Как R&D помогает разрабатывать продукты под запросы сетей быстрого питания

Цикл разработки продукта

Процесс разработки продукта для сетей быстрого питания выстроен по четкому алгоритму. Отправной точкой всегда становится бриф от клиента, в котором фиксируются ключевые параметры по вкусу, весу, технологии приготовления и стоимости за единицу продукции.

Сети быстрого питания предъявляют следующие требования:

вкус и текстура — должны соответствовать единым стандартам сети во всех регионах и торговых точках;

цена — контроль себестоимости с учетом маржинальности сети;

срок хранения и удобство приготовления — стабильное качество, быстрый процесс приготовления и гарантированное наличие продукта в меню.

Учитывая эти требования, специалисты R&D разрабатывают лабораторные образцы и совместно с заказчиком проводят согласование органолептических характеристик. Далее продукт проходит тестирование на производственных линиях, формируются пилотные партии, которые направляются клиенту для апробации.

После утверждения продукта заказчиком запускается масштабирование. Весь процесс от брифа до серийного производства занимает от двух до трех месяцев в зависимости от сложности проекта.