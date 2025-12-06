Типичные косяки на АУСН, о которых лучше знать заранее

В 2026 году на АУСН перейдёт новая волна ИП, и многие уверены, что всё будет работать полностью автоматически: касса шлёт данные в ОФД, банк — в ФНС, налог сам считает, а ИП только улыбается. На практике всё чуть прозаичнее.
В пилоте 2024–2025 годов всплыли десятки типичных ситуаций, когда автоматизация автоматизацией, а без человеческого контроля всё равно ничего не едет.
Коллеги, кто уже прошёл через тестовый АУСН, отмечают: самый частый источник головной боли — расхождения между тремя потоками данных:
— касса → ОФД → ФНС,
— банк → ФНС,
— СБП → касса → ФНС.
Если хотя бы один из этих каналов дал сбой, ЛК ИП сразу теряет целостность картины. Где-то чек пробили, но ОФД повис. Где-то деньги пришли, а чек забыли. Где-то касса отбила возврат, но ФНС увидела его только через сутки. И всё это превращается в вопросы от инспектора или странные цифры в реестре доходов.
1. “Касса пробила, но ОФД умер на полпути”
Ситуация частая: чек выбит, клиент доволен, а в ФНС чек так и не прилетел.
В ЛК ИП доход не появляется → налоговая считает, что продажи не было → а в реальности она была.
Что делают коллеги:
— мониторят статус ОФД (обычно у операторов есть личный кабинет с уведомлениями),
— раз в день сверяют, что все чеки “долетели” (в том же ЛК ОФД есть статус доставки).
2. “Деньги пришли, но чек не пробили — АУСН считает это ошибкой”
Поступает эквайринг, а чек по нему так и не пробит.
На УСН можно было ещё как-то жить на «самоконтроле».
На АУСН — всё прозрачно: банк передал платёж → чека нет → ФНС может трактовать это как нарушение кассовой дисциплины.
Коллеги говорят: ставьте автоматическое пробитие чеков у большинства сервисов оплат (Яндекс, СБП, эквайринг с автогенерацией чеков).
3. Оплата через СБП проходит как “безнал”, а чек формирует касса с задержкой
Иногда банк передаёт сведения сразу, а касса не пробила чек моментально (особенно если облачная).
В ЛК ИП это выглядит как две несогласованные операции.
По опыту: через 1–2 дня налоговая сама «склеивает», но у некоторых СБП-сервисов были косяки, когда чек пробивался вообще на следующий день — и вот тут часть платёжа “висит”.
4. Ошибочные платежи клиентов
Классика: клиент кинул деньги “не туда” или перечислил аванс, который не относится к продаже.
Банк передаёт сумму как потенциальный доход → ФНС ждёт чек → его нет → начинается лишняя переписка.
Совет: оперативно делать возвраты ошибочных платежей и вести служебную записку/пояснение — удобно, если придёт запрос.
5. Возвраты товаров (сторно чеков)
На АУСН возврат — это не просто «минус», это отдельная операция, которую касса передаёт в ОФД.
У части ИП возвраты не подтягивались в ЛК, потому что кассовый ПО не умел корректно оформлять “Чек коррекции” в формате, который понимает ФНС.
Решение: проверить, что ваше ПО (Эвотор, Атол, МТС, Контур) нормально делает возврат по правилам ФФД 1.2.
6. Розница без маркировки — всё ок, с маркировкой — нюансы
По маркированному товару иногда чек отправляется двумя блоками данных:
— кассовый чек,
— информация о коде маркировки.
На АУСН иногда первый блок доходил, второй — нет. Из-за этого чеки отражались, но с ошибками.
Коллеги советуют: проверять, что ваша касса и ОФД поддерживают корректный обмен по Честному ЗНАку.
7. Интеграция с банком “кривая”
У некоторых уполномоченных банков в начале 2025-го были баги:
— задвоение операций,
— передача сумм без назначения платежа,
— отсутствие ежедневного обновления.
Обычно это быстро чинили, но пару недель люди жили на ручном контроле.
Вывод: выбирайте банк, который реально “в теме АУСН”, а не просто заявился для галочки.
8. Ошибки при работе с наличкой
Самое частое:
ИП думает, что наличку надо руками заносить в ЛК → делает — и получает дубль.
ФНС потом это сортирует, но лучше просто ничего не вносить вручную — АУСН не про ручной ввод.
Мини-чеклист перед стартом АУСН в 2026
Мини-чеклист перед стартом АУСН в 2026
✓ Проверить кассу:
— ФФД 1.2,
— ОФД адекватный,
— возвраты работают.
✓ Проверить банк:
— входит в список уполномоченных,
— умеет передавать данные без сбоев.
✓ Настроить авточеки по эквайрингу и СБП.
Забудете — потом будете ловить расхождения.
✓ Раз в день смотреть ЛК ИП: всё ли подтянулось.
Начать дискуссию