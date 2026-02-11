Налоговые последствия при использовании механизмов доверительного управления и простых товариществ

Премиум +2 моб
Простое товарищество
В современной хозяйственной практике доверительное управление и простые товарищества выступают востребованными механизмами организации имущественных отношений и совместной предпринимательской деятельности.

Однако их применение требует тщательного анализа налоговых последствий — от этого зависит правильность исчисления обязательств и снижение фискальных рисков.

Доверительное управление: налоговое регулирование

Договор доверительного управления предполагает передачу имущества учредителем управляющему на оговоренный срок. При этом управляющий обязан осуществлять управление в интересах учредителя либо назначенного им выгодоприобретателя.

Ключевые налоговые положения

  • Статус переданного имущества. Имущество, находящееся в доверительном управлении, не рассматривается как доход управляющего.

  • Вознаграждение управляющего. Данная сумма признается его доходом от реализации и подлежит налогообложению в общем порядке.

  • Учет расходов. Затраты, связанные с управлением, включаются в расходы управляющего — если иное не зафиксировано в договоре (когда их компенсирует учредитель).

  • Отчетность. Управляющий ежемесячно формирует сведения о доходах и расходах по управлению и передает их учредителю/выгодоприобретателю для расчета налоговой базы.

Особенности исчисления НДС

  • Передача имущества в управление не признается реализацией и не облагается НДС.

  • При реализации товаров/работ/услуг в рамках договора управляющий:

    • обязан оформлять счета‑фактуры с пометкой «Д.У.»;

    • исполняет обязанности по НДС даже при применении УСН.

  • Вознаграждение управляющего на УСН не облагается НДС, поскольку относится к оплате услуг (при УСН НДС с услуг не уплачивается).

НДФЛ

Если доходы по управлению перечисляются физлицу (учредителю/выгодоприобретателю), управляющий выступает налоговым агентом:

  • исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ при выплате;

  • перечисляет удержанный налог не позднее следующего дня после выплаты дохода.

Налог на имущество

Имущество, переданное в управление (включая приобретенное в рамках договора), облагается налогом на имущество у учредителя — за исключением активов паевого инвестиционного фонда.

Простое товарищество: фискальные нюансы

Простое товарищество представляет собой соглашение нескольких лиц о совместной деятельности для извлечения прибыли. Участники вносят вклады, ведут деятельность, а финансовые результаты распределяются пропорционально долям.

Основные налоговые правила

  • Статус товарищества. Оно не является юрлицом и налогоплательщиком — налоги уплачивают участники с распределенной прибыли.

  • Распределение прибыли. Доходы делятся пропорционально долям участников и квалифицируются как внереализационные (учитываются в последний день отчетного/налогового периода).

  • Убытки. Не распределяются между участниками и не учитываются при налогообложении.

  • Отчетность. Участник, ведущий общие дела, ежеквартально информирует товарищей о причитающейся прибыли (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом).

НДС в рамках совместной деятельности

  • Операции по совместной деятельности (например, поставка продукции) облагаются НДС.

  • Обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается на участника, ведущего общие дела (независимо от его налогового режима).

  • Для применения вычета по НДС требуется раздельный учет товаров/работ/услуг/имущественных прав, использованных в рамках товарищества и иной деятельности.

Налог на имущество

Каждый участник уплачивает налог на:

  • имущество, переданное в совместную собственность;

  • долю в имуществе, приобретенном/созданном в ходе совместной деятельности (доля определяется по стоимости вклада).

Особые условия для УСН:

  • участники обязаны применять объект «доходы минус расходы» (объект «доходы» запрещен);

  • допускается учет расходов, предусмотренных гл. 25 НК, даже при закрытом перечне расходов на УСН.

Практические рекомендации для бизнеса

Проработка договоров. При заключении соглашений о доверительном управлении или простом товариществе детально прописывайте:

  • порядок распределения расходов;

  • условия выплаты вознаграждений.

Это снизит риск споров с налоговыми органами.

Раздельный учет. Ведите обособленный учет операций по совместной и обычной деятельности. Это критически важно для корректного расчета НДС и иных налогов.

Контроль налогового режима. Если вы участник простого товарищества на УСН:

  • убедитесь, что используете объект «доходы минус расходы»;

  • избегайте применения объекта «доходы» (это может привести к утрате права на УСН).

Соблюдение агентских обязанностей. При доверительном управлении:

  • своевременно формируйте отчетность по доходам/расходам;

  • исполняйте функции налогового агента при выплатах физлицам (исчисление, удержание, перечисление НДФЛ).

