Какие помещения подлежат категорированию по пожарной безопасности
Категорирование по пожарной и взрывопожарной опасности проводят для помещений и зданий, где обращаются горючие газы, жидкости, твердые вещества, пыли и волокна, а также для объектов с технологическими процессами, способными привести к пожару или взрыву.
В первую очередь под категорирование попадают такие помещения:
производственные цеха и участки;
склады сырья, материалов и готовой продукции;
технические помещения (котельные, насосные, трансформаторные, вентиляционные камеры и т. п.);
лаборатории, мастерские, часть серверных и архивов.
Категорирование обязательно при проектировании новых объектов, реконструкции и изменении технологии, а также при вводе здания в эксплуатацию.
От чего зависит категория помещений по пожарной опасности
Категория помещения определяется не «на глаз», а по совокупности факторов.
К основным факторам относятся:
виды и количество горючих веществ и материалов (газы, ЛВЖ, ГЖ, твердые вещества, пыль);
пожароопасные свойства этих веществ (температура вспышки, воспламенения, пределы взрываемости, скорость горения);
объемно‑планировочные решения (площадь, высота, наличие перегородок, объем помещения);
особенности технологического процесса (температуры, давление, выделение искр, открытого пламени, лучистого тепла);
наличие и эффективность систем пожаротушения, вентиляции, автоматики.
Различие между категорией помещения и классом пожарного риска
Часто путают категорию помещения (А, Б, В1–В4, Г, Д) и класс пожарной опасности (пожароопасной или взрывопожароопасной зоны).
Различия между ними следующие:
категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности описывает помещение в целом по видам и количеству горючих веществ, используется для выбора конструкций, планировочных решений, систем пожаротушения и сигнализации;
классы зон (пожароопасных и взрывоопасных) относятся к конкретным участкам внутри помещения и нужны для выбора электрооборудования, кабелей, взрывозащиты, исполнения арматуры.
Категория — про помещение в целом, класс зоны — про отдельные опасные участки внутри него.
Классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
Классификация помещений по категориям А, Б, В1–В4, Г, Д установлена нормативными документами в области пожарной безопасности. Ниже разберем каждую категорию с примерами.
Категория помещения А
Категория А — помещения с повышенной взрывопожароопасностью.
К таким помещениям относятся:
помещения с горючими газами;
помещения, где обращаются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C;
помещения с веществами, способными взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом;
помещения, где количество таких веществ таково, что при воспламенении возможно развитие избыточного давления взрыва более 5 кПа.
Примеры: газораспределительные пункты, участки с обращением ацетилена, водорода, легковоспламеняющихся растворителей в больших объемах, помещения с реактивными металлами.
Категория помещения Б
Категория Б — взрывопожароопасные помещения, уступающие категории А, но все еще характеризующиеся высоким риском.
К этой категории относятся:
помещения с горючими пылями или волокнами;
помещения с легковоспламеняющимися жидкостями с температурой вспышки более 28 °C и (или) горючими жидкостями;
помещения, где количество веществ позволяет при их взвешивании в воздухе или испарении образовывать паро‑ и пылевоздушные смеси с избыточным давлением взрыва более 5 кПа.
Примеры: мельницы, пылевые камеры, деревообрабатывающие участки, окрасочные камеры, участки с обращением масел и солярки в условиях образования аэрозолей.
Категории помещений В1–В4
Категории В1–В4 — пожароопасные помещения без расчетной взрывной составляющей.
Такие помещения характеризуются следующими признаками:
обращаются горючие и трудногорючие жидкости;
присутствуют твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе в виде пыли и волокон);
возможно их только горение, без перехода в взрыв с избыточным давлением свыше 5 кПа;
помещение не относится к категориям А или Б.
Разделение на В1, В2, В3, В4 зависит от величины пожарной нагрузки, способа ее размещения и параметров помещения.
Примеры:
категории В1–В2 — склады горючих материалов с высокой пожарной нагрузкой, цеха с большим количеством древесины, пластика, резины;
категории В3–В4 — помещения с меньшей пожарной нагрузкой, но наличием горючих материалов (часть складов, мастерские, серверные с существенной кабельной и пластиковой нагрузкой).
Категория помещения Г
Категория Г — помещения с умеренной пожарной опасностью.
К категории Г относят помещения, где:
находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном, расплавленном состоянии, при этом процесс сопровождается выделением лучистого тепла, искр, пламени;
горючие газы, жидкости и твердые вещества сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Примеры: котельные на газе или мазуте, литейные цеха, термические участки, печи, сушильные камеры для негорючих материалов.
Категория помещения Д
Категория Д — помещения с пониженной пожарной опасностью.
