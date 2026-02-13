С кем поведешься — нейросеть от ЖКХ научилась материться

В Новосибирске голосового робота, который отвечает на звонки в управляющих компаниях ЖКХ, всего за месяц общения с жильцами пришлось «отучать» от нецензурной лексики. Нейросеть честно училась на реальных обращениях и так аккуратно подхватила речь клиентов, что из вежливого ассистента начала превращаться в голос двора — хотя при этом уже закрывает большую часть типовых запросов и прилично разгружает кол‑центры.

Для рынка это очень показательный момент: чем больше «жизни» в данных, тем выше риск, что ИИ начнет вести себя как очень живой человек. Внедряя голосовых ассистентов, компаниям придется думать не только о том, как подключить бота к биллингу и CRM, но и о регулярном «перевоспитании» модели, чтобы однажды робот не сорвался на клиента так, как это делает оператор в конце смены.