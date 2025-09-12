Due diligence, обобщение налоговой практики за 2025 г., как применять новые ФСБУ и финансовая отчетность 2025–2026. Обзор мероприятий с 16 по 30 сентября

Налоговый due diligence — рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.

Финансовый due diligence — рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.

Юридический due diligence — рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т.п.

22 сентября — 23 сентября. Отчетность за 9 месяцев 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения