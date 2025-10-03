Как R&D помогает разрабатывать продукты под запросы сетей быстрого питания

R&D выступает своеобразным мостом между возможностями производства и потребностями партнеров. О том, как эта работа устроена на практике, рассказываем в статье.
Цикл разработки продукта
Процесс разработки продукта для сетей быстрого питания выстроен по четкому алгоритму. Отправной точкой всегда становится бриф от клиента, в котором фиксируются ключевые параметры по вкусу, весу, технологии приготовления и стоимости за единицу продукции.
Сети быстрого питания предъявляют следующие требования:
вкус и текстура — должны соответствовать единым стандартам сети во всех регионах и торговых точках;
цена — контроль себестоимости с учетом маржинальности сети;
срок хранения и удобство приготовления — стабильное качество, быстрый процесс приготовления и гарантированное наличие продукта в меню.
Учитывая эти требования, специалисты R&D разрабатывают лабораторные образцы и совместно с заказчиком проводят согласование органолептических характеристик. Далее продукт проходит тестирование на производственных линиях, формируются пилотные партии, которые направляются клиенту для апробации.
После утверждения продукта заказчиком запускается масштабирование. Весь процесс от брифа до серийного производства занимает от двух до трех месяцев в зависимости от сложности проекта.
Технологические аспекты разработки
Необходимо выстроить работу по принципу конструктора, что позволит максимально точно адаптировать продукт под требования конкретной сети:
собственная сырьевая база — производство муки, панировочных сухарей, налаженные поставки сырья или его собственное производство (например, сыры, в перспективе — курица);
гибкая настройка рецептуры — возможность менять состав панировки, добиваться нужной текстуры, корректировать вес порции или формат продукта;
вертикальная интеграция — полный контроль всей цепочки от собственной семенной базы до выпуска готового продукта.
Для производства применяются быстрые линии для тестовых партий и современные методы заморозки, что позволяет максимально сохранять вкус и текстуру продукта. Существенную роль играет собственная мукомольная база и завод по производству панировочных сухарей — это обеспечивает гибкость при создании панировок под конкретные задачи.
Ключевую роль играет команда международных R&D-технологов, обладающая компетенциями для реализации самых разнообразных запросов.
Процесс запуска новых продуктов включает дегустации с привлечением локальных фокус-групп, которые проводятся на базе предприятия.
Далее тестовые образцы направляются партнеру, где проходят проверку на его оборудовании. В случае необходимости вносятся доработки и корректировки. После полного согласования с клиентом осуществляется пилотный запуск партии. Такой процесс позволяет заранее выявить возможные ошибки и учесть обратную связь.
Тренды и будущее отрасли
Сейчас можно выделить три главных тренда:
изменение вкусов потребителей — растет интерес к специализированному меню: азиатская кухня, сочетания острого и пряного, веганские позиции, а также халяльные продукты;
запрос сетей на уникальные решения — разработка эксклюзивных продуктов под собственным брендом и рецептурой, выход за рамки стандартных предложений;
инновации в категориях — внедрение необычных сочетаний, например, сладкие панировки, использование цитрусов или шоколада в новых форматах.
Чтобы избежать типичных ошибок при разработке продуктов для сетей быстрого питания, важно исходить не из предпочтений производителя, а из потребностей самой сети и ее гостей.
Контроль себестоимости — еще один важный фактор. Любой, даже выдающийся по вкусу, продукт обречен на провал, если он не вписывается в ценовую модель QSR-сети.
Заключение
R&D-подразделения, безусловно, играют стратегическую роль в разработке продуктов для партнеров. Гибкость в работе с рецептурами, наряду с контролем себестоимости и способностью прогнозировать вкусовые предпочтения, позволяют компаниям помогать своим клиентам не только поддерживать единые стандарты, но и формировать новые направления в меню.
Взаимодействия с центрами разработок помогает сетям адаптироваться к изменяющимся вкусам и оставаться конкурентоспособными.
