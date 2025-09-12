ЦОК КПП ЗП 11.09 Мобильная
Обзоры для бухгалтера
Due diligence, обобщение налоговой практики за 2025 г., как применять новые ФСБУ и финансовая отчетность 2025–2026. Обзор мероприятий с 16 по 30 сентября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

17 сентября. DUE DILIGENCE ПРИ M&A сделках

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  • Юридический due diligence — рассмотрим основные аспекты юридического анализа, такие как анализ корпоративных документов, анализ прав на основные активы, судебные разбирательства, анализ основных положений текущих контрактов и т.п.

  • Финансовый due diligence — рассмотрим аспекты, на которые необходимо обратить внимание при покупке бизнеса и оценке активов и обязательств таргета. Расскажем с какими проблемами сталкиваются наши клиенты.

  • Налоговый due diligence — рассмотрим возможные риски, связанные с уплатой налогов и сборов, возникающие у покупателя, разберем реальные кейсы.

22 сентября — 23 сентября. Отчетность за 9 месяцев 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.

Стоимость: 35 000 ₽

Программа:

День 1. Налоговая реформа 2025–2026 гг.:

  1. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  2. Все изменения в расчете НДС.

  3. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

  4. Изменения в расчете НДФЛ.

  5. Изменения в расчете страховых взносов.

  6. Единый налоговый платеж.

День 2. Бухгалтерский учет и изменения в ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»:

  1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  3. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  4. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  5. Отчетность и аудит.

23 сентября. Обобщение налоговой практики за 9 месяцев 2025 года

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Разбор наиболее резонансных судебных решений.

  2. Анализ их влияния на работу компании.

  3. Какие налоговые риски могут возникнуть, и как можно эти риски нивелировать.

  4. На что обратить внимание для успешной защиты от возможных доначислений.

26 сентября. Бесплатный семинар «Финансовая отчетность 2025–2026: новые стандарты, налоги и риски банкротства»

Время: с 10:00 до 13:00

Формат: офлайн, г. Краснодар, Красная, 109, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

  2. Обесцениваемые показатели финансовой отчетности. Порядок проведения проверки на обесценение.

  3. Налогообложение 2026: главные изменения.

  4. Погашение задолженности предприятия, находящегося в предбанкротном состоянии.

  5. Новые стандарты бухгалтерского учета: ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», ФСБУ 9/2025 «Доходы».

  6. Основания привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-банкрота.

26 сентября. Изменения налогового законодательства. Новое в бухгалтерском учёте и отчётности за 9 месяцев

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург, Рюхина, 9, oф.

Стоимость: 9 702 ₽

Программа:

  1. Общие положения.

  2. НДС.

  3. Налог на прибыль.

  4. Страховые взносы.

  5. НДФЛ.

  6. Имущественные налоги.

29 сентября — 30 сентября. Налоговое планирование и контроль — полный курс изменений 2025–2026 гг.

Время: с 10:00 до 17:00

Формат:онлайн, офлайн, г. Москва, Яблочкова, 21к3, эт. 5, oф.

Стоимость: 65 000 ₽

Программа:

День 1. Налоговая реформа и финансовый кризис:

  1. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  2. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  3. Результаты проверок НДС.

День 2. Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.:

  1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  2. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  3. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  4. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025–2026 гг.

  5. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  6. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  7. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

