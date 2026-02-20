Главные новости российского айти за неделю.

Выгоревшие сотрудники палятся через эмодзи, Google
несчитают космические штрафы, детей переводят в цифровые классы, а паспортные данные на кассе — в MAX. Обо всем этом — в новом выпуске российского IT‑дайджеста №25.
Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram‑канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.
В чате «ок» — тревожный звонок
Российская ИТ‑компания «Стахановец» заявила, что научилась выявлять признаки профессионального выгорания сотрудников по их поведению в корпоративных чатах. Анализ ИИ показал: если человек резко начинает чаще использовать короткие реакции «отлично», «ок» и формальные эмодзи вместо развернутых сообщений (рост на 45–70%), увеличивает долю нейтральных реакций вроде «браво» и сокращает длину сообщений примерно на 40%, — это может говорить о выгорании задолго до увольнения.
Авторы исследования утверждают, что такие изменения заметны за 3–4 месяца до ухода сотрудника, при этом общая активность в чатах может не падать, поэтому руководители легко пропускают момент. Для бизнеса это и шанс вовремя заняться вовлеченностью, и риск превратить заботу о людях в еще один модуль surveillance‑менеджмента — все зависит от того, кто первый доберется до дашборда: HR или контролер.
Пиво, школьники и Цифровой ID: фейк о продаже профилей в MAX
Max опроверг сообщения о том, что школьники массово скупают чужие профили с активированным «Цифровым ID» для обхода возрастного контроля при покупке алкоголя и сигарет на кассах самообслуживания. В пресс‑службе заявили, что цифровой идентификатор невозможно передать или продать: он работает только на том устройстве, где создавался, а доступ к QR‑коду открывается после биометрической проверки и сам код обновляется каждые 30 секунд.
При этом статистика Минцифры показывает, что более 2,6 млн россиян уже оформили «Цифровой ID» в Max, а около 1,1 млн пользователей подтверждали через него возраст при покупке товаров с ограничениями. На фоне этого МВД ранее фиксировало повышенный интерес мошенников к аренде аккаунтов Max у пользователей, в основном у школьников и студентов, хотя пока такие случаи единичны. То есть массового «черного рынка» паспортов в мессенджере пока нет, но сама инфраструктура уже достаточно ценна, чтобы вокруг нее начали крутиться и фейки, и вполне реальные мошеннические схемы.
Если взрослым цифровая идентичность помогает покупать алкоголь, то детям цифра диктует расписание и напоминает о внеурочных кружках.
CRM для самых маленьких
CRM‑система «Мой Класс», ориентированная на автоматизацию работы образовательных и коммерческих организаций вроде детских центров, спортивных, языковых и музыкальных школ, была включена в реестр российского ПО Минцифры. Продукт позволяет вести базу учеников, групп, филиалов и занятий, учитывать посещаемость, продавать и контролировать абонементы, рассчитывать зарплату, вести финансовый и складской учет, управлять продажами и рассылками, а также использовать виджеты для онлайн‑записи и личный кабинет ученика.
Внесение в реестр подтверждает статус решения как самостоятельного российского ИТ‑продукта и открывает юридические и технологические возможности для его использования в рамках нацпроектов и цифровой экосистемы. Фактически для частных школ и кружков это еще один шаг в сторону «1С‑образного» подхода: все — от расписания до оплаты и отчетности — в одной системе, только с фокусом на образовательную отрасль. Ну и бонусом — потенциальные плюсы при участии в госзакупках и программах поддержки.
Может те, кого сегодня ведут в CRM как учеников, завтра уже сами пойдут на олимпиады по кибербезопасности.
От школьной парты — к багбаунти: кого готовит олимпиада по кибербезу
В Москве подвели итоги первого финала XI сезона Национальной технологической олимпиады по профилю «Информационная безопасность» для школьников 8–11 классов. В финале на базе НИЯУ МИФИ участвовали 99 ребят из 18 регионов, задачи готовились при участии «Росатома», «Группы Астра», «Гексагон», CyberED и Positive Technologies.
Финалисты три дня решали около 30 кейсов по веб‑безопасности, эксплуатации уязвимостей, криптографии, реверс‑инжинирингу, цифровой криминалистике и тестированию внутренних инфраструктур и физической безопасности. Победители и призеры получат до 100 баллов ЕГЭ или право поступления без экзаменов в ведущие вузы. На выходе страна получает конкретных юных специалистов, которые уже умеют думать о безопасности комплексно — и, судя по партнерам, работодатели за ними в очередь неформально выстраиваются заранее.
А пока школьники тренируются на стендах, взрослый финтех уже живет в режиме постоянных учений — только с реальными деньгами и реальными атаками.
Каскадные атаки, shadow AI и никакой магии
Positive Technologies и Ассоциация ФинТех опубликовали совместное исследование о трендах кибербезопасности финансовой отрасли в 2026 году. Главный вывод: фокус смещается от простой блокировки угроз к киберустойчивости — способности сохранять и быстро восстанавливать ключевые процессы даже при успешных атаках. При этом растет число каскадных комбинированных атак через менее защищенных партнеров и подрядчиков, а не напрямую по головным офисам банков.
Участники рынка переходят к централизованной модели ИБ, выстраивают единые стандарты для всей экосистемы и активно измеряют эффективность защиты через кибериспытания, пентесты, багбаунти и метрики вроде time to attack (TTA) и time to response (TTR). Искусственный интеллект играет двойную роль: он ускоряет обнаружение и реакцию на инциденты, но одновременно становится драйвером новых рисков, расширяет ландшафт угроз и облегчает жизнь злоумышленникам.
Но даже самая выстроенная киберзащита не спасает от сценария, когда в какой‑то момент просто пропадает сигнал.
Связь пропала: как узаконили внезапные отключения
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О связи», которые закрепляют право операторов отключать услуги по требованию ФСБ и одновременно освобождают их от ответственности перед абонентами за такое отключение. Инициатива внесена правительством, формально направлена на обеспечение безопасности и противодействие терроризму; конкретные случаи применения должны быть описаны в указах президента или постановлениях правительства.
Замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснил, что ограничивать работу сотовой связи требуется, в частности, при атаках дронов. Для пользователей это означает простую вещь: если мобильная связь или мобильный интернет внезапно исчезли, жалоба в суд или требование перерасчета уже вряд ли помогут — операторы получат законный щит, прикрывающий любые «веерные» отключения.
И если связь могут отключить по закону, то доступ к интернет ресурсам иногда теряется по более туманным причинам.
Linux против блокировок
18 февраля российские разработчики и администраторы массово столкнулись с недоступностью ряда инфраструктурных сервисов Linux, включая kernel.org, из‑за чего Astra Linux, РЕД ОС и Alt Linux вынуждены были использовать VPN для обновления ядра и сборки патчей безопасности. На ИТ‑рынке напоминают, что ранее уже были случаи блокировок Linux‑ресурсов, которые потом снимались после разъяснений.
Роскомнадзор заявил, что никаких решений в отношении сервисов Linux не принимал и меры ограничения к ним не применяются. Представители «Базальт СПО» подтвердили перебои, но отметили, что из части сетей доступ уже восстановился; «Группа Астра» и «Ред Софт» подчеркнули, что благодаря собственной инфраструктуре их экосистемы работают в штатном режиме. Для рынка это напоминание о системном риске: любая непрозрачная фильтрация трафика на уровне операторов или внешних систем может внезапно оборвать поток критически важных обновлений.
На фоне инфраструктурных трещин бизнесу приходится одновременно следить за куда более приземленными рисками — вроде того, что с 1 марта касса внезапно перестанет пробивать часть товара.
Маркировка прижала к кассе: как e‑commerce спасают одной интеграцией
Сервис «Цифровая касса» от Эвотора стал первой облачной ККТ‑платформой с сертифицированной интеграцией с ТС Пиот — специализированным софтом для работы с маркированными товарами в интернет‑торговле. С 1 марта 2026 года продажа маркированной продукции в онлайн‑магазинах будет возможна только при использовании таких решений на кассе.
Интеграция через открытый API позволяет кассе проверять коды маркировки онлайн или офлайн, общаться с системой «Честный знак» и не пропускать товар в чек, если код не проходит проверку. Для e‑commerce это фактически спасательный круг: без ТС Пиот многие интернет‑магазины рискуют физически лишиться возможности легально продавать маркированные товары после 1 марта, а значит — остановить оборот целых товарных групп.
Авторы решения делают акцент, что переход на «Цифровую кассу» можно реализовать без серьезной перестройки ИТ‑ландшафта, что звучит как редкий для отрасли обещанный «мягкий сценарий».
Если нормы маркировки давят на e‑commerce, то судебные формулы неустоек показывают, как далеко государство готово зайти в спорах с глобальными платформами.
Астрономические 91,5 квинтиллиона к Google
Верховный суд РФ отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций и признал требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей текущими — то есть подлежащими удовлетворению в приоритетном порядке при банкротстве. Эти требования образовались из‑за неисполнения решений судов о разблокировке YouTube‑аккаунтов 13 телеканалов и трех медиа: неустойка росла в геометрической прогрессии до момента признания компании банкротом.
Конкурсный управляющий рассказал, что речь идет о 18 требованиях от 16 кредиторов, а сама «космическая» сумма фактически нужна для расчета долей каждого телеканала в тех деньгах, которые реально удастся взыскать. На фоне этого реестр требований кредиторов к ООО «Гугл» уже превысил 22,4 млрд рублей, из которых около 21,6 млрд приходится на ФНС.
Пока одни игроки считают неустойки в квинтиллионах, другие стараются оставить пользователей в своей экосистеме — качеством поиска и рекомендаций.
Поиск, который сам смотрит видео
VK сообщила о внедрении визуально‑языковых моделей (VLM) в поиск своих продуктов. Новая ИИ‑модель одновременно анализирует текст, изображения, звук и видеоряд и уже работает в «VK Видео», постепенно появляясь и в других сервисах с поиском.
Модель учитывает не только названия и описания роликов, но и их смысловое содержание, автоматически формирует датасеты и помогает поисковым алгоритмам точнее определять релевантность видео запросу. В перспективе это улучшит векторный (семантический) поиск: система сможет понимать предпочтения пользователя по стилю монтажа и цветокоррекции и корректно обрабатывать гибридные запросы.
Разработчики обещают пятикратное ускорение разработки и масштабирования новых поисковых технологий, а пользователям — более персонализированную выдачу. Главное, чтобы через пару лет поиск не начал настаивать, что вы «на самом деле хотели посмотреть еще один ролик про котов».
Начать дискуссию