первоначально оцененных;
стоимость можно надежно оценить.
Большинство текущих затрат не увеличивают стоимость НМА в бухучете. Потому что это расходы на поддержание актива в «рабочем» состоянии для получения дохода, а не на улучшение или увеличение его изначальных возможностей. Эти суммы списываются сразу как текущие расходы в периоде, когда их понесли (в БУ и НУ).
Пример:
Заплатили юристам 300 000 ₽ за защиту патента в суде. Это расходы того месяца, когда подписали акт с юристами.
Основные моменты по амортизации
Амортизация (постепенное списание стоимости) начисляется только на готовый результат (НМА), у которого есть четкий срок полезного использования (СПИ), одним из этих способов:
Равными долями за весь срок (линейный).
Больше в начале, меньше потом (уменьшаемого остатка).
В зависимости от того, сколько продукции с помощью ИС произвели (пропорционально объему).
Важно! Если срок использования НМА нельзя определить (он неясен), амортизацию не начисляют. Но этот срок нужно перепроверять каждый год.
Начинают амортизировать либо с даты признания объекта в БУ, либо с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в БУ. Выбрать можно самостоятельно.
Запомнить
Без документов — нет НМА! Чтобы ИС стала активом, обязательно нужны бумаги, доказывающие, что права принадлежат именно вашей компании: патент, свидетельство, договор купли-продажи с актом, документы о создании силами сотрудников. Документы решают все.
Разделяй и властвуй. Четко разграничивайте затраты на создание/приобретение ИС (капитализируются в НМА) и затраты на использование, поддержание, защиту (текущие расходы или РБП).
НИОКР — особый порядок. Фиксируйте факт завершения и регистрации результата.
Роялти — не актив. Регулярные лицензионные платежи – это всегда текущие расходы периода.
Актуальность норм. Учитывайте изменения в НК.
Соблюдение этих правил поможет правильно рассчитать налог, избежать споров и доначислений, минимизировать риски ошибок в отчетности. При сложных ситуациях с ИС обращайтесь к юристам по интеллектуальной собственности и аудиторам.
Освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2025 году
Действующее законодательство по НДС в 2025 году содержит специальные правила для операций с интеллектуальной собственностью (ИС). Их понимание критически важно для корректного исчисления налога и избежания споров с налоговыми органами.
Если вы продаете (или передаете иным образом) права на интеллектуальную собственность определенных видов на территории России, то эта операция не облагается НДС (0%).
Какие именно права и объекты освобождаются от НДС?
1. Исключительные права (когда вы продаете объект полностью, новый владелец становится единственным правообладателем) на собранные в иллюстрации объекты.
2. Права на использование этих же объектов интеллектуальной собственности. Это происходит по лицензионному договору (когда вы не продаете объект полностью, а разрешаете кому-то им пользоваться на определенных условиях за плату, оставаясь правообладателем) или договору коммерческой концессии.
Главное условие для освобождения (особенно важно для франшизы): если вы передаете права в рамках договора коммерческой концессии (франчайзинга), где передаются не только права на IP, но и весь комплекс исключительных прав, включая товарный знак, бизнес-модель и т.д., то освобождение от НДС применяется ТОЛЬКО к той части вознаграждения, которая прямо указана в договоре как плата именно за:
передачу исключительных прав на перечисленные объекты (изобретения, ноу-хау и т.д.) ИЛИ
права на использование этих объектов по лицензии.
Почему это важно? В договоре франшизы цена обычно включает многое: право использовать бренд, бизнес-технологии, обучение, маркетинговую поддержку и т.д. Освобождение от НДС касается только той доли платежа, которая напрямую относится к передаче/использованию конкретных объектов интеллектуальной собственности из списка выше (патенты, ноу-хау, ПО). Остальная часть вознаграждения (за бренд, поддержку и пр.) облагается НДС в общем порядке.
Проще говоря:
Продали патент на свое изобретение? — НДС 0%.
Разрешили компании пользоваться вашей уникальной программой по лицензии? — НДС 0%.
Продали франшизу своего бизнеса (коммерческая концессия)? — НДС 0% будет только с той части платежей, которая в договоре указана как плата за передачу/использование ваших патентов, ноу-хау или другого софта/баз данных из списка. За все остальное (право на бренд, обучение и т.д.) НДС начислять нужно.
Запомнить
Что не облагается НДС: продажа или передача прав на патенты, ПО, базы данных, топологии микросхем, ноу-хау.
Если передача прав входит в состав более сложного договора (франчайзинга), то льгота действует только на ту часть денег, которая прямо запланирована за эти конкретные права.
Обязательное условие во франшизе: цена за эти конкретные права должна быть прописана в договоре отдельно.
Это освобождение введено для стимулирования инноваций и оборота интеллектуальной собственности в России.
Налогообложение роялти и учет
После рассмотрения НДС перейдем к ключевому налогу при работе с роялти — налогу на прибыль (или НДФЛ) и особенностям признания этих выплат в расходах/доходах.
Роялти — это плата за возможность использования ресурсов и интеллектуальной собственности лицензиата (франчайзера) лицензиаром (франчайзи).
