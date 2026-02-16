Чем порадует и огорчит 2026 год: многомиллионные компенсации, штрафы за иностранные слова, интеграция маркетплейсов с госорганами

Компенсации за нарушения выросли: теперь можно получить до 10 000 000 рублей
В начале января 2026 года начали действовать новые правила расчета компенсаций за нарушения. И они не в пользу нарушителей. Если раньше фиксированная сумма компенсации была в пределах от 10 000 до 5 000 000 рублей, то теперь размах шире — от 10 000 до 10 000 000 рублей. Для патентов нижний предел стал выше — это уже не 10 000, а 50 000 рублей.
Появилась и новая статья в Гражданском кодексе — 1252.1, в которой тоже много интересного. Например, компенсацию, привязанную к стоимости товара или права использования, теперь можно взыскать и в двукратном, и в однократном размере. Раньше был только вариант х2.
А вот если нарушитель докажет, что он «невиновен» (что, честно говоря, сложно представить), максимум, который можно взыскать с него — 500 000 рублей. Раньше «особых» условий не было, да и сейчас непонятно, как будут определять невиновность. Вероятно, эта норма будет работать почти никогда, потому что трудно представить ситуацию, когда интеллектуальные права нарушены случайно, ведь незнание закона не освобождает от ответственности.
«Не знал, что так нельзя» или «все так делают» — точно не прокатит. Норма скорее для галочки, чтобы система выглядела сбалансированной.
А вот противоположная норма, которая относится к тем, кто намеренно обошел технические защиты, удалил сведения об авторах, усугубляет ответственность и увеличивает сумму компенсаций — от 11 000 до 11 000 000 рублей.
Для правообладателей изменения — это шанс получить больше финансов за нарушения их прав, но доказывать, что повышенная компенсация соразмерна, придется. Нарушителям теперь будет тяжелее избежать ответственности или обойтись минимальными последствиями.
Суды смогут самостоятельно выбирать способ расчета компенсаций, а ответственность теперь солидарная
Новые правила убирают одно из частых оснований для отказа в удовлетворении иска правообладателя — неправильно выбранный метод расчета компенсации. Например, иногда истец, чтобы получить больше, выбирает в качестве компенсации двойную стоимость лицензии, но подтвердить эту самую стоимость ему нечем: он не заключал еще ни с кем подобный договор, не делал специальную оценку. В таком иске ему отказывали. Повторно обратиться за защитой прав нельзя, оспорить решение тоже почти невозможно.
Теперь в такой ситуации суд получил право действовать в интересах истца — отказов не будет, но способ расчета изменят на фиксированную сумму, а дальше соразмерно и справедливо в пределах от 10 000 до 10 000 000 рублей или для патентов от 50 000 рублей.
Раньше правообладатель мог остаться ни с чем из-за ошибки в расчетах. Теперь защита прав гарантирована, пусть и не в желаемом объеме. Судьи будут опираться на соразмерность: масштаб нарушения, умысел, обороты нарушителя.
А еще если в цепочке контрафакта оказались и производитель, и поставщик, и продавец — отвечать они будут солидарно. То есть продавец на маркетплейсе, который выплатил компенсацию, может потом попробовать вернуть деньги с того, кто ему этот товар поставил. Раньше ответственность падала в основном на того, кого «поймали» — продавца, торгующего в розницу.
Представьте Олега, который продает кружки на Вайлдберриз. Он закупает их у крупного поставщика с договором и сертификатами. Вдруг — иск от художника: дизайн украден. По старым правилам Олег был бы «крайним». Теперь он выплачивает компенсацию, но получает право тут же выставить счет своему поставщику.
Маркетплейсы интегрируют с Роспатентом, ФНС и ФТС: конец эпохи контрафакта?
Интеграция — это, конечно, про усиление контроля. Например, интегрировать маркетплейсы с Роспатентом планируют в апреле 2026 года. Когда это произойдет, платформы смогут напрямую и быстро проверять наличие прав на объекты интеллектуальной собственности. Для добросовестных продавцов ничего не изменится, они почувствуют себя еще увереннее, а вот тем, кто использует чужую ИС незаконно, станет сложно.
Интеграция поможет быстрее рассматривать жалобы правообладателей. Возможно, дожидаться ответа от нарушителя, как это происходит сейчас, будет уже не нужно. На платформах станет меньше контрафакта, попасть продавцам на площадки будет сложнее.
Борьба с контрафактом — цель 2026 года, если обратить внимание на новые механизмы. Таможня, например, планирует дать возможность маркетплейсам проверять законность ввоза товара по базам данных через информацию из карточек и документы. Карточки будут заполняться по новым правилам, более подробно — со страной происхождения, номером ТД, кодом ТН ВЭД.
