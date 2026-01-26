Прибыль — результат работы бизнеса

Прибыль — это разница между выручкой и всеми расходами. Она отражает, сколько денег фирма принесла владельцу за период. В управленческом учете выделяют несколько видов прибыли:

● Валовая прибыль — разница между выручкой и себестоимостью продукции. Показывает, сколько денег остается после покрытия прямых затрат.

● Операционная прибыль — прибыль от основной деятельности до учета налогов и процентов.

● Чистая прибыль — окончательный финансовый результат, который остается после вычета всех расходов, включая налоги, проценты по кредитам и амортизацию.

Чистая прибыль — это главный показатель эффективности компании. Она определяет, сколько средств можно распределить на развитие, дивиденды или личные нужды. Если чистая прибыль отрицательна, это означает, что бизнес работает в убыток.

Пример расчета:

Олег продал пельмени на 190 000 руб. — это выручка.

На производство потратил 160 000 руб., еще 40 000 руб. ушло на доставку, рекламу и налог на прибыль.

Чистая прибыль = 190 000 − 160 000 − 40 000 = −10 000 руб.