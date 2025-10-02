Можно ли перекредитоваться на более выгодных условиях без хорошей кредитной истории

В чем их суть, каковы между ними отличия и что нужно, чтобы банк согласился предоставить вам одну из этих услуг, подробно рассказали в статье.
Рефинансирование: взять новый кредит для закрытия старого
Рефинансирование (перекредитование) — это получение нового займа от банка на погашение одного или нескольких старых. Обычно к этой услуге прибегают те заемщики, на ком висят несколько банковских кредитов и они решают закрыть их разом, взяв один новый — желательно под более низкую процентную ставку и с более низкими ежемесячными платежами.
Обратиться за этой услугой можно как в тот банк, где вы ранее уже взяли один или два кредита, так и в любой другой банк.
Во втором случае вы де-юре и де-факто поменяете кредитора. Например, у вас было два потребительских кредита в «Сбере» по ставке 27% и 27,5%, оформленных в конце 2024 года, когда средние ставки были заметно выше текущих. Ежемесячный платеж по этим кредитам у вас, скажем, 9000 и 8700 рублей соответственно. Спустя почти год вы закрыли оба этих кредита одним большим кредитом, взятым в ВТБ (рефинансирование) по ставке 21% и с ежемесячным платежом в размере 15000 рублей.
Выгода налицо: оплачивать один кредит удобнее, чем два, а ежемесячный платеж по сравнению с совокупным прежним уменьшился на целых 2700 рублей.
Плата за рефинансирование
Вполне вероятно, что подобное перекредитование с двух займов на один и по тем же условиям предоставил бы вам и ваш прежний банк — «Сбер» в нашем примере. Но в любом случае даром эта услуга не обойдется. За более низкую процентную ставку и более низкий ежемесячный платеж придется заплатить увеличением срока кредитования — на несколько месяцев как минимум.
Разумеется, отсчет срока нового кредита начнется с момента подписания вами договора рефинансирования. В итоге, если два прежних кредита вы планировали закрыть, например, в июле 2026 и августе 2027 года соответственно, то планово погасить новый кредит получится уже только в ноябре 2030 года.
Выгоду от рефинансирования может съесть рост ключевой ставки
В настоящее время (осенью 2025 года) прибегать к услуге рефинансирования в России имеет смысл не для всех кредитов. Например, для кредитов, взятых два года назад и более — делать это невыгодно. Почему?
Потому что ключевая ставка ЦБ (по которой регулятор предоставляет кредитование коммерческим банкам, а они для своих заемщиков относительно нее накидывают свою маржу — еще 5-7 процентных пунктов) в период с конца августа 2023 по середину сентября 2025 года увеличилась с 8,5% до 17%. Соответственно, ставки коммерческих банков по потребительским кредитам выросли за указанный период в среднем с 13-14% до 22-24%.
Рефинансирование ипотечных кредитов также нельзя назвать доступным: ставки по нему сегодня держатся на уровне чуть менее 24% годовых — это больше средней рыночной ставки по ипотеке (около 22% годовых по состоянию на середину сентября этого года согласно данным ДОМ.РФ).
В итоге россиянин, взявший потребительский кредит 1 августа 2023 года на пять лет по ставке 14%, по этой же ставке выплачивает его и сегодня. Если он по какой-то причине вдруг захочет его рефинансировать, то новый кредит будет выплачивать уже по ставке далеко за 20% — себе в убыток.
Но ключевая ставка ЦБ в России отличается волатильностью: регулятор меняет ее время от времени то в большую, то в меньшую сторону. И здесь для рефинансирования есть шанс в определенных временных отрезках, как видели мы из более раннего примера.
В ноябре 2024 года ключевая ставка ЦБ была на уровне 21%. Спустя 10 месяцев, на момент написания этих строк — 17%. С учетом привязки ставок коммерческих банков к ключевой ставке ЦБ взять сегодня новый кредит на покрытие одного или нескольких, взятых в ноябре прошлого года, может оказаться выгодно.
Реструктуризация — пересмотр условий по действующему кредиту
Другой способ облегчить кредитное бремя — реструктуризация имеющегося кредита. В рамках данной процедуры банк-кредитор вносит изменения в условия действующего кредитного договора с целью снизить финансовую нагрузку на заемщика. Сделать это он может за счет:
увеличения срока возврата кредита (при этом сокращается размер ежемесячных платежей);
уменьшения процентной ставки (за это увеличивается срок возврата кредита);
отсрочки платежей (кредитные каникулы, на них могут претендовать заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).
Иными словами, реструктуризация — это не новый заем, а изменения условий старого. Ключевое преимущество здесь для клиента банка — возможность избежать новых просрочек, штрафов и дальнейшего ухудшения своей репутации платежеспособного заемщика.
Хочешь перекредитоваться — обрадуй банк кредитной историей
Ни один банк с ходу не предоставит вам услугу ни рефинансирования, ни реструктуризации. Одобрение напрямую зависит от качества вашей кредитной истории и текущей платежеспособности.
Напомним, что кредитная история — это своеобразное финансовое досье, включающее информацию обо всех ваших прошлых и текущих взаимодействиях с банками и микрофинансовыми организациями (МФО): какие суммы вы брали в долг, насколько быстро их возвращали, допускали ли просрочки, пользовались ли кредитными картами и т.д.