Для таких помещений характерно:
наличие только негорючих веществ и материалов в холодном состоянии;
отсутствие процессов, сопровождающихся значительным выделением горючих веществ, искр или открытого пламени.
Примеры: склады металлопроката, холодильные камеры с негорючей продукцией, часть машинных залов, серверные с минимальной пожарной нагрузкой и высокими требованиями к негорючести материалов.
Категории помещений по пожарной безопасности в таблице
Для удобства восприятия краткая классификация категорий помещений по пожарной опасности приведена в таблице.
Категория
Характеристика
Примеры помещений
А
Повышенная взрывопожароопасность: горючие газы, ЛВЖ до 28 °C, взрывоопасные смеси с давлением более 5 кПа
Газовые станции, участки с ацетиленом, реактивные металлы
Б
Взрывопожароопасность: горючие пыли, волокна, ЛВЖ более 28 °C, ГЖ с возможностью взрыва более 5 кПа
Мельницы, окрасочные камеры, пылеобразующие производства
В1–В4
Пожароопасность: горючие и трудногорючие жидкости, твердые материалы, пыли, без расчетного взрыва
Склады горючих материалов, производственные цеха
Г
Умеренная пожарная опасность: негорючие материалы в горячем состоянии, процессы с искрами и пламенем
Котельные, литейные, термические участки
Д
Пониженная пожарная опасность: негорючие материалы в холодном состоянии
Склады металла, холодильники, часть технических помещений
Кто проводит категорирование помещений по пожарной безопасности
Категорирование выполняют организации и специалисты, обладающие компетенциями в области пожарной безопасности.
Как правило, этим занимаются:
проектные организации, разрабатывающие разделы мероприятия по пожарной безопасности и отопление, вентиляция и кондиционирование;
специализированные компании по пожарной безопасности с опытом применения СП 12.13130.2009 и смежных норм;
инженеры по пожарной безопасности и эксперты, участвующие в экспертизе проектной документации.
Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в помещениях и на территории организации, можно скачать тут.
На действующем объекте инициатором категорирования обычно выступает собственник или эксплуатирующая организация, а результаты оформляются актами и включаются в паспорта помещений и разделы по пожарной безопасности.
Расчет категории помещений по пожарной опасности
Расчет категории проводят на основании нормативных документов с учетом характеристик веществ и материалов, технологических процессов и объемно‑планировочных решений.
Нормативные акты для расчета категорий помещений
Основной документ для определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности — СП 12.13130.2009 определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
Дополнительно учитываются:
Федеральный закон № 123‑ФЗ от 22.07.2008, устанавливающий технический регламент о требованиях пожарной безопасности ;
своды правил по проектированию систем пожаротушения и сигнализации;
отраслевые нормативы для отдельных типов объектов нефтебазы, склады ГСМ, химпроизводства и т. д.
Определение категории пожарной опасности помещений
Общий алгоритм определения категории пожарной опасности можно представить в виде последовательности шагов.
Соберите исходные данные.
Определите виды, количество и размещение всех веществ и материалов: газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, твердые горючие материалы, пыли, волокна, а также особенности технологического процесса.
Определите пожароопасные свойства.
Для каждого вещества уточните температуру вспышки и воспламенения, пределы взрываемости, группу горючести и другие параметры по паспортам веществ и справочникам.
Рассчитайте пожарную нагрузку и условия образования смесей.
Оцените, могут ли вещества образовывать взрывоопасные парогазовоздушные или пылевоздушные смеси и какое избыточное давление взрыва возможно в объеме помещения.
Последовательно проверьте принадлежность к категориям от А до Д.
В соответствии с требованиями свода правил последовательно проверяйте, подходит ли помещение под категории А, затем Б, затем В1–В4, далее Г и Д, пока не будет найдена первая подходящая категория.
Учтите влияние систем защиты.
При наличии эффективных систем автоматического пожаротушения, отсечек, особых объемно‑планировочных решений возможно влияние этих факторов на итоговую категорию помещения или здания.
Зафиксируйте результат.
Оформите итоговую категорию расчетом, актом или разделом проектной документации, согласуйте в установленном порядке и используйте в дальнейших проектах и эксплуатации.
После определения категории важно довести результат до всех заинтересованных служб: проектировщиков, эксплуатационников, службы охраны труда и пожарной безопасности.
Классы зоны помещения по пожарной безопасности
Классы зон применяются для детализации пожароопасных и взрывоопасных участков внутри помещений. Они критичны для выбора электрооборудования, кабельных линий и решений по вентиляции.
Ниже приведена обобщенная таблица типов зон.
Тип зоны
Примеры классов
Краткая характеристика
Взрывопожароопасные.
В‑I, В‑Iа, В‑Iб, В‑Iг, В‑II, В‑IIа
Зоны, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов, паров или пыли.
