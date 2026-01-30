Главные новости российского айти за неделю.

Каршеринг привязывают к Госуслугам, государство собирает триллион на отечественную микроэлектронику, ИИ в CRM становится почти полноценным сотрудником — все это в свежем новом выпуске российского IT-дайджеста.
Каршеринг через Госуслуги: чтобы меньше селфи с паспортом
Минцифры сообщило, что сервисы каршеринга могут по собственному желанию подключиться к эксперименту по использованию ЕСИА («Госуслуги») и «Цифрового профиля» для упрощенной регистрации и верификации пользователей, если их системы соответствуют требованиям по информационной безопасности. При этом правовых оснований обязать операторов идентифицировать клиентов через ЕСИА сейчас нет, но ведомство поддержало инициативу и выразило готовность участвовать в разработке соответствующих нормативных актов.
Для водителей перспективно выглядит сценарий, где вместо фотографий водительского удостоверения с разных ракурсов и селфи с паспортом достаточно авторизоваться через уже подтвержденную учетную запись «Госуслуг». Для каршерингов же это возможность снизить фрод и ускорить онбординг клиентов, хотя внедрение потребует и техработ, и готовности жить по более жестким правилам безопасности.
Если государство подтягивает каршеринг под свою цифровую экосистему, логично, что параллельно оно пытается собрать и собственное «железо» для этой инфраструктуры.
Мегакорпорации с мегабюджетом
Минпромторг совместно с правительством утвердили новый план развития микроэлектроники, в рамках которого создается «Объединенная микроэлектронная компания» с участием государства и общим бюджетом в 1 трлн рублей до 2030 года. Из этой суммы 750 млрд рублей предполагается выделить из бюджета, а 250 млрд вложит Сбербанк; деньги пойдут на кадры, инфраструктуру (химию, материалы, оборудование) и производство полного цикла, включая фабрику на топологиях 28 нм и ниже, с опорой на площадки вроде «НМ‑Теха» и возможной консолидацией активов «Элемента» и «Ангстрема».
Для рынка это шанс получить более предсказуемую базу отечественных чипов и уменьшить зависимость от импорта, хотя сроки, объемы и реальная конкурентоспособность таких решений пока открытый вопрос. Источник финансирования — технологический сбор с электроники — делает пользователей невольными спонсорами, так что мем «покупаешь смартфон — строишь фабрику» становится вполне рабочим описанием происходящего.
Пока государство размышляет о фабриках и нанометрах, пользователи на земле решают проблему подорожавшего «железа» куда более приземленным способом.
Пермский «кибертрак», сваренный вручную
ООО «Руссо‑Балтъ», выкупившая права на одноименный дореволюционный бренд, представила электрический автомобиль «Руссо‑Балт», по габаритам близкий к «ГАЗели» и с угловатым дизайном в духе Tesla Cybertruck.
Машина с несущим кузовом, грузоподъемностью 1000 кг и передним приводом оснащена электромотором на 200 л.с. и батареей 115 кВт·ч, обеспечивающей заявленный запас хода около 400 км; кузов при этом сваривается вручную, а производство полного цикла в Перми планируется вести на заказ по цене от 6,5 млн рублей с началом отгрузок в январе 2027 года.
Для рынка это интересный эксперимент: с одной стороны, появляется отечественный электрофургон с «премиальной» ценой, с другой — нишевый статус и ручная сварка явно намекают, что массовой городской каршеринг‑классикой он не станет. Скорее это история для тех, кто хотел бы возить груз в машине, похожей на арт‑объект, и готов за это заплатить как за хорошую иномарку бизнес‑класса.
Тем временем обычный автопром делает ставку не на оммаж к американскому дизайну, а на постепенное превращение серийных машин в большой умный гаджет на колесах.
Ключ‑карта, автозапуск и Сбер в мультимедиа
АВТОВАЗ начал отгрузки седана LADA Aura 2026 модельного года: машина получила новую электронную архитектуру с ключом‑картой, бесключевым доступом и дистанционным запуском двигателя, а также обновленную мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto и экосистемой сервисов Сбера. В версии Premier мультимедиа дает онлайн‑ и офлайн‑навигацию, бесконтактную заправку, доступ к голосовому помощнику и контенту, а топ‑комплектация Status добавляет систему LADA Enjoy Vision Pro с 10‑дюймовым экраном, Яндекс Авто и более богатым комфорт‑пакетом.
Для водителя это фактически шаг к тому, чтобы автомобиль вел себя как гаджет на колесах: ключ можно не доставать из кармана, мультимедиа знает ваши сервисы по Сбер ID, а в салоне есть полный набор привычных цифровых опций. Правда, цена стартует от 2,2 млн рублей, так что комфорт заднего дивана и автозапуск — удовольствие уже не для тех, кто привык считать каждую тысячу.
А дома тем временем тоже идет обновление цифровых сервисов: только вместо поколения кузовов — поколения умных колонок.
Когда «Станция» уходит на пенсию
Яндекс объявил, что с 15 марта 2026 года Яндекс Станция первого поколения перейдет в статус архивного устройства: колонка продолжит работать, но перестанет получать новые функции, сохранив лишь обновления безопасности и исправления ошибок. Причина в том, что вычислительная платформа и программная архитектура модели 2018 года больше не тянут современные AI‑сценарии, а компания ввела формальные критерии «архивности»: минимум пять лет с начала продаж и техническая невозможность развития функциональности.
Для пользователей это значит, что музыка, будильники, погодные сводки и управление умным домом останутся, но новые фишки Алисы будут приходить только на более свежие устройства. По сути, первая Станция становится тем самым «почетным ветераном», который еще работает, но на вечеринку с новыми технологиями его уже не зовут.
