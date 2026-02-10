Дефектная ведомость: что это, образец

Что такое дефектная ведомость

Дефектная ведомость — приложение к первичной документации, которое отражает выявленные изъяны, поломки или неисправности в оборудовании, материалах или зданиях. Она создается при осмотре объекта и используется для обоснования необходимости ремонта, модернизации или списания согласно письму Минфина от 14.01.2019 № 02-07-10/868.

В документе указываются наименование объекта, характер дефекта, причины его появления и меры по устранению. Дефектная ведомость не унифицированная, ее форма разрабатывается в зависимости от отрасли и внутренних правил организации.