И на добивочку на арену выйдет ФНС, которая еще в 2025 году начала активно контролировать площадки для онлайн-торговли. Только с 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны направлять в госорган все данные о продавцах, подробности совершенных ими операций. В рамках постановления Правительства рассматривают даже требование о направлении маркетплейсом в течение пяти дней данных в ФНС при обнаружении нарушений в налоговой сфере. А там уже официальная проверка и ее неутешительный результат, если нарушение подтвердится.
Будут ли маркетплейсы активно проверять продавцов? Вероятно, да. Ведь неподчинение законным требованиям грозит ответственностью, которую все пытаются избежать. Давление на них со стороны госорганов будет только расти —такова реальность.
Иностранные слова под запретом: время менять вывески и редактировать карточки товара
Об этом говорят уже давно, но изменения вступают в силу уже в марте 2026 года. Предпринимателям дали возможность разобраться с иностранными словами: зарегистрировать, удалить, перевести. Акцент делают на вывесках, но под «публичным пространством» подразумевают все точки контакта потребителя с бизнесом: реклама, сайт, контент любого формата, карточки товара, социальные сети.
Иностранные слова должны быть сведены к минимуму. Исключение — товарные знаки, фирменные наименования. Если вы используете в коммерческих материалах или на вывесках иностранные слова, то придется что-то менять. Часть предпринимателей, чтобы не менять вывески, полиграфию, уже подала заявки на регистрацию ТЗ, часть — просто сделала перевод, убрала иностранные слова или надеется на удачу.
До марта 2026 года каждому предпринимателю нужно проверить точки контакта. Иначе потом придется платить штраф, который достигает 500 000 рублей. Лучше самостоятельно провести мониторинг и внести коррективы, чем потом платить, как минимум, за демонтаж собственной вывески.
Роспатент запустит сервис, который поможет определять стоимость интеллектуальной собственности
Проблема с определением стоимости интеллектуальной собственности ограничивает ее владельцев — трудно продать, передать права, получить кредит под залог ИС, когда не знаешь, сколько она стоит. Роспатент анонсировал попытку изменить ситуацию — в марте 2026 года должен появиться сервис, который будет проводить анализ уже существующих сделок и выдавать ориентир по цене конкретного объекта.
Предполагается, что это расширит возможности правообладателей, поможет инвесторам и банкам принимать решения. Однако есть тонкая грань — если информация из сервиса будет восприниматься жестко и прямо, то это создаст рамки, которые будут отрицать уникальность и особенности каждого отдельного объекта.
Тут скорее вопрос воплощения и практики. Такой сервис необходим, но главное, чтобы его использование было ориентиром, а не обязанностью.
Для регистрации товарного знака нужен новый документ
Процедура регистрации товарного знака сейчас доступна каждому. Любое физическое лицо может зарегистрировать на себя какое-то «прикольное» слово, а потом требовать компенсации у бизнеса. В реестре также много «мертвых» товарных знаков – тех, которые зарегистрированы, но не используются по назначению. Это иногда мешает реальному бизнесу.
В целях урегулирования этого вопроса Правительство решило ввести с сентября 2026 года декларацию о намерении использовать товарный знак. Этот документ будут прилагать к заявке. Как он будет выглядеть, что считается намерением — пока неизвестно.
Представьте Петю, который постоянно регистрирует на себя разные популярные словечки. Теперь при подаче очередной заявки ему придется подписать бумагу, что он собирается реально использовать ТЗ. Если Петя — патентный тролль, ему это невыгодно. Если же Петя — предприниматель, который защищает будущий бренд, — он спокойно пройдет этот этап.
В результате этого изменения процедура усложнится, особенно для тех, кто не планирует использовать обозначение в реальной коммерческой деятельности. Хочется верить, что в результате рынок избавится от патентных троллей, а реестр очистится от тех, кто не планирует использовать то, что зарегистрировал.
Вопрос в том, что считать доказательством намерения, и не создаст ли это новые бюрократические барьеры для добросовестных предпринимателей.
Что в итоге
Нагрузка на бизнес растет. Жить стало сложнее, но добросовестным предпринимателям — безопаснее. Раньше нагрузка ложилась на плечи правообладателей, которые годами бегали по судам, доказывая очевидные вещи. Сейчас баланс чуть смещается.
2026 год — это про контроль, интеграцию и серьезные штрафы. Законы становятся сложнее, но, кажется, в них появилось больше здравого смысла и гибкости для защиты тех, кто работает честно. Однако вопрос реализации по-прежнему актуален.
Проверьте свои активы, точки контакта, карточки товаров и договоры. И спокойно работайте.
А что думаете вы об этих новшествах? Какие проблемы видите? Какое изменение окажет самое большое влияние на ваш бизнес? Давайте обсудим в комментариях.
