Due diligence, обобщение налоговой практики за 2025 г., как применять новые ФСБУ и финансовая отчетность 2025–2026. Обзор мероприятий с 16 по 30 сентября

17 сентября. DUE DILIGENCE ПРИ M&A сделках
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Юридический due diligence — рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т.п.
Финансовый due diligence — рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.
Налоговый due diligence — рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.
22 сентября — 23 сентября. Отчетность за 9 месяцев 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.
Стоимость: 35 000 ₽
День 1. Налоговая реформа 2025–2026 гг.:
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
Единый налоговый платеж.
День 2. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»:
ФСБУ 5/2019 «Запасы».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Отчетность и аудит.
23 сентября. Обобщение налоговой практики за 9 месяцев 2025 года
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Разбор наиболее резонансных судебных решений.
Анализ их влияния на работу компании.
Какие налоговые риски могут возникнуть, и как можно эти риски нивелировать.
На что обратить внимание для успешной защиты от возможных доначислений.
26 сентября. Бесплатный семинар «Финансовая отчетность 2025–2026: новые стандарты, налоги и риски банкротства»
Время: с 10:00 до 13:00
Формат: офлайн, г. Краснодар, Красная, 109, oф.
Стоимость: бесплатно
Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Обесцениваемые показатели финансовой отчетности. Порядок проведения проверки на обесценение.
Налогообложение 2026: главные изменения.
Погашение задолженности предприятия, находящегося в предбанкротном состоянии.
Новые стандарты бухгалтерского учета: ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», ФСБУ 9/2025 «Доходы».
Основания привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-банкрота.
26 сентября. Изменения налогового законодательства. Новое в бухгалтерском учёте и отчётности за 9 месяцев
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург, Рюхина, 9, oф.
Стоимость: 9 702 ₽
Общие положения.
НДС.
Налог на прибыль.
Страховые взносы.
НДФЛ.
Имущественные налоги.
29 сентября — 30 сентября. Налоговое планирование и контроль — полный курс изменений 2025–2026 гг.
Время: с 10:00 до 17:00
Формат:онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.
Стоимость: 65 000 ₽
День 1. Налоговая реформа и финансовый кризис:
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
День 2. Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.:
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025–2026 гг.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
