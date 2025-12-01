Налоговая реформа-2026, переход на АУСН с 2026 года и новые правила по НДС: дайджест вебинаров на декабрь

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему.
2 декабря Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах
Время: 15:00
1. Специальные налоговые режимы:
лимиты доходов для работы на УСН и ПСН;
исключение из состава доходов процентов по банковским вкладам ИП;
расширение перечня расходов, признаваемых на УСН;
порядок применения пониженных ставок на УСН.
2. НДС:
Переход на новую ставку НДС:
что важно учесть при заключении новых договоров;
порядок применения новой ставки с учетом условий переходящих договоров и дополнительных соглашений.
Изменения в льготах.
3. НДС на УСН:
лимиты для освобождения от НДС и выбора ставок налога с 01.01.2026 г.;
возможность однократного отказа от специальной ставки в течение первого года работы с НДС;
начисления и вычеты по переходящим договорам;
в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.
4. Налог на прибыль:
кассовый метод признания отдельных доходов;
изменения в порядке формирования резерва по сомнительным долгам;
особенности исправления ошибок прошлых лет при повышении ставки налога на прибыль;
правила переноса налоговых убытков.
5. Страховые взносы.
порядок начисления страховых взносов на выплаты единоличному руководителю коммерческой организации;
льготные тарифы страховых взносов в 2026 году
порядок расчетов базы для страховых взносов при совмещении ИП предпринимательской деятельности и частной практики.
6. Ключевые новости налогового администрирования.
Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
4 декабря Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем
Время: 15:00
Правила внутреннего трудового распорядка.
Положение об оплате труда.
Положение о служебных командировках.
Положение о персональных данных.
Штатное расписание.
График отпусков – 2026.
Договор о полной материальной ответственности.
Дополнительно:
шаблоны трудовых договоров;
формы заявлений с учетом электронного документооборота (отпуск, увольнение, командировка).
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
5 декабря Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Время: 15:00
Последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
8 декабря 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Время: 15:00
Что меняется в 1С.
Актуальные вопросы по работе в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер: Константин Соболевский — бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.
9 декабря НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН
Время: 11:00
Ставки НДС – 2026 для ОСНО и УСН.
Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах.
Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж
НДС на ОСНО и на УСН: формирование налогооблагаемой базы.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
9 декабря Мастер-класс Сопровождение выездной налоговой проверки: от первого требования до подписания акта
Время: 15:00
Назначение ВНП.
Подготовка к проверке: сбор документов, внутренние инструкции, назначение ответственных.
Тактика поведения при общении с инспекторами: что можно, что нельзя, как фиксировать нарушения.
Работа с требованиями: сроки, форма ответов, оспаривание незаконных запросов.
Допросы и выемки: права и обязанности, запись, присутствие налогового консультанта.
Подготовка возражений на акт: структура, доказательства, ссылки на практику.
Спикер: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
10 декабря Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности
Время: 11:00
Как оценить эффективность бизнеса: нефинансовые показатели и синтетические метрики.
Как адаптировать свою финансовую стратегию для будущего: планирование и план-факторный анализ.
Статистика как инструмент принятия решений.
Налоговые тренды 2026.
Что учесть при финансовом моделировании в 2026, с учетом рисков и налоговых изменений: налоговая карта 2026.
Спикер: Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.
11 декабря IХ Всероссийская бухгалтерская конференция. БУХ.СОВЕТ 2026
Время: 10:00
Налоговая реформа – 2026: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.
УСН и НДС в 2026 году: новые правила.
Переход бизнеса на АУСН в 2026 году.
Страховые взносы-2026: новеллы и ключевые изменения, подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 2025 год.
ФСБУ 4/2023: Чек-лист для отчетности за 2025 перед сдачей.
Кассовая дисциплина: как не допустить ошибки и предотвратить нарушения.
Какие налоговые схемы будут популярны в 2026 году, как их выявляют и почему их нельзя использовать.
Отчетность и акты сверки: как настроить автоматический обмен с контрагентами прямо из 1С.
Изменения в кадровом, воинском учете и персданных – 2026.
Бухгалтер маркетплейса.
НДС при работе на маркетплейсе.
Налоговая практика 2025: какие риски следует учитывать при подготовке к 2026 году.
ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.
ЕНС: новые правила работы, порядок сверки, расхождения.
