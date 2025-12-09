АУСН в 2026 году: как «нулёвкам» законно не платить взносы за директора

С 2026 года у «нулёвых» компаний появляется неожиданная лазейка: переход на АУСН позволяет законно обнулить взносы за директора. На форуме бухгалтера уже вовсю обсуждают, может ли этот режим стать спасением для фирм, которые не работают, но закрываться не хотят.

В бухгалтерском форуме вспыхнул обсуждаемый, как хороший чай на планёрке, вопрос: а что если «нулёвке» перейти на АУСН, чтобы не платить взносы за директора?

И ведь мысль не такая уж безумная — особенно когда компания реально дремлет, деятельности нет, прибыли нет, а взносы всё равно начислять надо. Или… всё-таки не надо?

Разбираемся, что к чему, опираясь на свежие рассуждения форумчан.

Почему вообще возник вопрос

С 2026 года АУСН (автоматизированная УСН) становится открытым режимом. На нём не платят:

страховые взносы за работников (при определённых условиях),

взносы за директора — и вот тут у «нулёвок» глаза загорелись.

На форуме пользователь Светлана спрашивает прямо: «Если с 01.01.2026 перейти на АУСН, взносы за руководителя платить не придется?» Эксперт Над.К отвечает коротко и по делу: «При АУСН они не уплачиваются. Потому что тариф взносов равен нулю».

И тут понеслось: «Тогда переход на АУСН — отличный вариант для нулёвок!»

Выглядит как лайфхак года. Но давайте аккуратно.

Почему «нулёвки» вообще ищут лазейку

У «пустых» компаний часто одна головная боль — директор. Нет деятельности, нет прибыли, сотрудники не нужны, но один человек в штате должен быть. Формально он может работать без зарплаты и без взносов и НДФЛ соответственно. Вернее мог, ока в НК не решили внести поправки. С 2026 года взносы появятся даже если зарплату не платить, их придется начислять с МРОТ.

И тут на сцену выходит АУСН.

АУСН и нулевые взносы: как это работает

У АУСН в 2026 году тарифы страховых взносов = 0%.

Это касается и:

директора,

сотрудников (если они вдруг появятся),

любых выплат, если они вообще будут.

То есть компания на АУСН действительно не платит страховые взносы, потому что нулевая ставка.

И да: это официальная норма, не хитрая схема из гаража.

Но можно ли использовать АУСН чисто ради экономии?

Формально — да.

Фактически — надо быть осторожными.

Вот что подсвечивали эксперты в обсуждении:

1. Компания должна быть живой

Если организация мёртвая, без деятельности, без планов, без движения средств — налоговая относится к ней как к объекту риска.

SvetM честно пишет: «Компания не мёртвая, новую деятельность планируют».

И только в этом случае форумчане пишут: «если планируют — тогда не гоним волну».

С другой стороны даже если зарплата нулевая, деятельность не ведётся, расходов нет, то все равно никто не может запретить сменить систему налогообложения.

3. АУСН не для всех

Переход возможен в 2026 году, но не каждая компания пройдёт фильтры:

лимит сотрудников,

лимит оборота,

лимит активов,

отсутствие определённых видов деятельности и другие.

Но для «нулёвок» обычно все эти критерии выполняются.

Итог: да, для «нулевок» АУСН — действительно рабочий вариант не платить взносы

Если компания:

существует и сохраняет директора,

не ведёт деятельность, но не закрывается,

хочет минимизировать обязательные платежи,

проходит по условиям АУСН

В этом случае переход на АУСН в 2026 году реально позволяет не платить страховые взносы за директора и не потому что «нашли лазейку», а потому что так написано в НК. Только помните, что у налогоплательщиков на АУСН есть еще обязанность платить взносы в СФР на травматизм.

Когда это не сработает

Компания не проходит критерии АУСН.

Фирма фактически мертва, нет планов, нет движения — налоговая смотрит косо, могут быть вопросы по поводу формального смена режима только ради неуплаты взносов.

Нет возможности платить обязательный платеж в СФР — только наживете себе лишние проблемы.

Вывод для практиков

АУСН может стать для «нулевых» компаний в 2026 году настоящим спасением — легальным и простым способом не платить взносы за директора.

Но как правильно подметила эксперт Над.К:

законность — не в экономии, а в корректном использовании режима, который действительно не предусматривает страховых взносов.

