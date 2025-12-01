ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Обзоры для бухгалтера
Налоговая реформа-2026, переход на АУСН с 2026 года и новые правила по НДС: дайджест вебинаров на декабрь

Налоговая реформа-2026, переход на АУСН с 2026 года и новые правила по НДС: дайджест вебинаров на декабрь

Налоговая реформа 2026 года грядет совсем скоро. Мы регулярно готовим контент, который поможет бухгалтерам разобраться с новыми правилами. Рассказываем, какие вебинары будут в декабре.

Автор

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему.

2 декабря Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах

Время: 15:00

Программа:

1. Специальные налоговые режимы:

  • лимиты доходов для работы на УСН и ПСН;

  • исключение из состава доходов процентов по банковским вкладам ИП;

  • расширение перечня расходов, признаваемых на УСН;

  • порядок применения пониженных ставок на УСН.

2. НДС:

  • Переход на новую ставку НДС:

    • что важно учесть при заключении новых договоров;

    • порядок применения новой ставки с учетом условий переходящих договоров и дополнительных соглашений.

  • Изменения в льготах.

3. НДС на УСН:

  • лимиты для освобождения от НДС и выбора ставок налога с 01.01.2026 г.;

  • возможность однократного отказа от специальной ставки в течение первого года работы с НДС;

  • начисления и вычеты по переходящим договорам;

  • в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.

4. Налог на прибыль:

  • кассовый метод признания отдельных доходов;

  • изменения в порядке формирования резерва по сомнительным долгам;

  • особенности исправления ошибок прошлых лет при повышении ставки налога на прибыль;

  • правила переноса налоговых убытков.

5. Страховые взносы.

  • порядок начисления страховых взносов на выплаты единоличному руководителю коммерческой организации;

  • льготные тарифы страховых взносов в 2026 году

  • порядок расчетов базы для страховых взносов при совмещении ИП предпринимательской деятельности и частной практики.

6. Ключевые новости налогового администрирования.

Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Записаться

4 декабря Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем

Время: 15:00

Программа:

  1. Правила внутреннего трудового распорядка.

  2. Положение об оплате труда.

  3. Положение о служебных командировках.

  4. Положение о персональных данных.

  5. Штатное расписание.

  6. График отпусков – 2026.

  7. Договор о полной материальной ответственности.

    Дополнительно:

  • шаблоны трудовых договоров;

  • формы заявлений с учетом электронного документооборота (отпуск, увольнение, командировка).

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Записаться

5 декабря Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

Время: 15:00

Программа:

  1. Последние изменения в кадровом и воинском учете, работе с персональными данными.

  2. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  3. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Записаться

8 декабря 1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

Время: 15:00

Программа:

  1. Что меняется в 1С.

  2. Актуальные вопросы по работе в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д.

  3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер: Константин Соболевскийбизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Записаться

9 декабря НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН

Время: 11:00

Программа:

  1. Ставки НДС – 2026 для ОСНО и УСН.

  2. Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах.

  3. Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж

  4. НДС на ОСНО и на УСН: формирование налогооблагаемой базы.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Записаться

9 декабря Мастер-класс Сопровождение выездной налоговой проверки: от первого требования до подписания акта

Время: 15:00

Программа:

  1. Назначение ВНП.

  2. Подготовка к проверке: сбор документов, внутренние инструкции, назначение ответственных.

  3. Тактика поведения при общении с инспекторами: что можно, что нельзя, как фиксировать нарушения.

  4. Работа с требованиями: сроки, форма ответов, оспаривание незаконных запросов.

  5. Допросы и выемки: права и обязанности, запись, присутствие налогового консультанта.

  6. Подготовка возражений на акт: структура, доказательства, ссылки на практику.

Спикер: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Записаться

10 декабря Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности

Время: 11:00

Программа:

  1. Как оценить эффективность бизнеса: нефинансовые показатели и синтетические метрики.

  2. Как адаптировать свою финансовую стратегию для будущего: планирование и план-факторный анализ.

  3. Статистика как инструмент принятия решений.

  4. Налоговые тренды 2026.

  5. Что учесть при финансовом моделировании в 2026, с учетом рисков и налоговых изменений: налоговая карта 2026.

Спикер: Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.

Записаться

11 декабря IХ Всероссийская бухгалтерская конференция. БУХ.СОВЕТ 2026

Время: 10:00

Программа:

  1. Налоговая реформа – 2026: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.

  2. УСН и НДС в 2026 году: новые правила.

  3. Переход бизнеса на АУСН в 2026 году.

  4. Страховые взносы-2026: новеллы и ключевые изменения, подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 2025 год.

  5. ФСБУ 4/2023: Чек-лист для отчетности за 2025 перед сдачей.

  6. Кассовая дисциплина: как не допустить ошибки и предотвратить нарушения.

  7. Какие налоговые схемы будут популярны в 2026 году, как их выявляют и почему их нельзя использовать.

  8. Отчетность и акты сверки: как настроить автоматический обмен с контрагентами прямо из 1С.

  9. Изменения в кадровом, воинском учете и персданных – 2026.

  10. Бухгалтер маркетплейса.

