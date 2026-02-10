Дефектная ведомость: что это, образец

Что такое дефектная ведомость
Дефектная ведомость — приложение к первичной документации, которое отражает выявленные изъяны, поломки или неисправности в оборудовании, материалах или зданиях. Она создается при осмотре объекта и используется для обоснования необходимости ремонта, модернизации или списания согласно письму Минфина от 14.01.2019 № 02-07-10/868.
В документе указываются наименование объекта, характер дефекта, причины его появления и меры по устранению. Дефектная ведомость не унифицированная, ее форма разрабатывается в зависимости от отрасли и внутренних правил организации.
Какие сведения включают в дефектную ведомость
Документ должен содержать следующие данные:
Наименование компании и структурного подразделения.
Дата и номер ведомости.
Наименование и тип объекта (автомобиль, помещение, оборудование).
Выявленные дефекты и причины их возникновения.
Перечень необходимых ремонтных работ и материалов.
Сроки устранения или оценка невозможности ремонта.
Подпись членов комиссии, проводившей осмотр.
Например вот какие элементы включат в ведомости для разных объектов:
Объект
Условия применения
Ключевые элементы ведомости
Автомобиль
При техническом осмотре или после аварии
Марка, модель, номер, описания дефектов, список запчастей, сроки ремонта
Помещение
При капитальном ремонте
Наименование, расположение, виды повреждений, объем работ, перечень материалов
Система отопления
При капитальном ремонте вне отопительного сезона
Тип системы, виды дефектов, объем работ, ответственное лицо
Оборудование (ОС)
При обнаружении неисправностей
Инвентарный номер, вид дефекта, объем работ, заключение специалистов
Кровля
При ремонте многоквартирного дома
Полный адрес, вид повреждения, объем, сроки, причины невозможности ремонта
Порядок составления и утверждения дефектной ведомости
Дефектную ведомость составляет специальная комиссия, состоящая из сотрудников технического, бухгалтерского и эксплуатационного подразделений. Осмотр проводится визуально и в случае необходимости с использованием фото или видео.
После обследования комиссия заполняет документ в свободной форме, включая таблицу с дефектами и мерами по их устранению. В документе указывается, что ремонт необходим или невозможен.
Все копии подписывают участники комиссии, а утверждает — руководитель организации. Ведомость оформляется в двух экземплярах — один для организации, другой — для сторонней организации при выполнении работ.
Как оформлять дефектную ведомость
Документ может быть составлен на листе формата А4 или на фирменном бланке. Формат не влияет на его юридическую силу. Печать не нужна — ведомость относится к внутренней документации.
С 2016 года юридические лица освобождены от обязательной печати. Ошибки в документе не допускаются. Исправления возможны только зачеркиванием и добавлением с подписью и датой. Однако рекомендуется полностью переписать документ заново для сохранения достоверности и подлинности.
Дефектная ведомость пример
Для ремонта ведомость служит обоснованием для подачи сметы и выделения средств. Она может быть приложена к первичному учетному документу, оформленному при выполнении работ.
При списании основных средств дефектная ведомость подтверждает невозможность дальнейшей эксплуатации объекта и служит юридическим основанием для списания. В ней указываются факты технического осмотра, дефекты, заключение специалистов и рекомендации по списанию.
Например вот так может выглядеть дефектная ведомость на списание основного средства:
