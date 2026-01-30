Главные новости российского айти за неделю.

Каршеринг через Госуслуги: чтобы меньше селфи с паспортом

Минцифры сообщило, что сервисы каршеринга могут по собственному желанию подключиться к эксперименту по использованию ЕСИА («Госуслуги») и «Цифрового профиля» для упрощенной регистрации и верификации пользователей, если их системы соответствуют требованиям по информационной безопасности. При этом правовых оснований обязать операторов идентифицировать клиентов через ЕСИА сейчас нет, но ведомство поддержало инициативу и выразило готовность участвовать в разработке соответствующих нормативных актов.

Для водителей перспективно выглядит сценарий, где вместо фотографий водительского удостоверения с разных ракурсов и селфи с паспортом достаточно авторизоваться через уже подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Для каршерингов же это возможность снизить фрод и ускорить онбординг клиентов, хотя внедрение потребует и техработ, и готовности жить по более жестким правилам безопасности.

Если государство подтягивает каршеринг под свою цифровую экосистему, логично, что параллельно оно пытается собрать и собственное «железо» для этой инфраструктуры.