AI в продажах: зачем базам данных о клиентах искусственный интеллект

Не системная, а масштабная проблема

Ошибочно полагать, что главная проблема корпоративных систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — некачественные данные или недостаточная дисциплина сотрудников. На самом деле, корень зла — объем данных, требующих обработки.

Современные CRM хранят столько информации, что человеческий мозг просто не способен проанализировать ее в полном объеме. Менеджеры и руководители физически не могут удержать в памяти тысячи сделок, десятки параллельных коммуникаций и слабые сигналы, указывающие на риск или возможность продажи.

Классические инструменты аналитики чаще покрывают статистику: сколько и какие продажи были реализованы, но не помогают в аргументации в переговорах. В результате CRM отстает от реальности вместо того, чтобы помогать менеджерам в продажах и оказывать влияние на эффективность сделок.

Именно в этой точке в CRM начинает появляться ценность искусственного интеллекта. Он не получает роль очередной модной технологии, о которой все без устали говорят последние годы, а становится прикладным инструментом борьбы с информационной перегрузкой команды и бизнеса.