Изменения в работе с онлайн-кассами в 2026.
Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году.
Бухуслуги, клиенты и ИИ в работе бухгалтера – аутсорсера.
Финансовая независимость бухгалтера: стратегии повышения дохода.
Сила в порядке: банковские технологии, которые ускоряют бухгалтерию.
Топ претензий ФНС по налогам и зарплате в 2025: опасные схемы и разумные альтернативы.
Спикеры: Елена Шедис, Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева и другие.
16 декабря Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026
Время: 15:00
Расчет налоговой нагрузки. Калькуляторы расчетов.
Причины низкой и высокой налоговых нагрузок, инструменты влияния.
Выбор оптимальной системы налогообложения.
Законные способы оптимизации налогов – 2026.
Риск-ориентированный подход и анализ судебной практики.
Спикер: Мария Антонова — старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
18 декабря АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода
Время: 11:00
Что такое АУСН и кто имеет право перейти
Ставки и налоговая база по АУСН: как рассчитывается налог?
Как вести учет при АУСН:
учет доходов и расходов;
страховые взносы;
НДФЛ за сотрудников;
больничные, пенсии и пособия.
Плюсы и минусы применения АУСН.
Стоит ли переходить на АУСН. Калькулятор Расчета налоговой нагрузки.
Когда и как подать уведомление о переходе?
Обязанности бухгалтера на АУСН.
Какие риски у бизнеса при переходе: ошибки при выборе системы, штрафы за несоответствие требованиям, контроль со стороны ФНС.
Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
19 декабря Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Время: 15:00
Изменения в налогах и налоговом администрировании – 2026.
Как изменения в НК РФ влияют на работу бухгалтера.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер: Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
23 декабря Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С
Время: 11:00
Учетная политика – 2026: переход на ФСБУ 4/2023, 9/2025 и др. и отмена действующих инструкций №157н, №162н, №174н, №183н.
ФСБУ 4/2023: новые формы и требования по бухгалтерской (финансовой) отчетности, обновленные раскрытия и формы баланса.
Расчет налоговой нагрузки и сравнение режимов налогообложения в программе «1С:Бухгалтерия 8»
Изменение в НДС, страховых взносах, НДФЛ: на что влияет и что нужно сделать.
Трансформация налогового администрирования: автоматизация расчетов НДФЛ и взносов, сокращение количества уведомлений и отчетов.
Практические рекомендации по подготовке 1С и других учетных систем к работе по новым стандартам и требованиям.
Спикер: Наталия Макошь — аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк.
24 декабря ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой
Время: 11:00
Импорт товаров в 2026 году.
Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.
Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер: Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
25 декабря Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Время: 11:00
1. Что нужно успеть сделать до 31 декабря.
Чек-лист обязательных действий: инвентаризация, создание резервов, списание дебиторки.
Проверка взаиморасчетов: как избежать претензий от контрагентов и налоговиков.
2. Ключевые проводки декабря: закрываем год корректно.
Закрытие затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44): разбираем сложные случаи с НЗП и браком.
Формирование финансового результата (счет 99) и реформация баланса (счет 84). Пошаговый алгоритм.
3. Годовой отчет 2025 года и частые ошибки.
Обзор изменений в формах бухгалтерской отчетности по ФСБУ ФСБУ 4/2023.
Топ-5 ошибок в бухотчетности.
4. Ключевые изменения, которые надо учесть в конце года.
Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
29 декабря Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки
Время: 13:00
Три кита, на которых держится управления финансами:
управленческая отчетность (ОПУ, ОДДС, Баланс): не просто составить, а интерпретировать и презентовать собственнику за 10 минут + готовая Excel-модель;
бюджетирование и финмоделирование: как строить и защищать бюджеты, которые станут дорожной картой для всего бизнеса;
финанализ и аналитика: какие показатели (рентабельность, KPI) отслеживать, чтобы видеть эффективность бизнеса в реальном времени.
Инструменты и навыки:
Hard Skills: какие технические навыки прокачать (Excel, финмоделирование) для эффективной работы.
Soft Skills: ключевой навык — как «переводить» цифры на язык бизнес-решений и выстраивать коммуникацию между финансистами, руководством и другими подразделениями.
Внедрение управленческого учета: пошаговый алгоритм, откуда брать данные и как выстроить процесс без хаоса.
Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
