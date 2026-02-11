Налоговые последствия при использовании механизмов доверительного управления и простых товариществ

Статус переданного имущества. Имущество, находящееся в доверительном управлении, не рассматривается как доход управляющего.

Вознаграждение управляющего. Данная сумма признается его доходом от реализации и подлежит налогообложению в общем порядке.

Учет расходов. Затраты, связанные с управлением, включаются в расходы управляющего — если иное не зафиксировано в договоре (когда их компенсирует учредитель).