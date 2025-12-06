Типичные косяки на АУСН, о которых лучше знать заранее

В 2026 году на АУСН перейдёт новая волна ИП, и многие уверены, что всё будет работать полностью автоматически: касса шлёт данные в ОФД, банк — в ФНС, налог сам считает, а ИП только улыбается. На практике всё чуть прозаичнее.

В пилоте 2024–2025 годов всплыли десятки типичных ситуаций, когда автоматизация автоматизацией, а без человеческого контроля всё равно ничего не едет.

Коллеги, кто уже прошёл через тестовый АУСН, отмечают: самый частый источник головной боли — расхождения между тремя потоками данных:

— касса → ОФД → ФНС,

— банк → ФНС,

— СБП → касса → ФНС.

Если хотя бы один из этих каналов дал сбой, ЛК ИП сразу теряет целостность картины. Где-то чек пробили, но ОФД повис. Где-то деньги пришли, а чек забыли. Где-то касса отбила возврат, но ФНС увидела его только через сутки. И всё это превращается в вопросы от инспектора или странные цифры в реестре доходов.