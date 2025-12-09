АУСН в 2026 году: как «нулёвкам» законно не платить взносы за директора
В бухгалтерском форуме вспыхнул обсуждаемый, как хороший чай на планёрке, вопрос: а что если «нулёвке» перейти на АУСН, чтобы не платить взносы за директора?
И ведь мысль не такая уж безумная — особенно когда компания реально дремлет, деятельности нет, прибыли нет, а взносы всё равно начислять надо. Или… всё-таки не надо?
Разбираемся, что к чему, опираясь на свежие рассуждения форумчан.
Почему вообще возник вопрос
С 2026 года АУСН (автоматизированная УСН) становится открытым режимом. На нём не платят:
страховые взносы за работников (при определённых условиях),
взносы за директора — и вот тут у «нулёвок» глаза загорелись.
На форуме пользователь Светлана спрашивает прямо: «Если с 01.01.2026 перейти на АУСН, взносы за руководителя платить не придется?» Эксперт Над.К отвечает коротко и по делу: «При АУСН они не уплачиваются. Потому что тариф взносов равен нулю».
И тут понеслось: «Тогда переход на АУСН — отличный вариант для нулёвок!»
Выглядит как лайфхак года. Но давайте аккуратно.
Почему «нулёвки» вообще ищут лазейку
У «пустых» компаний часто одна головная боль — директор. Нет деятельности, нет прибыли, сотрудники не нужны, но один человек в штате должен быть. Формально он может работать без зарплаты и без взносов и НДФЛ соответственно. Вернее мог, ока в НК не решили внести поправки. С 2026 года взносы появятся даже если зарплату не платить, их придется начислять с МРОТ.
И тут на сцену выходит АУСН.
АУСН и нулевые взносы: как это работает
У АУСН в 2026 году тарифы страховых взносов = 0%.
Это касается и:
директора,
сотрудников (если они вдруг появятся),
любых выплат, если они вообще будут.
То есть компания на АУСН действительно не платит страховые взносы, потому что нулевая ставка.
И да: это официальная норма, не хитрая схема из гаража.
Но можно ли использовать АУСН чисто ради экономии?
Формально — да.
Фактически — надо быть осторожными.
Вот что подсвечивали эксперты в обсуждении:
1. Компания должна быть живой
Если организация мёртвая, без деятельности, без планов, без движения средств — налоговая относится к ней как к объекту риска.
SvetM честно пишет: «Компания не мёртвая, новую деятельность планируют».
И только в этом случае форумчане пишут: «если планируют — тогда не гоним волну».
С другой стороны даже если зарплата нулевая, деятельность не ведётся, расходов нет, то все равно никто не может запретить сменить систему налогообложения.
3. АУСН не для всех
Переход возможен в 2026 году, но не каждая компания пройдёт фильтры:
лимит сотрудников,
лимит оборота,
лимит активов,
отсутствие определённых видов деятельности и другие.
Но для «нулёвок» обычно все эти критерии выполняются.
Итог: да, для «нулевок» АУСН — действительно рабочий вариант не платить взносы
Если компания:
существует и
сохраняет директора,
не ведёт деятельность, но не закрывается,
хочет минимизировать обязательные платежи,
проходит по условиям АУСН
В этом случае переход на АУСН в 2026 году реально позволяет не платить страховые взносы за директора и не потому что «нашли лазейку», а потому что так написано в НК. Только помните, что у налогоплательщиков на АУСН есть еще обязанность платить взносы в СФР на травматизм.
Когда это не сработает
Компания не проходит критерии АУСН.
Фирма фактически мертва, нет планов, нет движения — налоговая смотрит косо, могут быть вопросы по поводу формального смена режима только ради неуплаты взносов.
Нет возможности платить обязательный платеж в СФР — только наживете себе лишние проблемы.
Вывод для практиков
АУСН может стать для «нулевых» компаний в 2026 году настоящим спасением — легальным и простым способом не платить взносы за директора.
Но как правильно подметила эксперт Над.К:
законность — не в экономии, а в корректном использовании режима, который действительно не предусматривает страховых взносов.
А вы уже определились с системой
Начать дискуссию