  11. НДС при работе на маркетплейсе.

  12. Налоговая практика 2025: какие риски следует учитывать при подготовке к 2026 году.

  13. ВЭД: учет и расчеты за импорт товаров.

  14. ЕНС: новые правила работы, порядок сверки, расхождения.

  15. Изменения в работе с онлайн-кассами в 2026.

  16. Как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году.

  17. Бухуслуги, клиенты и ИИ в работе бухгалтера – аутсорсера.

  18. Финансовая независимость бухгалтера: стратегии повышения дохода.

  19. Сила в порядке: банковские технологии, которые ускоряют бухгалтерию.

  20. Топ претензий ФНС по налогам и зарплате в 2025: опасные схемы и разумные альтернативы.

Спикеры: Елена Шедис, Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева и другие.

Записаться

16 декабря Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026

Время: 15:00

Программа:

  1. Расчет налоговой нагрузки. Калькуляторы расчетов.

  2. Причины низкой и высокой налоговых нагрузок, инструменты влияния.

  3. Выбор оптимальной системы налогообложения.

  4. Законные способы оптимизации налогов – 2026.

  5. Риск-ориентированный подход и анализ судебной практики.

Спикер: Мария Антонова — старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Записаться

18 декабря АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода

Время: 11:00

Программа:

  1. Что такое АУСН и кто имеет право перейти

  2. Ставки и налоговая база по АУСН: как рассчитывается налог?

  3. Как вести учет при АУСН:

    • учет доходов и расходов;

    • страховые взносы;

    • НДФЛ за сотрудников;

    • больничные, пенсии и пособия.

  4. Плюсы и минусы применения АУСН.

  5. Стоит ли переходить на АУСН. Калькулятор Расчета налоговой нагрузки.

  6. Когда и как подать уведомление о переходе?

  7. Обязанности бухгалтера на АУСН.

  8. Какие риски у бизнеса при переходе: ошибки при выборе системы, штрафы за несоответствие требованиям, контроль со стороны ФНС.

Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Записаться

19 декабря Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой

Время: 15:00

Программа:

  1. Изменения в налогах и налоговом администрировании – 2026.

  2. Как изменения в НК РФ влияют на работу бухгалтера.

  3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер: Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Записаться

23 декабря Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С

Время: 11:00

Программа:

  1. Учетная политика – 2026: переход на ФСБУ 4/2023, 9/2025 и др. и отмена действующих инструкций №157н, №162н, №174н, №183н.

  2. ФСБУ 4/2023: новые формы и требования по бухгалтерской (финансовой) отчетности, обновленные раскрытия и формы баланса.

  3. Расчет налоговой нагрузки и сравнение режимов налогообложения в программе «1С:Бухгалтерия 8»

  4. Изменение в НДС, страховых взносах, НДФЛ: на что влияет и что нужно сделать.

  5. Трансформация налогового администрирования: автоматизация расчетов НДФЛ и взносов, сокращение количества уведомлений и отчетов.

  6. Практические рекомендации по подготовке 1С и других учетных систем к работе по новым стандартам и требованиям.

Спикер: Наталия Макошь — аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк.

Записаться

24 декабря ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой

Время: 11:00

Программа:

  1. Импорт товаров в 2026 году.

  2. Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.

  3. Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

  4. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  5. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер: Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Записаться

25 декабря Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера

Время: 11:00

Программа:

1. Что нужно успеть сделать до 31 декабря.

  • Чек-лист обязательных действий: инвентаризация, создание резервов, списание дебиторки.

  • Проверка взаиморасчетов: как избежать претензий от контрагентов и налоговиков.

2. Ключевые проводки декабря: закрываем год корректно.

  • Закрытие затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44): разбираем сложные случаи с НЗП и браком.

  • Формирование финансового результата (счет 99) и реформация баланса (счет 84). Пошаговый алгоритм.

3. Годовой отчет 2025 года и частые ошибки.

  • Обзор изменений в формах бухгалтерской отчетности по ФСБУ ФСБУ 4/2023.

  • Топ-5 ошибок в бухотчетности.

4. Ключевые изменения, которые надо учесть в конце года.

Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Записаться

29 декабря Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки

Время: 13:00

Программа:

  1. Три кита, на которых держится управления финансами:

    • управленческая отчетность (ОПУ, ОДДС, Баланс): не просто составить, а интерпретировать и презентовать собственнику за 10 минут + готовая Excel-модель;

    • бюджетирование и финмоделирование: как строить и защищать бюджеты, которые станут дорожной картой для всего бизнеса;

    • финанализ и аналитика: какие показатели (рентабельность, KPI) отслеживать, чтобы видеть эффективность бизнеса в реальном времени.

  2. Инструменты и навыки:

    • Hard Skills: какие технические навыки прокачать (Excel, финмоделирование) для эффективной работы.

    • Soft Skills: ключевой навык — как «переводить» цифры на язык бизнес-решений и выстраивать коммуникацию между финансистами, руководством и другими подразделениями.

  3. Внедрение управленческого учета: пошаговый алгоритм, откуда брать данные и как выстроить процесс без хаоса.

Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Записаться

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет