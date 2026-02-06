Роботы в школу, ИИ в закон, дата-центры в тупике: российский IT-дайджест #23

В Москве закончились энергомощности для новых центров обработки данных, цифровой рубль впервые пошел по цепочке госконтракта, а голосовой бот научился угадывать ваши вопросы лучше некоторых операторов. Об этих и других новостях — в российском IT-дайджесте #22.
Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя Клерка — Бориса Мальцева.
Москве мало мегаватт
В Москве энергокомпании начали отказывать в подключении новым дата-центрам из‑за банального дефицита свободной мощности: все уже либо занято действующими ЦОДами, либо зарезервировано под крупные проекты до 2028 года. Отдельных льгот для ЦОДов нет, а техусловия часто включают еще и дорогую реконструкцию сетей, что делает новые проекты экономически тяжелыми.
Для рынка это означает резкий тормоз роста московских площадок и смещение проектов в регионы, где энергоресурсов больше, но спрос и близость к точкам обмена трафиком ниже. В ближайшем будущем все больше ИИ и облаков будут всерьез рассматривать такие варианты.
Пока столице не хватает мегаватт, на стороне безопасности пытаются укротить ИИ‑волну.
ИИ под прицелом
ГК «Солар» расширила функциональность Solar webProxy: теперь SWG-система умеет контролировать работу с публичными и корпоративными ИИ‑сервисами и отсеивать связанные с ними киберугрозы. Через «Личный кабинет ИБ» админы получают новые политики для работы с LLM: продукт анализирует исходящий трафик, распознает обращения к нейросетям, проверяет API‑вызовы на токены и ключи, а также ловит утечки в содержимом запросов и вложениях.
Входящий ИИ‑контент тоже под прицелом: система блокирует вредоносные скрипты, фишинговые страницы и опасные файлы, а новые ИИ‑сервисы автоматически пополняют базу категоризатора webCAT. На фоне того, что, по данным вендора, в 2025 году объем корпоративных данных, отправляемых в публичные нейросети, вырос в 30 раз, а около 60% компаний вообще не регулируют работу с ИИ, такой «промпт-файрвол» уже не выглядит паранойей.
Пока требования к безопасности становятся строже , государство готовится оформить ИИ в рамки закона — аккуратно, чтобы не распугать разработчиков.
Прогрессу закон не писан, но кое-что все же напишут
Правительство фактически согласовало концепцию закона об искусственном интеллекте и перевело документ в стадию технико-юридической доработки, планируя внести его в кабмин до конца февраля. Регулировать будут не саму технологию, а продукты и отношения вокруг нее, чтобы не убить молодой рынок, на который сейчас приходится порядка 2% мирового и где уже появились две крупные отечественные LLM.
Жестче всего планируют относиться к «критическим» сферам — медицине, КИИ, обороне и госуправлению: там потребуют «российскости» ИИ (регистрация оператора в РФ, ЦОДы в стране, обучение на национальных датасетах, включение в реестр доверенного ИИ и обязательная сертификация для госинформсистем). Для пользователей же ИИ станет отягчающим обстоятельством в преступлениях — от вмешательства в выборы до дипфейков, а социально значимый ИИ‑контент придется маркировать, чтобы хотя бы формально отличать робота от человека.
Пока законодатели спорят о запятых, практические кейсы ИИ уже крутятся на телефонии.
Бот, который вас уже понял: ИИ‑предиктив в контакт‑центре
«Ростелеком» внедрил в голосового бота предиктивную модель, которая в 4 из 5 случаев угадывает тему обращения клиента и предлагает решение до того, как тот успеет объяснить, что случилось. В итоге бот успешно закрывает около 60% всех входящих звонков, разгружая операторов для нестандартных сценариев.
Модель анализирует данные по лицевому счету — баланс, движение средств, сроки платежей, состояние услуг — и либо сразу дает инструкции по восстановлению сервисов, либо предоставляет персональную финансовую информацию: от статуса ожидаемых платежей до опций обещанного платежа. Для клиентов это меньше ожидания на линии и ошибок распознавания речи, а для бизнеса — сэкономленная нагрузка на контакт‑центр, даже если кому-то по‑старинке все равно хочется «живого человека».
Тем временем деньги становятся цифровым и доходят до крупных стройпроектов.
Метро за цифровой рубль
В Москве впервые провели расчет в цифровых рублях при исполнении государственного контракта на строительство метро — в сделке участвовали банк ВТБ, «Мосинжпроект» и еще четыре подрядчика. Платежи проходили по цепочке через счета цифрового рубля на платформе Банка России, зачисляясь на счета всех участников практически мгновенно.
Городские власти ожидают, что такой формат расчетов позволит точнее видеть структуру расходов по всей цепочке субподрядчиков, отслеживать себестоимость, инфляцию и сезонные колебания цен в стройке. Для рынка это не только очередной эксперимент с цифровым рублем, но и намек: прозрачность денежных потоков в госконтрактах скоро перестанет быть добровольной опцией.
Если застройщикам дописывают сметы в цифровых рублях, то школьникам — новые главы в учебнике по будущей профессии.
ТехноГТО качает компьютерное зрение
В комплекс ТехноГТО добавили тринадцатый норматив — «Технологии компьютерного зрения», который проверяет знания школьников и студентов о том, как алгоритмы анализируют изображения в медицине, беспилотниках и системах безопасности. Онлайн-этап уже доступен на сайте проекта, а очные практические задания по обработке изображений и видео стартуют весной 2026 года.
Чтобы получить допуск к очному этапу и в итоге претендовать на золотой значок, нужно набрать не менее 70 баллов по пяти онлайн-нормативам, включая новый, и успешно сдать два очных. Золотой значок дает от 1 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ и фиксируется в госреестре одаренных детей, так что «покрутить датасет взглядом» теперь официально может окупиться при поступлении в вуз.
На уровне вузов подход еще практичнее: хочешь в магистратуру — собери робота.
Роботы, ИИ и билет в магистратуру: Робошкола ИТМО × Сбер
Университет ИТМО совместно со Сбером запустил онлайн‑«Робошколу» с лекциями и мастер‑классами по робототехнике, ИИ, системам управления, цифровому производству, электроинженерии и навигации. Регистрация открыта до 18 февраля, после чего участников ждут онлайн‑школа, выполнение проектных задач и очный финал в Санкт‑Петербурге в начале апреля.
Главный бонус — поступление в магистратуру ИТМО без экзаменов для призеров и победителей школы, при этом участвовать можно из любого города. Треки напрямую связаны с реальными магистерскими программами, так что это фактически ускоренный курс «попробуй все направления и выбери свое», а не абстрактный кружок про «как классно быть инженером».
Не только вузы заходят в ИИ‑роботов, но и школьники.
ИИ‑робототехника для школьников
Яндекс Образование запустило программу по ИИ‑робототехнике для школьников любого возраста — с бесплатной онлайн‑платформой и очными кружками Яндекс Лицея в 10 регионах. На платформе школьники работают с симулятором виртуального робота-доставщика: учат его ориентироваться в пространстве, объезжать препятствия, использовать компьютерное зрение, а код собирают из блочных команд, чтобы зайти в тему без базовых навыков программирования.
Платформа совместима с Mindstorms EV3 и будет расширяться в ближайшие два‑три года, включая поддержку нового компактного робота-доставщика с камерой, микрофоном и сенсорами. Параллельно в 11 очных кружках для 8–11‑х классов участники за три месяца соберут собственное устройство, которое понимает голос, строит карту и следует по маршруту, а затем сразятся на хакатоне в Москве — отличная тренировка перед поступлением и первым реальным проектом.
Детям — роботов, а разработчикам — гайд по их архитектуре.
Роботы по методичке от Сбера
Сбер представил Green‑VLA — открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами (по сути, методологию для построения сложных робототехнических систем с ИИ‑модулями). Документ описывает принципы модульности, взаимодействия подсистем, интеграции ИИ‑компонент и позволяет разработчикам опираться на единую архитектурную модель вместо изобретения велосипеда под каждый новый проект.
Для рынка это шанс ускорить разработку сложных решений — от складских и сервисных роботов до промышленных платформ, — снизив риски архитектурных ошибок на ранней стадии. А для экосистемы вокруг Сбера это еще один способ «замкнуть» разработчиков на свои подходы и инструменты, что, впрочем, вполне честный ход в эпоху архитектурных стандартов.
Раз уж архитектуры и ИИ влияют на стратегию, логично спросить: какие технологии вообще выстрелят в ближайшие годы?
Генеративный ИИ подождет, а облака — нет
КРОК опубликовал исследование 26 ключевых технологий на горизонте ближайших пяти лет, оцененных по модели Hype Cycle Gartner. По их данным, на «плато продуктивности» в России уже вышли облачные вычисления, кибербезопасность и микросервисные архитектуры, причем рынок движется к гибридным и мультиоблачным стратегиям, Zero Trust‑подходу и автоматизации реагирования на инциденты.
Big Data, IoT, edge‑вычисления и роботизация процессов постепенно становятся стандартом и в ближайшие годы тоже зайдут в фазу массовой пользы. А вот генеративный ИИ, метавселенные и VR/AR, по оценке КРОК, начнут приносить ощутимый экономический эффект ближе к концу десятилетия: сейчас их сдерживают ограничения технологий, стоимость и дефицит контента, даже если хайп в презентациях уже отработан на 200%.
Начать дискуссию