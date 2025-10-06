Небо вместо моря: почему малый бизнес в России все чаще выбирает не морскую, а авиадоставку

Предсказуемость против неопределенности: авиадоставка дает больше уверенности

В последние годы ключевое преимущество авиадоставки вовсе не в скорости — хотя и скорость впечатляет. Главный актив авиа — это предсказуемость.

Морские маршруты в Россию: зона риска для малого бизнеса

Большинство морских маршрутов в Россию сейчас проходят через ограниченное количество портов: Новороссийск, Владивосток и Санкт-Петербург в меньшей степени, — что порождает серьезные риски задержек в зависимости от погодных условий и портовой загруженности.

В настоящее время сроки морских доставок выросли с привычных 45 дней до 60 и даже 90, а каждый лишний день пути увеличивает вероятность «неожиданностей» — от законодательно-политических перемен (например, введения новых санкций) до форс-мажоров.

Был случай, когда обычная пищевая сода, которая шла из США в Россию морем, «застряла» в Европе и внезапно превратилась из несанкционного товара в запрещенный из-за введения новых ограничений за время пути судна. Для малого бизнеса такие коллизии могут стоить слишком дорого.