Справка
В соответствии с 218-ФЗ «О кредитных историях» данные о любом заемщике в РФ и каждом его действии по обслуживанию своих долговых обязательств (платежи, просрочки, открытие-закрытие и т.д.) банки и МФО обязаны передавать в специализированные частные организации — бюро кредитных историй (БКИ). Последние формируют (и постоянно обновляют) из получаемых сведений кредитные истории заемщиков.
В настоящее время в РФ функционируют шесть БКИ. Их деятельность поднадзорна ЦБ. Кредитные истории россиян хранятся непосредственно в БКИ. При этом Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) содержит сведения о том, в каких БКИ размещена кредитная история конкретного заемщика.
На основании данных, содержащихся в кредитной истории, формируются оценка платежеспособности заемщика и его кредитный рейтинг, который вычисляется специальными скоринговыми системами банков.
Ошибки в кредитной истории могут надолго лишить вас любых банковских продуктов
Если ваша кредитная история изобилует просрочками, отказами в кредитовании или обращениями за срочными займами в МФО, то ни обычного потребительского кредита (тем более — ипотеки или автокредита), ни рефинансирования, ни реструктуризации прежних кредитов ни один банк вам не предоставит — просто поостережется связываться с неблагонадежным, по его оценке, клиентом.
Но нюанс в том, что кредитная история может содержать неверную информацию о заемщике. Из-за технических сбоев в работе электронных систем банков и БКИ в нее могут закрасться сведения, не соответствующие реальному финансовому поведению заемщика, а именно:
ошибочный статус кредитов (закрытые кредиты значатся как действующие или просроченные);
некорректные суммы задолженности;
продублированные несколько раз суммы имеющихся или уже закрытых задолженностей;
записи о кредитах, оформленных третьими лицами (мошенниками) от лица заемщика;
непогашенные просрочки по платежам, которые на самом деле были погашены в срок или с небольшим опозданием.
По данным ГК Cosmovisa, около 48% кредитных историй россиян содержат недостоверные данные, искажающие в худшую сторону платежную дисциплину заемщиков, что негативно сказывается на кредитном рейтинге последних.
Как быстро исправить ошибки в своей кредитной истории и убрать неверные сведения из нее
Поэтому, прежде чем обращаться в банк за услугами рефинансирования или реструктуризации кредитов, необходимо проверить содержимое своей кредитной истории и внести в нее исправления в случае наличия неверных сведений.
Сделать это можно самостоятельно с помощью портала «Госуслуги» и выхода на сайты БКИ, но в этом случае придется приложить колоссальные усилия, связанные с кропотливым изучением сотен страниц кредитной истории, перепиской с банками-кредиторами и БКИ, сбором доказательств в свою пользу и т.д.
Гораздо легче и многократно быстрее будет воспользоваться услугами специализированных онлайн-сервисов, заточенных на автоматизированное выявление и исправление ошибок в кредитных историях граждан РФ.
Эти сервисы выполняют не просто техническую функцию, а сопровождают заемщика на всех этапах исправления его кредитной истории: от комплексного аудита кредитной биографии до направления юридически грамотных обращений в БКИ. Такая работа строится на строгом соблюдении 218-ФЗ «О кредитных историях».
Что можно сделать с помощью кредитных онлайн-помощников?
Автоматический сбор, анализ и сопоставление кредитных записей, содержащихся во во всех версиях вашей кредитной истории (в каждом БКИ своя, как правило), выявление объективных несоответствий и ошибок.
Легитимное оспаривание обнаруженных ошибок и некорректных записей в банках-кредиторах.
Автоматическое направление исчерпывающего пакета доказательных документов в разные БКИ (где хранится кредитная история заемщика).
Мониторинг обращений и взаимодействие с БКИ на всех этапах оспаривания ошибочных сведений.
Внесение объективных исправлений и приведение содержимого кредитной истории в соответствие с действительностью.
Внимательность к кредитной истории поднимет вашу репутацию в глазах банка
Необходимо подчеркнуть: устранив ошибки в кредитной истории, заемщик не «отбеливает» ее, а восстанавливает ее объективность. В случае обращения за услугой рефинансирования скорректированное финансовое досье позволяет претендовать на более адекватные рыночные ставки, а не на завышенные предложения «для проблемных клиентов».
Банк видит реальные обязательства, корректную долговую нагрузку, а не искаженный в худшую сторону кредитный портрет «сомнительного клиента».
То же самое справедливо и для получения одобрения от банка на реструктуризацию существующего кредита. С качественной кредитной историей на руках заемщик укрепляет свою переговорную позицию. Он демонстрирует, что ранее допущенные проблемы были вызваны не финансовой недисциплинированностью, а всего лишь техническими ошибками в кредитной истории.
Сам факт того, что человек предпринял ряд шагов для ее актуализации, говорит в пользу такого заемщика, свидетельствует о его добросовестном отношении к фактам и обязательствам. Подобное поведение заставит банк более благожелательно отнестись к просьбе о реструктуризации кредита, и он предложит такому клиенту максимально удобные условия по выплатам и срокам.
