ЖКХ учит ИИ хамить, роботы нарушают ПДД, а смартфоны получат вшитый нейросети: российский IT-дайджест #24

Нейросеть ругается, робота в суде оправдывают, а смартфоны скоро будут продавать в комплекте с отечественным ИИ, как когда‑то с зарядкой — только выключить его будет сложнее. За одну неделю технологии успели нахамить жильцам, выжить в сибирском морозе, дотянуться до квантового холода и поссориться с ГИБДД из‑за статуса железного курьера. Об этих и других приключениях отечественного ИТ — в российском IT-дайджесте #24.
С кем поведешься — нейросеть от ЖКХ научилась материться
В Новосибирске голосового робота, который отвечает на звонки в управляющих компаниях ЖКХ, всего за месяц общения с жильцами пришлось «отучать» от нецензурной лексики. Нейросеть честно училась на реальных обращениях и так аккуратно подхватила речь клиентов, что из вежливого ассистента начала превращаться в голос двора — хотя при этом уже закрывает большую часть типовых запросов и прилично разгружает кол‑центры.
Для рынка это очень показательный момент: чем больше «жизни» в данных, тем выше риск, что ИИ начнет вести себя как очень живой человек. Внедряя голосовых ассистентов, компаниям придется думать не только о том, как подключить бота к биллингу и CRM, но и о регулярном «перевоспитании» модели, чтобы однажды робот не сорвался на клиента так, как это делает оператор в конце смены.
Электромобиль vs сибирская зима
Холдинг «Росэл» из контура Ростеха запустил серийное производство морозоустойчивых зарядных станций для электромобилей, рассчитанных на температуру от −40 до +50 градусов. В конструкции — подогрев, усиленная теплоизоляция и защита от снега, пыли и влаги, а первая такая точка уже трудится в Красноярске, где электронику обычно проверяют на прочность без лишней жалости.
Оборудование полностью локализовано и поддерживает несколько популярных стандартов разъемов, чтобы дружить с основными моделями электрокаров. Если сеть таких зарядок начнут масштабировать, аргумент «электромобили не для нашего климата» станет ощутимо слабее. Дальше останутся классические вопросы про стоимость инфраструктуры и то, кто именно оплатит эту зеленую красоту.
Квант на грани абсолютного нуля: Россия делает свои кабели для компьютеров будущего
Топливный дивизион «Росатома» разработал и запустил производство коаксиальных кабельных сборок для сверхпроводниковых квантовых компьютеров. Кабели на основе ниобий‑титанового сплава рассчитаны на работу при криогенных температурах в районе нескольких милликельвинов, обеспечивая низкие потери сигнала и минимальную теплопроводность, чтобы не перегревать чувствительные квантовые цепи.
Совместно с партнерами уже изготовлено около 200 метров таких кабелей разных типоразмеров для тестов в российских вузах и исследовательских центрах. На уровне формулировок это всего лишь «новая кабельная сборка», но именно из таких деталей складывается реальная технологическая независимость: без своих проводов квантовый компьютер легко превращается в красивую презентацию без шансов на серийное железо.
От листания клипов до покупки кроссовок — один свайп
ВК запускает покупки прямо из видео: алгоритмы на базе ИИ распознают товары в роликах, цепляют к ним карточки на маркетплейсах и добавляют интерактивные плашки. Пользователь смотрит клип, видит всплывающую подсказку и одним нажатием
даже случайным улетает на страницу товара.
Пилот с крупным маркетплейсом показал кратный рост конверсии из просмотра в переход к карточке товара, так что бренды получили идеальный формат «продаж без продавца». Бизнес доволен, пользователю остается только привыкнуть к тому, что любой скролл ленты теперь потенциально заканчивается новым заказом и легким шоком от выписки по карте.
RuStore: скидки, купоны и вишлист
RuStore выкатил обновленный персонализированный интерфейс и систему купонов для приложений и игр. Разработчики могут настраивать скидки под распродажи, спецкампании и личные поводы пользователей — от календарных праздников до дня рождения конкретного геймера.
