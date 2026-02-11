Налоговые последствия при использовании механизмов доверительного управления и простых товариществ

Однако их применение требует тщательного анализа налоговых последствий — от этого зависит правильность исчисления обязательств и снижение фискальных рисков.
Доверительное управление: налоговое регулирование
Договор доверительного управления предполагает передачу имущества учредителем управляющему на оговоренный срок. При этом управляющий обязан осуществлять управление в интересах учредителя либо назначенного им выгодоприобретателя.
Ключевые налоговые положения
Статус переданного имущества. Имущество, находящееся в доверительном управлении, не рассматривается как доход управляющего.
Вознаграждение управляющего. Данная сумма признается его доходом от реализации и подлежит налогообложению в общем порядке.
Учет расходов. Затраты, связанные с управлением, включаются в расходы управляющего — если иное не зафиксировано в договоре (когда их компенсирует учредитель).
Отчетность. Управляющий ежемесячно формирует сведения о доходах и расходах по управлению и передает их учредителю/выгодоприобретателю для расчета налоговой базы.
Особенности исчисления НДС
Передача имущества в управление не признается реализацией и не облагается НДС.
При реализации товаров/работ/услуг в рамках договора управляющий:
обязан оформлять счета‑фактуры с пометкой «Д.У.»;
исполняет обязанности по НДС даже при применении УСН.
Вознаграждение управляющего на УСН не облагается НДС, поскольку относится к оплате услуг (при УСН НДС с услуг не уплачивается).
НДФЛ
Если доходы по управлению перечисляются физлицу (учредителю/выгодоприобретателю), управляющий выступает налоговым агентом:
исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ при выплате;
перечисляет удержанный налог не позднее следующего дня после выплаты дохода.
Налог на имущество
Имущество, переданное в управление (включая приобретенное в рамках договора), облагается налогом на имущество у учредителя — за исключением активов паевого инвестиционного фонда.
Простое товарищество: фискальные нюансы
Простое товарищество представляет собой соглашение нескольких лиц о совместной деятельности для извлечения прибыли. Участники вносят вклады, ведут деятельность, а финансовые результаты распределяются пропорционально долям.
Основные налоговые правила
Статус товарищества. Оно не является юрлицом и налогоплательщиком — налоги уплачивают участники с распределенной прибыли.
Распределение прибыли. Доходы делятся пропорционально долям участников и квалифицируются как внереализационные (учитываются в последний день отчетного/налогового периода).
Убытки. Не распределяются между участниками и не учитываются при налогообложении.
Отчетность. Участник, ведущий общие дела, ежеквартально информирует товарищей о причитающейся прибыли (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом).
НДС в рамках совместной деятельности
Операции по совместной деятельности (например, поставка продукции) облагаются НДС.
Обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается на участника, ведущего общие дела (независимо от его налогового режима).
Для применения вычета по НДС требуется раздельный учет товаров/работ/услуг/имущественных прав, использованных в рамках товарищества и иной деятельности.
Налог на имущество
Каждый участник уплачивает налог на:
имущество, переданное в совместную собственность;
долю в имуществе, приобретенном/созданном в ходе совместной деятельности (доля определяется по стоимости вклада).
Особые условия для УСН:
участники обязаны применять объект «доходы минус расходы» (объект «доходы» запрещен);
допускается учет расходов, предусмотренных гл. 25 НК, даже при закрытом перечне расходов на УСН.
Практические рекомендации для бизнеса
Проработка договоров. При заключении соглашений о доверительном управлении или простом товариществе детально прописывайте:
порядок распределения расходов;
условия выплаты вознаграждений.
Это снизит риск споров с налоговыми органами.
Раздельный учет. Ведите обособленный учет операций по совместной и обычной деятельности. Это критически важно для корректного расчета НДС и иных налогов.
Контроль налогового режима. Если вы участник простого товарищества на УСН:
убедитесь, что используете объект «доходы минус расходы»;
избегайте применения объекта «доходы» (это может привести к утрате права на УСН).
Соблюдение агентских обязанностей. При доверительном управлении:
своевременно формируйте отчетность по доходам/расходам;
исполняйте функции налогового агента при выплатах физлицам (исчисление, удержание, перечисление НДФЛ).
