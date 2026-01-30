Самые важные письма Минфина и ФНС в декабре, изменения-2026 в трудовом законодательстве и односторонний отказ от договора: экспертный обзор для бухгалтера

Чтобы вы не искали в письмах Минфина и ФНС нужную информацию самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за декабрь по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, ПСН и имущественные налоги.
Что еще интересного вышло в январе — читайте в нашем обзоре.
Изменения в трудовом законодательстве – 2026: обзор для бухгалтера и кадровика
В 2026 году действует новый МРОТ — 27 093 руб. Если зарплата работников привязана к этому показателю, ее нужно повысить. Кроме того, зафиксированы действующие тарифы страховых взносов, введены поправки по основаниям расторжения договора с иностранцами. Обо всех важных изменениях 2026 года рассказали в разборе.
Командировка не состоялась: как учесть расходы и оформить документы
Для командировки работодатель оплачивает несколько расходов: суточные, авиабилеты, проживание. Если служебная поездка не состоялась, учесть расходы в бухучете все равно можно. А вот для налогового учета нужно учесть причину отмены.
Что делать с зарплатой, НДФЛ и страховыми взносами умершего сотрудника. Мини-курс
Если сотрудник умер, работодатель должен выплатить его родственникам все причитающиеся суммы. В общем случае начислять НДФЛ на выплаты не нужно. А что делать со страховыми взносами — рассказали в мини-курсе.
Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс
Общая продолжительность отпуска по ТК — 28 календарных дней. Но в некоторых случаях работникам предоставляют дополнительные отгулы. Когда их предоставлять и нужно ли оплачивать — рассказали в мини-курсе.
Что делать, если поставщик отказался от договора в одностороннем порядке
Односторонний отказ от договора возможен при существенном нарушении сделки. Основания такого отказа указаны в ст. 523 ГК. Что делать при нарушении сделки — разобрали в мини-курсе.
Что такое Клерк.Плюс
Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:
Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.
Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.
Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.
Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.
Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.
Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.
