Налоги и интеллектуальная собственность в 2025 году: как учитывать расходы, освободиться от НДС и облагать роялти

Налогообложение операций, связанных с интеллектуальной собственностью, становится предметом интереса, поскольку растет понимание, что каждая компания имеет ИС, должна учитывать ее и может использовать даже для оптимизации налогов.

Автор

  • Юрий Горбачев

    Юрист, основатель и руководитель патентного бюро «Лирейт»

В этой статье я расскажу о правилах налогообложения и учета основных объектов ИС: программы ЭВМ, базы данных, патенты, товарные знаки, ноу-хау и т.д.

Учет расходов на создание и приобретение ИС

Учет расходов на создание и приобретение ИС регулируется ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» для самого НМА и Налоговым кодексом

А как быть с расходами, пока ИС еще не готова или не признана активом?

  • Пока ИС не соответствует всем критериям НМА (см. ниже), затраты на ее создание/приобретение учитываются по общим правилам бухучета для расходов и по специальным указаниям ФСБУ 14/2022 (пункты 7-15).

  • Обычно такие «незавершенные» вложения собираются на специальном бухгалтерском счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», следуя общим правилам учета активов и требованиям ФСБУ 14/2022 для будущих НМА.

Когда же ИС становится полноценным НМА?

Только если она одновременно отвечает всем этим условиям:

  • Принесет деньги (выгоду) в будущем. Компания ожидает, что ИС будет генерировать доход.

  • Ее можно отделить от других активов компании и продать, передать или лицензировать отдельно.

  • Не материальна. Это не физический предмет (не станок и не здание).

  • Долгосрочное использование. Предполагается использовать ее больше года.

  • Есть документы на право. Подтверждены права компании на нее (патент, свидетельство на товарный знак, договор купли-лицензии, акт выполненных работ, внутренние документы, доказывающие создание и права).

Правильное отражение ИС в учете и на балансе компании — первый шаг. Это определяет базу для амортизации и возможной последующей продажи.

Рассмотрим вариант, когда ИС создается своими силами. В отношении бухгалтерского учета расходы на НИОКР учитываются как вложения во внеоборотные активы (счет 08). При успешном результате и выполнении критериев признания НМА затраты капитализируются и переносятся на счет 04 «Нематериальные активы», а затем амортизируются.

Здесь будет кстати регистрация и оценка. Зачем? Регистрация (патент, свидетельство и т.д.) — это основание, чтобы учесть ИС в бухгалтерии как актив. Оценка помогает понять, сколько ИС стоит на рынке. Это важно, чтобы правильно считать амортизацию и проводить сделки (продажа, лицензия, вклад в уставный капитал).

Расходы на научные исследования и разработки списываются для расчета налога на прибыль по особому порядку.

Если НИОКР удалась и ее результат зачтен как НМА, все расходы списываются не сразу, а равными долями.

Условия для применения этих правил:

  • НИОКР должна быть официально завершена (подтверждена документами: акт, технический отчет, поданная заявка на регистрацию и т.д.).

  • Ее результат должен быть принят к бухгалтерскому учету как нематериальный актив (НМА).

Если НИОКР провалилась, все расходы на нее можно списать как текущие расходы.

Условия для применения правил ст. 262 НК

Пример:

Компания разрабатывает уникальный алгоритм обработки данных. Затраты на НИОКР (зарплата разработчиков за 6 месяцев — 2 400 000 ₽, услуги облачного хостинга для тестов — 300 000 ₽, госпошлина за подачу заявки на патент — 7 500 ₽) отнесены на Дт 08.

После получения патента все 2 707 500 ₽ перенесены на Дт 04. Если бы патент не получили, вся сумма была бы списана на Дт 91.

Обратите внимание, что не все расходы на разработку можно отнести к НИОКР. Расходы на «доводку», текущую поддержку, маркетинг обычно учитываются как текущие и списываются сразу.

