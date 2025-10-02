Можно ли перекредитоваться на более выгодных условиях без хорошей кредитной истории

Рефинансирование: взять новый кредит для закрытия старого

Рефинансирование (перекредитование) — это получение нового займа от банка на погашение одного или нескольких старых. Обычно к этой услуге прибегают те заемщики, на ком висят несколько банковских кредитов и они решают закрыть их разом, взяв один новый — желательно под более низкую процентную ставку и с более низкими ежемесячными платежами.

Обратиться за этой услугой можно как в тот банк, где вы ранее уже взяли один или два кредита, так и в любой другой банк.

Во втором случае вы де-юре и де-факто поменяете кредитора. Например, у вас было два потребительских кредита в «Сбере» по ставке 27% и 27,5%, оформленных в конце 2024 года, когда средние ставки были заметно выше текущих. Ежемесячный платеж по этим кредитам у вас, скажем, 9000 и 8700 рублей соответственно. Спустя почти год вы закрыли оба этих кредита одним большим кредитом, взятым в ВТБ (рефинансирование) по ставке 21% и с ежемесячным платежом в размере 15000 рублей.

Выгода налицо: оплачивать один кредит удобнее, чем два, а ежемесячный платеж по сравнению с совокупным прежним уменьшился на целых 2700 рублей.