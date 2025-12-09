Премиум 8016 Мобильная
АУСН в 2026 году: как «нулёвкам» законно не платить взносы за директора

С 2026 года у «нулёвых» компаний появляется неожиданная лазейка: переход на АУСН позволяет законно обнулить взносы за директора. На форуме бухгалтера уже вовсю обсуждают, может ли этот режим стать спасением для фирм, которые не работают, но закрываться не хотят.

Автор

В бухгалтерском форуме вспыхнул обсуждаемый, как хороший чай на планёрке, вопрос: а что если «нулёвке» перейти на АУСН, чтобы не платить взносы за директора?

И ведь мысль не такая уж безумная — особенно когда компания реально дремлет, деятельности нет, прибыли нет, а взносы всё равно начислять надо. Или… всё-таки не надо?

Разбираемся, что к чему, опираясь на свежие рассуждения форумчан.

Почему вообще возник вопрос

С 2026 года АУСН (автоматизированная УСН) становится открытым режимом. На нём не платят:

  • страховые взносы за работников (при определённых условиях),

  • взносы за директора — и вот тут у «нулёвок» глаза загорелись.

На форуме пользователь Светлана спрашивает прямо: «Если с 01.01.2026 перейти на АУСН, взносы за руководителя платить не придется?» Эксперт Над.К отвечает коротко и по делу: «При АУСН они не уплачиваются. Потому что тариф взносов равен нулю».

И тут понеслось: «Тогда переход на АУСН — отличный вариант для нулёвок!»

Выглядит как лайфхак года. Но давайте аккуратно.

Почему «нулёвки» вообще ищут лазейку

У «пустых» компаний часто одна головная боль — директор. Нет деятельности, нет прибыли, сотрудники не нужны, но один человек в штате должен быть. Формально он может работать без зарплаты и без взносов и НДФЛ соответственно. Вернее мог, ока в НК не решили внести поправки. С 2026 года взносы появятся даже если зарплату не платить, их придется начислять с МРОТ.

И тут на сцену выходит АУСН.

АУСН и нулевые взносы: как это работает

У АУСН в 2026 году тарифы страховых взносов = 0%.
Это касается и:

  • директора,

  • сотрудников (если они вдруг появятся),

  • любых выплат, если они вообще будут.

То есть компания на АУСН действительно не платит страховые взносы, потому что нулевая ставка.

И да: это официальная норма, не хитрая схема из гаража.

Но можно ли использовать АУСН чисто ради экономии?

Формально — да.
Фактически — надо быть осторожными.

Вот что подсвечивали эксперты в обсуждении:

1. Компания должна быть живой

Если организация мёртвая, без деятельности, без планов, без движения средств — налоговая относится к ней как к объекту риска.
SvetM честно пишет: «Компания не мёртвая, новую деятельность планируют».
И только в этом случае форумчане пишут: «если планируют — тогда не гоним волну».

С другой стороны даже если зарплата нулевая, деятельность не ведётся, расходов нет, то все равно никто не может запретить сменить систему налогообложения.

3. АУСН не для всех

Переход возможен в 2026 году, но не каждая компания пройдёт фильтры:

  • лимит сотрудников,

  • лимит оборота,

  • лимит активов,

  • отсутствие определённых видов деятельности и другие.

Но для «нулёвок» обычно все эти критерии выполняются.

Итог: да, для «нулевок» АУСН — действительно рабочий вариант не платить взносы

Если компания:

  • существует и

    сохраняет директора,

  • не ведёт деятельность, но не закрывается,

  • хочет минимизировать обязательные платежи,

  • проходит по условиям АУСН

В этом случае переход на АУСН в 2026 году реально позволяет не платить страховые взносы за директора и не потому что «нашли лазейку», а потому что так написано в НК. Только помните, что у налогоплательщиков на АУСН есть еще обязанность платить взносы в СФР на травматизм.

Когда это не сработает

  • Компания не проходит критерии АУСН.

  • Фирма фактически мертва, нет планов, нет движения — налоговая смотрит косо, могут быть вопросы по поводу формального смена режима только ради неуплаты взносов.

  • Нет возможности платить обязательный платеж в СФР — только наживете себе лишние проблемы.

Вывод для практиков

АУСН может стать для «нулевых» компаний в 2026 году настоящим спасением — легальным и простым способом не платить взносы за директора.

Но как правильно подметила эксперт Над.К:

законность — не в экономии, а в корректном использовании режима, который действительно не предусматривает страховых взносов.