Для лицензиара (это тот, кто получает деньги за лицензию) сумма роялти включается в его налогооблагаемую базу:
ООО (компании) и ИП — налог на прибыль 25% от суммы роялти.
Физические лица — НДФЛ 13% (или 312 000 рублей + 15% от суммы, превышающей 2 400 000 ₽ в год, и далее до 22%).
Суммы полученных роялти включаются в налоговую базу по налогу на прибыль как:
Основной доход, если продажа лицензий — обычный бизнес (например, компания специально создает и лицензирует ПО).
Прочий доход, если это разовая или не основная операция (например, завод разрешил использовать свой патент соседнему заводу).
Когда считать доход? В тот срок (месяц/квартал), который указан в договоре для каждого платежа.
Теперь посмотрим на обратную сторону — с точки зрения того, кто платит роялти за право пользования.
Выплачиваемые роялти — это его расход. На ОСН и УСН «Доходы минус расходы» он может уменьшить на эту сумму налог на прибыль, если это обоснованные и документированные затраты по правилам НК.
Как учитывать? Как платим, так и учитываем!
Разовый платеж. Вы платите одну большую сумму сразу за право пользоваться интеллектуальной собственностью (например, программой, патентом) в течение всего срока лицензии (например, на 3 года). Куда ставим в учете? Расходы будущих периодов (РБП). Почему? Потому что вы заплатили сейчас, но пользуетесь правом в будущем (в течение всего срока лицензии).
Проводка при оплате: Дебет 97, Кредит 76. Вы признали расход, но он еще не списан на текущие затраты, он повис как актив (право будущего использования).
Как потом списываем? Начинаете списывать равномерно (обычно) с того месяца, когда начали реально пользоваться лицензией. Например, если заплатили 360 000 ₽ на 3 года (36 месяцев), то каждый месяц списываете 10 000 ₽ в расходы.
Проводка при списании (ежемесячно): Дебет 20 (23, 25, 26, 44, 91/2...) Кредит 97. Часть разового платежа списана в текущие расходы (в затраты производства, на продажи, прочие расходы и т.д., в зависимости от того, где используется лицензия).
Периодические платежи. Вы платите регулярно в течение срока лицензии (например, 10 000 ₽ каждый месяц). Куда ставим в учете? Прямо в текущие расходы того периода, за который платите.
Проводка при начислении (когда подходит срок оплаты): Дебет 20 (23, 25, 26, 44, 91/2...) Кредит 76. Вы сразу признали расход текущего месяца/квартала/года.
Итог:
Заплатили сразу много за несколько лет? Растяните этот расход по времени (на счета РБП и списывайте частями).
Платите понемногу каждый месяц? Сразу относите в расходы текущего месяца.
Для налога на прибыль разовый платеж все равно растягивайте, периодический – учитывайте по графику платежей.
Главное — четко определите в договоре, какой это платеж (разовый или периодический), и следуйте этому принципу в учете.
Обоснованность выплат по лицензионному договору и риски
Налоговая инспекция часто обращает внимание на обоснованность выплаты. Особенно под подозрением:
Платежи родственным компаниям или владельцам (взаимозависимым лицам).
Очень крупные суммы.
Рекомендуется подтверждать обоснованность, например, с помощью:
отчета независимого оценщика о рыночной цене лицензии;
анализ цен на похожие лицензии на рынке;
расчета, какую выгоду принесет лицензия вашему бизнесу.
Если сумма роялти кажется неоправданно завышенной, налоговая может:
счесть это способом вывести прибыль из компании (особенно при платежах «своим»);
переквалифицировать в скрытые дивиденды.
Запомнить
Четкий договор — основа. Детализированный лицензионный/франчайзинговый договор с указанием объекта ИС/комплекса прав, территории, срока, способов использования и формулы расчета роялти.
Обоснуйте цену. Особенно для крупных сделок или сделок со взаимозависимыми лицами. Отчет оценщика — лучшая защита.
Документация. Полный комплект первичных документов (акты, платежки) и бухгалтерское отражение в соответствии с договором.
Выводы
Цены в сделках с ИС между взаимозависимыми лицами должны соответствовать рыночному уровню. Необоснованное занижение или завышение роялти приведет к доначислению налогов и штрафам.
Все сделки с ИС должны быть оформлены письменными договорами с четким описанием объекта, передаваемых прав, территории, срока, порядка расчетов (роялти). Без договора расходы (включая роялти) и НДС могут быть не приняты.
Расходы на приобретение/создание ИС и роялти должны быть экономически обоснованы и направлены на получение дохода. ФНС активно оспаривает расходы на ИС, не используемую в основной деятельности.
Компании должны внимательно отслеживать свои объекты ИС, правильно их учитывать и использовать все доступные налоговые инструменты для снижения налоговой нагрузки.
Настоятельно рекомендуется консультироваться с юристами и бухгалтерами, специализирующимися на ИС и налогообложении, при планировании и осуществлении сделок с интеллектуальной собственностью.
Налоговое законодательство часто меняется. Следите за обновлениями.