Если один сегмент честно признает пределы железа, то в другом бизнесу этот предел все чаще обозначают не производители, а регуляторы — рублем.
Штрафы за утечки: экономия на наболевшем
Экспертно‑аналитический центр InfoWatch посчитал 208 штрафов за утечки персональных данных в мире за 2025 год, из которых на Россию пришлись лишь шесть, а максимальная сумма для отечественных компаний составила 150 тыс. рублей.
В отчете отмечается, что Россия по количеству штрафов занимает восьмое место, при этом в мире средний штраф достигает примерно 4,26 млн долларов. В России чаще выносили предупреждения, но с учетом закона об оборотных штрафах и ужесточения практики в 2026‑м ожидается рост размеров санкций и внимания к крупным утечкам, трансграничной передаче и повторным нарушениям.
Для бизнеса это сигнал, что регулятор все активнее рассматривает утечки как системную проблему и может перейти к более болезненным мерам. Пока суммы выглядят скромно на фоне западных рекордов, но надеяться, что «пронесет», в условиях новых норм становится все более наивно.
На фоне давления регуляторов и роста требований к безопасности пользователи продолжают искать свои лайфхаки — иногда совсем не из учебников по инженерии.
Оперативная память из подвала
На фоне дефицита и роста цен на оперативную память в России появились кустарно собранные модули ОЗУ: энтузиасты и небольшие фирмы покупают печатные платы на китайских площадках и напаивают на них чипы, выпаянные со сломанных видеокарт, ноутбуков и прочей электроники. По оценкам участников рынка, себестоимость такого модуля может составлять около 20% цены нового, а готовые «плашки» продаются заметно дешевле брендовых, при этом спрос подогревают рост продаж паяльных станций и общий интерес к апгрейду ПК.
Эксперты предупреждают о непредсказуемом качестве, рисках сбоев и отсутствии полноценного контроля на уровне фабричного производства.
Бизнесу же сейчас гораздо важнее не оперативка отдельной машины, а устойчивость своих больших корпоративных систем — и здесь внезапно всплывает SAP.
Полноценный CRM-сотрудник
В январе 2026 года OkoCRM представила собственных AI‑агентов — «цифровых менеджеров», которые учатся на внутренней документации компании, понимают контекст переписки и могут работать в разных ролях: от продавца до техподдержки. По данным бета‑тестов с 150 компаниями МСБ, такие агенты самостоятельно закрыли 78% обращений клиентов, сократив среднее время ответа с двух часов до пяти минут и освободив менеджерам около 60% времени под более стратегические задачи.
Для бизнеса это означает, что «чат‑бот» перестает быть формой вежливого отказа и действительно превращается в сотрудника, который умеет создавать сделки, выставлять счета и работать с документами прямо в CRM, а не только писать «ваше обращение очень важно для нас». Но иллюзий питать не стоит: 22% сложных кейсов все равно будут дожидаться живого человека — хорошо, если не в ночь с пятницы на понедельник.
Но чем больше задач перекладывается на цифровых «сотрудников», тем болезненнее становятся вопросы безопасности и управляемости больших корпоративных систем, на которых все это держится.
SAP под прицелом ФСТЭК: защищать не только периметр
В середине января 2026 года ФСТЭК России выпустила рекомендации по защите инфраструктуры, использующей ERP‑системы вроде SAP NetWeaver ABAP/Java, SAP S/4HANA, Solution Manager и связанных СУБД, с акцентом не только на сетевой периметр, но и на бизнес‑логику, конфигурацию, роли и точки интеграции. Эти рекомендации разрабатывались при участии ГК «Солар» и Digital Security, которые на аудитах более 50 SAP‑ландшафтов в 2025 году обнаружили типичные проблемы: в 72% компаний критические транзакции были доступны без достаточных ограничений, в 64% сохранялись устаревшие RFC‑интерфейсы с паролями, не менявшимися более трех лет, а в 58% — «мертвые» модули, продолжающие обрабатывать персональные и финансовые данные.
В ответ «Солар» усиливает портфель решений на базе ERPScan — инструмента автоматизированной оценки защищенности SAP, который позволяет проверять соответствие девяти направлениям рекомендаций ФСТЭК, отслеживать изменения конфигурации и выявлять новые риски. Для компаний это фактически переход к системному контролю того, кто и как живет внутри ERP, где давно спрятано большинство по‑настоящему критичных процессов.
Если SAP — это сердце бизнес‑процессов, то корпоративное хранилище данных — нервная система, и когда ее лечат, эффект чувствуется уже по всему организму компании.
DWH у металлургов: быстрее загрузки, меньше техдолга
НЛМК ИТ совместно с ITFB Group модернизировали систему управления данными, сосредоточившись на улучшении инструментов загрузки в корпоративное хранилище и архитектуры Hadoop‑стека. В рамках проекта доработали Input Data Hub — внутренний инструмент для загрузки больших файлов, провели пилот по декомпозиции файлов, усилили надежность интеграции с производственными и учетными системами, добавили интеллектуальный контроль целостности данных и оптимизировали алгоритмы обработки.
Результат для бизнеса — более стабильные и предсказуемые процессы загрузки, ускорение работы с крупными массивами и упрощение сопровождения, что напрямую влияет на качество управленческой аналитики. Меньше времени тратится на «разгрести логи и посмотреть, куда опять все упало», и больше — на использование данных для реальных решений, а не на бесконечный ремонт ETL‑конвейеров.
