Роботы в школу, ИИ в закон, дата-центры в тупике: российский IT-дайджест #23

Москве мало мегаватт

В Москве энергокомпании начали отказывать в подключении новым дата-центрам из‑за банального дефицита свободной мощности: все уже либо занято действующими ЦОДами, либо зарезервировано под крупные проекты до 2028 года. Отдельных льгот для ЦОДов нет, а техусловия часто включают еще и дорогую реконструкцию сетей, что делает новые проекты экономически тяжелыми.

Для рынка это означает резкий тормоз роста московских площадок и смещение проектов в регионы, где энергоресурсов больше, но спрос и близость к точкам обмена трафиком ниже. В ближайшем будущем все больше ИИ и облаков будут всерьез рассматривать такие варианты.

Пока столице не хватает мегаватт, на стороне безопасности пытаются укротить ИИ‑волну.