В игровом разделе появилась лента «Во что поиграть», а в профиле — избранное для приложений и игр, чтобы можно было бережно собирать «потом как‑нибудь поиграю». Пользователь получает ощущение заботливого магазина, который угадывает желания, а разработчик — удобный инструмент подталкивания к первой (и не только) покупке. Магазин приложений окончательно заходит на территорию F2P‑логики: скачать легко, не воспользоваться купоном — психологически сложнее.
ИИ‑аналитик собирает дашборды
Luxms BI представила ИИ‑аналитика, который сам понимает структуру загруженных данных, собирает дашборды и формирует аналитические выводы в их BI‑системе. Пользователю больше не нужно вручную перетаскивать поля и гадать, какой тип диаграммы выбрать — за него это делает «умный» слой над платформой.
Компании без огромных BI‑команд получают шанс резво сокращать путь от сырых выгрузок до внятных отчетов. Людям остаются постановка вопросов и проверка адекватности выводов, а бесконечная игра «подбери фильтр и график» переезжает к ИИ. Стажерам придется искать новую инициацию, потому что легендарное «сделай еще десять таких же отчетов» постепенно отправляется в историю.
Бизнес и ИИ: 97% уже в игре, остальным скоро будет неловко
UserGate опросила российские компании с выручкой от 100 млн рублей и выяснила, что подавляющее большинство уже используют, тестируют или планируют внедрять ИИ‑инструменты. Модели помогают генерировать отчеты и аналитику, оптимизировать сети, разбирать логи, ускорять расследование инцидентов и подстраховывать службы поддержки.
Маленький лагерь скептиков еще прикрывается аргументами про туманную окупаемость, риски и дефицит экспертизы. Но те же компании признают, что ИИ в ближайшие месяцы ощутимо перетряхнет кибербезопасность и ИТ‑ландшафт.
Отечественный ИИ, предустановленный на смартфон: никто не просил, но он есть
Правительство обсуждает идею сделать предустановку отечественных ИИ‑решений обязательной для смартфонов и части электроники, продаваемой в России. Норма фигурирует в проекте рамочного закона об ИИ и фактически резервирует место для российских моделей на пользовательских устройствах.
Сейчас ИИ‑функции есть только у небольшой части гаджетов, тогда как зарубежные экосистемы уже активно заселяют наши карманы своими ассистентами. Обязательная предустановка может стать для отечественных решений и шансом, и испытанием: если по уровню сервиса они не дотянут до конкурентов, пользователи быстро запишут их в разряд системного балласта, который живет только потому, что его сложно отключить.
Чтобы никто не чувствовал себя в стороне, ИИ предлагают сразу вшить в смартфон — как системное приложение, которое не удалить, а максимум научить вести себя прилично.
Утечка «по вине подрядчика»: Верховный суд напоминает, кто крайний
Верховный суд на примере ведомства, допустившего утечку массива персональных данных сотрудников и их родственников, четко обозначил правила: за утечку отвечает оператор, даже если технически все испортил подрядчик. Попытка сказать «это не мы, это они» не сработала — суд указал, что контроль, регламенты и требования по безопасности — зона ответственности самого владельца данных.
Юристы уже прогнозируют массовую чистку договоров и регламентов: больше аудитов, прописанных требований, проверок и формального контроля. Если база уходит в открытый доступ, первым вопросом будет не «кто ваш подрядчик», а «почему вы так уверенно передали ему свои данные».
ГИБДД против роботов: 300 тысяч штрафа против здравого смысла
В Москве сотрудники ГИБДД попытались оштрафовать робота‑доставщика «Яндекса» на внушительную сумму по статье о повреждении дорог и создании помех дорожному движению. По логике инспекторов, робот на тротуаре мешает пешеходам и чуть ли не провоцирует их на опасные маневры, а значит, тянет на серьезную ответственность.
Суды в итоге решили, что робота пока рано записывать в транспортные средства и натягивать под нормы, писавшиеся под совсем другую технику. Мещанский суд, а затем и Мосгорсуд отменили штраф, по сути признав: автономным устройствам в городе нужны отдельные правила.
Если ваш заказ с шаурмой застрял в пути, возможно, робо‑курьер как раз спорит с ГИБДД, к какому пункту ПДД он относится.
