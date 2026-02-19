В России не подтверждены планы по полной блокировке Telegram с 1 апреля 2026 года. Роскомнадзор вводит последовательные ограничения из-за нарушений законодательства, включая отсутствие локализации персональных данных и недостаточное противодействие мошенничеству. Депутаты Госдумы отмечают, что полная блокировка не соответствует реальности и противоречит возможностям легализации мессенджера в ближайшие полтора месяца. Доступ к Telegram в РФ остается частично ограниченным, а функциональность снижается по мере нарастания давления.

Регулятор публично декларирует стратегию постепенного ужесточения мер — от замедления трафика и отключения звонков до точечных региональных ограничений, оставляя мессенджеру «коридор» для легализации: регистрации юрлица в России, локализации персональных данных и оперативного удаления запрещенного контента. На этом фоне часть парламентариев прямо называет 1 апреля скорее поводом для шуток и давления в переговорах, чем реальным сроком запрета, подчеркивая, что окончательная судьба сервиса будет зависеть от того, выполнит ли Telegram требования российских властей в ближайшие месяцы.

На февраль 2026 года говорить о гарантированном «дне X» для полной блокировки Telegram в России нельзя: информация о тотальном отключении сервиса с 1 апреля исходит в основном из анонимных источников и публикаций в медиа вроде Telegram‑канала Baza и не подтверждена ни Роскомнадзором, ни профильными комитетами Госдумы.

Роскомнадзор не подтверждает эти сведения, заявив, что «нечего добавить к ранее опубликованной информации». В пресс-службе ведомства подчеркивается, что речь идет не о полной блокировке, а о последовательных ограничениях, вводимых в связи с нарушениями российского законодательства.

С 17 февраля 2026 года в российских СМИ появляются сообщения о планах по полной блокировке Telegram в стране с 1 апреля. Источниками информации становятся Telegram-каналы, в частности Baza, которые утверждают, что ведомства готовятся к «тотальной» блокировке мессенджера в аналогии с Instagram 1 и Facebook 1 — платформы, владельцы которых признаны экстремистскими и запрещены в РФ. По сообщениям, доступ к Telegram будет отсутствовать как через мобильные сети, так и через стационарные интернет-соединения.

Вы же не любите нелегальных мигрантов, ну, и вообще преступников. <…> Что же вы тогда любите Telegram, который не соблюдает российское законодательство, но при этом действует на территории России?

Что касается возможностей Telegram для легальной работы, то как раз к 1 апреля Тelegram может, наоборот, полностью устранить все замечания, а именно: в феврале открыть юрлицо, в марте заключить необходимые договоры с организациями, кто хранит и обрабатывает персональные данные, встать на налоговый учет в 7-ю налоговую, а также заблокировать весь запрещенный контент.

О решении блокировки Telegram с 1 апреля мне ничего не известно. Я считаю, что дата 1 апреля была выбрана этим источником как юмористический вброс. 1 апреля – День юмора, День дурака, мне кажется, здесь есть определенная связь.

Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления — написал Дуров в своем телеграм-канале.

По словам Павла Дурова, российские власти усиливают ограничения против Telegram, чтобы вынудить граждан перейти на подконтрольное государству приложение, предназначенное для слежки и политической цензуры. Он сравнивает ситуацию с Ираном, где попытки запретить мессенджер не сработали — большинство пользователей продолжили им пользоваться. Дуров подчеркивает, что ограничение свобод граждан никогда не является правильным решением, а Telegram и дальше будет отстаивать свободу слова и конфиденциальность, несмотря на давление властей.​

Что говорит Дуров о блокировке Телеграм в России

Параллельно на платформе Change.org опубликована петиция Константина Ларионова «Против блокировки и ограничений Telegram в России», авторы которой заявляют, что «выступают против блокировки, замедления и иных форм ограничения работы мессенджера Telegram на территории России». На момент публикации статьи петиция собрала 7 671 проверенную сервисом подпись.

По данным организаторов, к 17 февраля 2026 года петицию «Против блокировки Telegram в России» поддержали более 1,15 млн пользователей, а под открытым письмом к Дурову поставили подписи свыше 1,0 млн человек;

Я предлагаю подписать открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России. Это формальное, но ключевое требование нашего законодательства, и его выполнение лишит Роскомнадзор оснований для блокировки мессенджера.

