Обзоры для бухгалтера
Самые важные письма Минфина и ФНС в декабре, изменения-2026 в трудовом законодательстве и односторонний отказ от договора: экспертный обзор для бухгалтера

ФНС и Минфин регулярно выпускают разъяснения для налогоплательщиков. А мы собираем их в одном месте для удобства бухгалтеров.

Автор

Чтобы вы не искали в письмах Минфина и ФНС нужную информацию самостоятельно, мы выпускаем ежемесячные обзоры писем с самыми важными выводами. Собрали обзор за декабрь по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС, УСН, ПСН и имущественные налоги.

Что еще интересного вышло в январе — читайте в нашем обзоре.

Изменения в трудовом законодательстве – 2026: обзор для бухгалтера и кадровика

В 2026 году действует новый МРОТ — 27 093 руб. Если зарплата работников привязана к этому показателю, ее нужно повысить. Кроме того, зафиксированы действующие тарифы страховых взносов, введены поправки по основаниям расторжения договора с иностранцами. Обо всех важных изменениях 2026 года рассказали в разборе.

Читать разбор

Командировка не состоялась: как учесть расходы и оформить документы

Для командировки работодатель оплачивает несколько расходов: суточные, авиабилеты, проживание. Если служебная поездка не состоялась, учесть расходы в бухучете все равно можно. А вот для налогового учета нужно учесть причину отмены.

Читать разбор

Что делать с зарплатой, НДФЛ и страховыми взносами умершего сотрудника. Мини-курс

Если сотрудник умер, работодатель должен выплатить его родственникам все причитающиеся суммы. В общем случае начислять НДФЛ на выплаты не нужно. А что делать со страховыми взносами — рассказали в мини-курсе.

Читать/смотреть мини-курс

Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс

Общая продолжительность отпуска по ТК — 28 календарных дней. Но в некоторых случаях работникам предоставляют дополнительные отгулы. Когда их предоставлять и нужно ли оплачивать — рассказали в мини-курсе.

Читать/смотреть мини-курс

Что делать, если поставщик отказался от договора в одностороннем порядке

Односторонний отказ от договора возможен при существенном нарушении сделки. Основания такого отказа указаны в ст. 523 ГК. Что делать при нарушении сделки — разобрали в мини-курсе.

Читать/смотреть мини-курс

