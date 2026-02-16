Чем порадует и огорчит 2026 год: многомиллионные компенсации, штрафы за иностранные слова, интеграция маркетплейсов с госорганами

Компенсации за нарушения выросли: теперь можно получить до 10 000 000 рублей

В начале января 2026 года начали действовать новые правила расчета компенсаций за нарушения. И они не в пользу нарушителей. Если раньше фиксированная сумма компенсации была в пределах от 10 000 до 5 000 000 рублей, то теперь размах шире — от 10 000 до 10 000 000 рублей. Для патентов нижний предел стал выше — это уже не 10 000, а 50 000 рублей.

Появилась и новая статья в Гражданском кодексе — 1252.1, в которой тоже много интересного. Например, компенсацию, привязанную к стоимости товара или права использования, теперь можно взыскать и в двукратном, и в однократном размере. Раньше был только вариант х2.

А вот если нарушитель докажет, что он «невиновен» (что, честно говоря, сложно представить), максимум, который можно взыскать с него — 500 000 рублей. Раньше «особых» условий не было, да и сейчас непонятно, как будут определять невиновность. Вероятно, эта норма будет работать почти никогда, потому что трудно представить ситуацию, когда интеллектуальные права нарушены случайно, ведь незнание закона не освобождает от ответственности.

«Не знал, что так нельзя» или «все так делают» — точно не прокатит. Норма скорее для галочки, чтобы система выглядела сбалансированной.

А вот противоположная норма, которая относится к тем, кто намеренно обошел технические защиты, удалил сведения об авторах, усугубляет ответственность и увеличивает сумму компенсаций — от 11 000 до 11 000 000 рублей.

Для правообладателей изменения — это шанс получить больше финансов за нарушения их прав, но доказывать, что повышенная компенсация соразмерна, придется. Нарушителям теперь будет тяжелее избежать ответственности или обойтись минимальными последствиями.