С 17 февраля 2026 года в поддержку Telegram запускается общественная инициатива против замедления и возможной блокировки мессенджера. Ее автор — заместитель председателя Госдумы и лидер фракции «Новые люди» Владислав Даванков, который через телеграм‑бот «#ТелеграмЖиви» собирает подписи под обращением к Роскомнадзору и открытым письмом Павлу Дурову с призывом легализовать сервис в России и тем самым снять формальные основания для блокировки:

Блокировка мессенджера в России: хронология событий

Первые проблемы Telegram в 2017 году

Первые серьезные претензии российских властей к Telegram появились в 2017 году, когда мессенджер потребовали подчинить требованиям «пакета Яровой» и обеспечить возможность расшифровки пользовательских сообщений. Осенью того же года ФСБ и Роскомнадзор запросили у компании «ключи шифрования», однако Павел Дуров отказался, заявив, что выполнение такого требования технически невозможно и противоречит базовой идее Telegram как сервиса, построенного вокруг конфиденциальности и защиты тайны переписки. Именно этот конфликт — мемы «Дуров, отдай ключи», отказ предоставить доступ к переписке и последовавший иск РКН — стал отправной точкой многолетнего противостояния мессенджера и российского регулятора и в итоге привел к судебному решению о блокировке в 2018 году.

Блокировка Телеграм в 2018 году

С 16 апреля 2018 года в России начало действовать судебное решение, по которому Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram из‑за отказа мессенджера передать спецслужбам ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Формально это решение до сих пор не отменено: даже после того как в 2020 году регулятор объявил о снятии технических ограничений и фактическом восстановлении работы сервиса, судебный вердикт о блокировке продолжает оставаться в силе. Начиная с 2025 года власти переходят к новой тактике: вместо единовременной тотальной блокировки применяется поэтапная «деградация» сервиса — сначала ограничиваются голосовые звонки, затем ухудшается загрузка медиафайлов, а после вводятся точечные проблемы с доступом в отдельных регионах.

Снятие ограничений РКН в 2020 году

В июне 2020 года Роскомнадзор официально объявил о снятии ограничений доступа к Telegram в России, заявив, что готов «позитивно реагировать» на готовность компании бороться с терроризмом и экстремизмом. Фактически это означало прекращение массовой технической блокировки мессенджера у операторов связи: Telegram стал снова полноценно открываться без использования VPN и прокси, а попытки фильтрации трафика были свернуты. При этом юридически ситуация осталась неоднозначной: судебное решение о блокировке, принятое в 2018 году, формально не было отменено, что впоследствии позволило регулятору вернуться к практике ограничений и ссылаться на ранее вынесенный вердикт.

Ограничения в работе Телеграм в 2025 году

С середины 2025 года власти перешли к поэтапным точечным ограничениям работы мессенджеров. В августе 2025 года Роскомнадзор официально объявил о «частичном ограничении» голосовых звонков в Telegram и WhatsApp1, мотивируя это борьбой с мошенничеством и другой преступной активностью. Одновременно операторы связи стали вводить скрытые технические меры против новых пользователей: к концу октября 2025 года в России начали блокировать доставку SMS и голосовых вызовов с кодами подтверждения для регистрации и двухфакторной авторизации в этих сервисах, из‑за чего создание новых аккаунтов стало затруднено или вовсе невозможно. В октябре 2025 года ограничения расширились до регионального уровня: мониторинговые проекты фиксировали проблемы с доступом к Telegram и WhatsApp1 примерно в 40% субъектов РФ, причем больше всего жалоб поступало из южных регионов, Урала, Сибири, Крыма, Татарстана и Дальнего Востока — где голосовые вызовы через мессенджеры либо сильно деградировали, либо практически не работали. При этом базовые функции обмена текстовыми сообщениями и файлами в большинстве регионов продолжали оставаться доступными, что укладывается в новую стратегию «деградации сервиса» без формального объявления о его полной блокировке.

Что происходит в 2026 году