Итак, капитализация затрат на создание ИС возможна только при успехе и наличии охранного документа. Но что делать, если ИС приобретается готовой?

Если вы покупаете готовые права (патент, товарный знак, программу), их стоимость складывается из всех реальных затрат на покупку:

  • Цена по договору.

  • Услуги посредников.

  • Консультации и информация для сделки.

  • Госпошлины за регистрацию (в Роспатенте).

  • Налоги (кроме НДС, если есть освобождение).

Эта общая сумма записывается в бухучете как НМА и списывается в течение срока его полезного использования. В НУ первоначальная стоимость формируется аналогично БУ.

Пример: 

Компания приобрела исключительные права на товарный знак за 1 500 000 ₽ без НДС. Услуги патентного поверенного по проверке и регистрации — 100 000 ₽. Госпошлина за регистрацию договора отчуждения — 18 000 ₽. ПС ТЗ = 1 500 000 + 100 000 + 18 000 = 1 618 500 ₽. Эта сумма отражена по Дт 04.

Покупка прав — не единственный вариант доступа к ИС. Часто используются лицензионные договоры с регулярными платежами.

Учет затрат после признания НМА

Затраты после признания НМА капитализируются только если: 

  • вероятны будущие экономические выгоды сверх первоначально оцененных;

  • стоимость можно надежно оценить

Большинство текущих затрат не увеличивают стоимость НМА в бухучете. Потому что это расходы на поддержание актива в «рабочем» состоянии для получения дохода, а не на улучшение или увеличение его изначальных возможностей. Эти суммы списываются сразу как текущие расходы в периоде, когда их понесли (в БУ и НУ).

Пример:

Заплатили юристам 300 000 ₽ за защиту патента в суде. Это расходы того месяца, когда подписали акт с юристами.

Основные моменты по амортизации

Амортизация (постепенное списание стоимости) начисляется только на готовый результат (НМА), у которого есть четкий срок полезного использования (СПИ), одним из этих способов:

  • Равными долями за весь срок (линейный).

  • Больше в начале, меньше потом (уменьшаемого остатка).

  • В зависимости от того, сколько продукции с помощью ИС произвели (пропорционально объему).

Важно! Если срок использования НМА нельзя определить (он неясен), амортизацию не начисляют. Но этот срок нужно перепроверять каждый год.

Начинают амортизировать либо с даты признания объекта в БУ, либо с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в БУ. Выбрать можно самостоятельно.

Запомнить

  1. Без документов — нет НМА! Чтобы ИС стала активом, обязательно нужны бумаги, доказывающие, что права принадлежат именно вашей компании: патент, свидетельство, договор купли-продажи с актом, документы о создании силами сотрудников. Документы решают все.

  2. Разделяй и властвуй. Четко разграничивайте затраты на создание/приобретение ИС (капитализируются в НМА) и затраты на использование, поддержание, защиту (текущие расходы или РБП).

  3. НИОКР — особый порядок. Фиксируйте факт завершения и регистрации результата.

  4. Роялти — не актив. Регулярные лицензионные платежи – это всегда текущие расходы периода.

  5. Актуальность норм. Учитывайте изменения в НК.

Соблюдение этих правил поможет правильно рассчитать налог, избежать споров и доначислений, минимизировать риски ошибок в отчетности. При сложных ситуациях с ИС обращайтесь к юристам по интеллектуальной собственности и аудиторам.

Освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2025 году

Действующее законодательство по НДС в 2025 году содержит специальные правила для операций с интеллектуальной собственностью (ИС). Их понимание критически важно для корректного исчисления налога и избежания споров с налоговыми органами.

Если вы продаете (или передаете иным образом) права на интеллектуальную собственность определенных видов на территории России, то эта операция не облагается НДС (0%).

Какие именно права и объекты освобождаются от НДС?

1. Исключительные права (когда вы продаете объект полностью, новый владелец становится единственным правообладателем) на собранные в иллюстрации объекты.

