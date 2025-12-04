Корпоративный спор: как прописать доли в уставе, чтобы избежать конфликтов между учредителями

Роль распределения долей в уставе

Закрепление долей в уставе играет фундаментальную роль, поскольку оно регулирует права и обязанности участников, определяет размер их части в уставном капитале, создает основу для распределения прибыли, принятия решений и служит инструментом регулирования взаимоотношений.

Это помогает избежать конфликтов, обеспечивая прозрачность и четкость в распределении бизнес-рисков и выгод. Именно поэтому важно не только установить размер доли, но и принять во внимание иные факторы:

Учесть вклад каждого участника (учредителя) — финансовый, имущественный, трудовой или интеллектуальный при распределении долей, чтобы не создавать дисбаланс и основу для недовольства.

Отразить реальное влияние . Доли должны соответствовать уровню вовлеченности и ответственности каждого участника.

Определить права голосования и механизмы принятия решений. В уставе нужно указать, сколько голосов дает одна доля, какое минимальное число участников необходимо для собрания (кворум) и как проходят голосования.

Установить ограничения на переход долей. Запрет или необходимость получения согласия участников на отчуждение третьим лицам представляет собой ключевой механизм защиты интересов общества.