Небо вместо моря: почему малый бизнес в России все чаще выбирает не морскую, а авиадоставку

Решение предпринимателей объясняется не только желанием получить груз быстрее — все большее значение приобретают предсказуемость сроков, быстрая оборачиваемость капитала, безопасность поставок и умение управлять логистическими рисками, которые становятся «золотым стандартом» современных поставок.
В статье объясняем, почему для многих клиентов воздушные перевозки стали настоящей палочкой-выручалочкой в условиях нестабильных глобальных торговых цепочек.
Предсказуемость против неопределенности: авиадоставка дает больше уверенности
В последние годы ключевое преимущество авиадоставки вовсе не в скорости — хотя и скорость впечатляет. Главный актив авиа — это предсказуемость.
Морские маршруты в Россию: зона риска для малого бизнеса
Большинство морских маршрутов в Россию сейчас проходят через ограниченное количество портов: Новороссийск, Владивосток и Санкт-Петербург в меньшей степени, — что порождает серьезные риски задержек в зависимости от погодных условий и портовой загруженности.
В настоящее время сроки морских доставок выросли с привычных 45 дней до 60 и даже 90, а каждый лишний день пути увеличивает вероятность «неожиданностей» — от законодательно-политических перемен (например, введения новых санкций) до форс-мажоров.
Был случай, когда обычная пищевая сода, которая шла из США в Россию морем, «застряла» в Европе и внезапно превратилась из несанкционного товара в запрещенный из-за введения новых ограничений за время пути судна. Для малого бизнеса такие коллизии могут стоить слишком дорого.
Авиадоставка: скорость и предсказуемость как конкурентное преимущество малого бизнеса
Авиадоставка для малого бизнеса — это дороже (от 4-5 $ за килограмм против 0,2-1 $ за килограмм морем), но значительно надежнее. Регулярные авиарейсы через нейтральные точки, обкатанные хабы, узкие окна времени — все это сводит к минимуму риски, что товар застрянет на полпути.
Два дня, неделя, максимум две — и лента продаж вновь наполняется актуальным товаром. Предсказуемость, которую обеспечивает авиа, становится не роскошью, а главным конкурентным преимуществом.
Управление оборотным капиталом: время — деньги
Когда речь идет о малом бизнесе, скорость возврата вложений и оборачиваемость средств — чуть ли не определяющий критерий выживания. Цепочка работы проста: чтобы получить товар, предпринимателю нужно сначала оплатить производство (нередко предоплата составляет 100%), дождаться производства, затем — доставки морем. Итог: с момента оплаты до фактического поступления товара в магазин проходит минимум 3–4 месяца, а иногда и больше.
В случае с авиа — это не два с половиной месяца, а три-четыре дня на доставку. Малый бизнес может почти моментально «разморозить» оборотные средства и вновь пустить их в работу.
Это критически важно, если учитывать, что кредиты для бизнеса в России сейчас выдают под 20% и выше. Экономия на процентах и сокращение риска кассовых разрывов может если не полностью, то частично компенсировать высокую цену авиадоставки.
Безопасность груза: старые баржи против проверенных авиаперевозчиков
Еще один немаловажный фактор для малого бизнеса — риски физической потери груза и его состояния к моменту получения.
Морские риски: как погодные условия и ненадежные перевозчики угрожают грузу малого бизнеса
Морские перевозки все чаще осуществляются не гигантскими операторами, львиная доля которых покинула российские воды, а маленькими малоопытными линиями, которые иногда используют бывшие баржи, переделанные под контейнеровозы. Это не всегда безопасно: в случае шторма контейнер может смыть за борт.
Из недавних происшествий: в марте 2025 года в Беринговом море сильный ветер раскачал судно, из-за чего 115 контейнеров оказались в воде. Еще несколько повредились из-за неправильной строповки.
Пострадать товар может и из-за негерметичности емкости или коррозии из-за длительного контакта контейнера с морским воздухом.
В авиационной логистике процент потерь минимален: грузы перевозят в целости и сохранности, а уследить за их перемещением гораздо проще, достаточно вбить трек-номер в поисковую систему экспедиторской фирмы.
Риски перебоев с поставками
Большое влияние на морскую логистику оказывают не только погодные факторы, но и сезонность. Очереди на вход в порт, ограничения прохода судов — все это задерживает поставки.
В авиационной логистике задержки случаются реже и, как правило, длятся часы, а не недели. Даже при временном закрытии аэропортов или иных форс-мажорах задержка занимает считанные дни, а не месяцы.
Авиационная доставка: малые партии для малых предприятий
Малый бизнес почти всегда работает с мелкими партиями — полные контейнерные закупки ему просто не по карману или невыгодны из-за необходимости держать на складе избыточные объемы. Авиа здесь выигрывает за счет гибкости: можно оперативно закупать только то, что действительно нужно, в объемах, которые можно сразу реализовать и за которые не нужно платить лишние деньги за хранение или избыточные площади склада.
Небольшие партии реально и быстро оформить и доставить самолетом, чего морские сервисы гарантировать уже не могут — сервисы Less Container Load (сборный груз) частично исчезли или стали крайне неудобными, долгими и недоступными для отслеживания. К тому же существует опасность, что груз легко может застрять из-за ошибки с бумагами одной из 15–20 малых партий, находящихся в одном контейнере.
Когда скорость — дело жизни
В современных условиях скорость поставки оказывает прямое влияние не только на прибыль компании, но и на возможность снижения издержек.
Например, оформление налоговых вычетов НДС по итогам квартала для бизнеса. Быстрая авиадоставка помогла малой компании успеть получить товар до окончания квартала, своевременно оформить документы, получить выгоду и не залезть в кассовый разрыв из-за лишних налоговых выплат.
Считается, что «выигрывает не тот, кто умней, а тот, кто быстрей»: на быстро меняющемся рынке часто важнее продавать вовремя, чем ждать возможной экономии.
Крупные ритейлеры могут себе позволить долго ждать крупные морские партии, но малый бизнес живет в режиме постоянных изменений — и авиадоставка в этом смысле может стать тем самым «геймчейнджером», который позволяет обогнать конкурентов.
Не страшно переплачивать — страшно упустить рынок
Многие предприниматели продолжают мыслить категориями 2010–2020 года: мол, авиадоставка — это избыточная роскошь, игра стоит свеч только при сверхсрочных поставках. Но в экономике новой логистики переплата за транспорт может полностью окупаться за счет повторных оборотов капитала, скорости попадания товара на полку и минимизации складских расходов.
Быстрая оборачиваемость становится важнее «экономии на логистике», особенно если учесть, что потребительские привычки меняются — никто не готов ждать товары неделями, психологически важна скорость доставки «день в день» или максимум за пару дней.
Итоги и взгляд в будущее: инструменты умного управления доставкой
Авиаперевозка для малого бизнеса — это инструмент ускорения и выживания. Она не всегда полностью оправдывает прямые издержки, но дает масштабное преимущество: предсказуемость, гибкость, безопасность и управляемость cash flow. Малому бизнесу стоит учиться смотреть шире и использовать авиадоставку не как «дорогой способ дотянуться до клиента», а как выгодную инвестицию, способную вывести их на новый уровень роста.
Возможно, именно эта стратегия поможет выиграть в новой куда более быстрой, сложной и непредсказуемой экономике. Быть первым — значит зарабатывать, а сегодня, как никогда, время действительно стоит денег.