Права и объекты, освобождающиеся от НДС

2. Права на использование этих же объектов интеллектуальной собственности. Это происходит по лицензионному договору (когда вы не продаете объект полностью, а разрешаете кому-то им пользоваться на определенных условиях за плату, оставаясь правообладателем) или договору коммерческой концессии.

Главное условие для освобождения (особенно важно для франшизы): если вы передаете права в рамках договора коммерческой концессии (франчайзинга), где передаются не только права на IP, но и весь комплекс исключительных прав, включая товарный знак, бизнес-модель и т.д., то освобождение от НДС применяется ТОЛЬКО к той части вознаграждения, которая прямо указана в договоре как плата именно за:

  • передачу исключительных прав на перечисленные объекты (изобретения, ноу-хау и т.д.) ИЛИ

  • права на использование этих объектов по лицензии.

Почему это важно? В договоре франшизы цена обычно включает многое: право использовать бренд, бизнес-технологии, обучение, маркетинговую поддержку и т.д. Освобождение от НДС касается только той доли платежа, которая напрямую относится к передаче/использованию конкретных объектов интеллектуальной собственности из списка выше (патенты, ноу-хау, ПО). Остальная часть вознаграждения (за бренд, поддержку и пр.) облагается НДС в общем порядке.

Проще говоря:

  • Продали патент на свое изобретение? — НДС 0%.

  • Разрешили компании пользоваться вашей уникальной программой по лицензии? — НДС 0%.

  • Продали франшизу своего бизнеса (коммерческая концессия)? — НДС 0% будет только с той части платежей, которая в договоре указана как плата за передачу/использование ваших патентов, ноу-хау или другого софта/баз данных из списка. За все остальное (право на бренд, обучение и т.д.) НДС начислять нужно.

Запомнить

  1. Что не облагается НДС: продажа или передача прав на патенты, ПО, базы данных, топологии микросхем, ноу-хау.

  2. Если передача прав входит в состав более сложного договора (франчайзинга), то льгота действует только на ту часть денег, которая прямо запланирована за эти конкретные права.

  3. Обязательное условие во франшизе: цена за эти конкретные права должна быть прописана в договоре отдельно.

Это освобождение введено для стимулирования инноваций и оборота интеллектуальной собственности в России.

Налогообложение роялти и учет

После рассмотрения НДС перейдем к ключевому налогу при работе с роялти — налогу на прибыль (или НДФЛ) и особенностям признания этих выплат в расходах/доходах.

Роялти — это плата за возможность использования ресурсов и интеллектуальной собственности лицензиата (франчайзера) лицензиаром (франчайзи).

Для лицензиара (это тот, кто получает деньги за лицензию) сумма роялти включается в его налогооблагаемую базу:

  • ООО (компании) и ИП — налог на прибыль 25% от суммы роялти.

  • Физические лица — НДФЛ 13% (или 312 000 рублей + 15% от суммы, превышающей 2 400 000 ₽ в год, и далее до 22%).

Суммы полученных роялти включаются в налоговую базу по налогу на прибыль как:

  • Основной доход, если продажа лицензий — обычный бизнес (например, компания специально создает и лицензирует ПО).

  • Прочий доход, если это разовая или не основная операция (например, завод разрешил использовать свой патент соседнему заводу).

Когда считать доход? В тот срок (месяц/квартал), который указан в договоре для каждого платежа.

Теперь посмотрим на обратную сторону — с точки зрения того, кто платит роялти за право пользования.

Выплачиваемые роялти — это его расход. На ОСН и УСН «Доходы минус расходы» он может уменьшить на эту сумму налог на прибыль, если это обоснованные и документированные затраты по правилам НК.

Как учитывать? Как платим, так и учитываем!

Разовый платеж. Вы платите одну большую сумму сразу за право пользоваться интеллектуальной собственностью (например, программой, патентом) в течение всего срока лицензии (например, на 3 года). Куда ставим в учете? Расходы будущих периодов (РБП). Почему? Потому что вы заплатили сейчас, но пользуетесь правом в будущем (в течение всего срока лицензии).

