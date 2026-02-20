Главные новости российского айти за неделю.

Пиво, школьники и Цифровой ID: фейк о продаже профилей в MAX

Max опроверг сообщения о том, что школьники массово скупают чужие профили с активированным «Цифровым ID» для обхода возрастного контроля при покупке алкоголя и сигарет на кассах самообслуживания. В пресс‑службе заявили, что цифровой идентификатор невозможно передать или продать: он работает только на том устройстве, где создавался, а доступ к QR‑коду открывается после биометрической проверки и сам код обновляется каждые 30 секунд.

При этом статистика Минцифры показывает, что более 2,6 млн россиян уже оформили «Цифровой ID» в Max, а около 1,1 млн пользователей подтверждали через него возраст при покупке товаров с ограничениями. На фоне этого МВД ранее фиксировало повышенный интерес мошенников к аренде аккаунтов Max у пользователей, в основном у школьников и студентов, хотя пока такие случаи единичны. То есть массового «черного рынка» паспортов в мессенджере пока нет, но сама инфраструктура уже достаточно ценна, чтобы вокруг нее начали крутиться и фейки, и вполне реальные мошеннические схемы.

Если взрослым цифровая идентичность помогает покупать алкоголь, то детям цифра диктует расписание и напоминает о внеурочных кружках.