Проводка при оплате: Дебет 97, Кредит 76. Вы признали расход, но он еще не списан на текущие затраты, он повис как актив (право будущего использования).

Как потом списываем? Начинаете списывать равномерно (обычно) с того месяца, когда начали реально пользоваться лицензией. Например, если заплатили 360 000 ₽ на 3 года (36 месяцев), то каждый месяц списываете 10 000 ₽ в расходы.

Проводка при списании (ежемесячно): Дебет 20 (23, 25, 26, 44, 91/2...) Кредит 97. Часть разового платежа списана в текущие расходы (в затраты производства, на продажи, прочие расходы и т.д., в зависимости от того, где используется лицензия).

Периодические платежи. Вы платите регулярно в течение срока лицензии (например, 10 000 ₽ каждый месяц). Куда ставим в учете? Прямо в текущие расходы того периода, за который платите.

Проводка при начислении (когда подходит срок оплаты): Дебет 20 (23, 25, 26, 44, 91/2...) Кредит 76. Вы сразу признали расход текущего месяца/квартала/года.

Налогообложение роялти и учет

Итог:

  • Заплатили сразу много за несколько лет? Растяните этот расход по времени (на счета РБП и списывайте частями).

  • Платите понемногу каждый месяц? Сразу относите в расходы текущего месяца.

  • Для налога на прибыль разовый платеж все равно растягивайте, периодический – учитывайте по графику платежей.

Главное — четко определите в договоре, какой это платеж (разовый или периодический), и следуйте этому принципу в учете.

Обоснованность выплат по лицензионному договору и риски

Налоговая инспекция часто обращает внимание на обоснованность выплаты. Особенно под подозрением:

  • Платежи родственным компаниям или владельцам (взаимозависимым лицам).

  • Очень крупные суммы.

Признаки необоснованной выгоды

Рекомендуется подтверждать обоснованность, например, с помощью:

  • отчета независимого оценщика о рыночной цене лицензии;

  • анализ цен на похожие лицензии на рынке;

  • расчета, какую выгоду принесет лицензия вашему бизнесу.

Если сумма роялти кажется неоправданно завышенной, налоговая может:

  • счесть это способом вывести прибыль из компании (особенно при платежах «своим»);

  • переквалифицировать в скрытые дивиденды.

Запомнить

  1. Четкий договор — основа. Детализированный лицензионный/франчайзинговый договор с указанием объекта ИС/комплекса прав, территории, срока, способов использования и формулы расчета роялти.

  2. Обоснуйте цену. Особенно для крупных сделок или сделок со взаимозависимыми лицами. Отчет оценщика — лучшая защита.

  3. Документация. Полный комплект первичных документов (акты, платежки) и бухгалтерское отражение в соответствии с договором.

Выводы

  1. Цены в сделках с ИС между взаимозависимыми лицами должны соответствовать рыночному уровню. Необоснованное занижение или завышение роялти приведет к доначислению налогов и штрафам.

  2. Все сделки с ИС должны быть оформлены письменными договорами с четким описанием объекта, передаваемых прав, территории, срока, порядка расчетов (роялти). Без договора расходы (включая роялти) и НДС могут быть не приняты.

  3. Расходы на приобретение/создание ИС и роялти должны быть экономически обоснованы и направлены на получение дохода. ФНС активно оспаривает расходы на ИС, не используемую в основной деятельности.

Компании должны внимательно отслеживать свои объекты ИС, правильно их учитывать и использовать все доступные налоговые инструменты для снижения налоговой нагрузки.

Настоятельно рекомендуется консультироваться с юристами и бухгалтерами, специализирующимися на ИС и налогообложении, при планировании и осуществлении сделок с интеллектуальной собственностью.

Налоговое законодательство часто меняется. Следите за обновлениями.