Пожароопасные.
П‑I, П‑II, П‑IIа, П‑III
Зоны, где обращаются горючие вещества и материалы, возможна стадия горения.
Пожароопасные
Пожароопасные зоны — это участки, где:
имеются горючие твердые вещества, пыли, волокна или горючие жидкости без условий для развития взрыва;
при наличии источника зажигания возможно распространение пожара.
Чаще всего такие зоны встречаются на складах с древесиной, пластиками, текстилем, а также в кабельных трассах и серверных.
Тип зоны
Основная среда
Краткая характеристика
Примеры участков
Особенности выбора электрооборудования
П‑I
Горючие жидкости (ГЖ)
Зоны в помещениях, где обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 °C и выше.
Маслохозяйства, участки хранения и перекачки масел, мазута, лакокрасочные участки с ГЖ.
Применяется оборудование с повышенной степенью защиты оболочек, исключается искрение, учитывается возможное образование паров над поверхностью жидкости.
П‑II
Горючая пыль, волокна
Зоны, где при технологическом процессе выделяются горючие пыли или волокна, способные поддерживать горение, но не обязательно формировать взрывоопасную смесь.
Швейные и ткацкие цеха, деревообработка, мукомольные участки с открытой пылеобразующей зоной.
Требуется пылезащищенное исполнение, ограничение нагрева поверхностей, эффективная аспирация и регулярная уборка пыли.
П‑IIа
Твердые горючие вещества
Зоны в помещениях, где обращаются твердые горючие вещества с удельной пожарной нагрузкой не менее 1 МДж/м².
Склады древесины, полимеров, упаковочных материалов, архивы, склады готовой продукции из горючих материалов.
Допускается обычное или пылезащищенное исполнение (по необходимости), ограничивается температура нагрева, кабели прокладываются с учетом пожарной нагрузки.
П‑III
Вне помещений, ГЖ и твердые вещества
Зоны, расположенные вне зданий и сооружений, где обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 °C и выше или любые твердые горючие вещества.
Открытые склады пиломатериалов, угля, наружные эстакады перекачки мазута и масел, открытые площадки с тарой ГЖ.
Используется влагозащищенное и атмосферостойкое исполнение, защита от коррозии и осадков, учитываются особенности открытой прокладки линий.
Взрывопожароопасные
Взрывопожароопасные зоны — это участки, где:
возможно образование взрывоопасных паро‑, газо‑ или пылевоздушных смесей;
при наличии источника зажигания такие смеси способны привести к взрыву и дальнейшему пожару.
Такие зоны характерны для газовых коллекторов и аппаратов, насосных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, силосов и мельниц с интенсивным пылеобразованием, а также участков с использованием растворителей и лакокрасочных материалов.
Тип зоны
Основная среда
Краткая характеристика
Примеры участков
Типичные источники зажигания
В‑I
Газы, пары ЛВЖ
Взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ могут образовываться при нормальной работе оборудования.
Насосные ЛВЖ, участки налива/слива, компрессорные с горючими газами.
Искрение электрооборудования, перегрев двигателей, статическое электричество.
В‑Iа
Газы, пары ЛВЖ
Смеси горючих газов/паров в нормальном режиме не образуются, возможны только при авариях или неисправностях.
Аппаратные, газовые коллекторы, запорная арматура, компрессорные, где утечки возможны только при разгерметизации.
Аварийные выбросы, разрывы трубопроводов, утечка через фланцы, открытый огонь при ремонте.
В‑Iб
Газы, пары ЛВЖ
Зоны, где горючие газы или пары выходят из отверстий ниже уровня пола и могут скапливаться в нижней части помещения.
Подвальные помещения с газовыми коммуникациями, эстакады с нижним сливом ЛВЖ.
Скопление тяжелых паров у пола, искры при включении/выключении аппаратов, механическое искрение.
В‑Iг
Газы, пары ЛВЖ
Внешние зоны у наружных установок с горючими газами или ЛВЖ, а также у проемов таких помещений.
Пространство вокруг резервуаров ЛВЖ, факельные установки, зоны у дверных и оконных проемов газоопасных помещений.
Искрение электрооборудования на открытом воздухе, статическое электричество, грозовые разряды.
В‑II
Горючая пыль, волокна
Внутренние зоны, где при нормальной работе оборудования образуются взвешенные горючие пыли или волокна, способные формировать взрывоопасные смеси с воздухом.
Мельницы, смесители, циклоны, фильтры, пылеотсосы в мукомольных, деревообрабатывающих и комбикормовых производствах.
Искрение электродвигателей, перегрев подшипников, отложение пыли на горячих поверхностях.
В‑IIа
Горючая пыль, волокна
Зоны, где горючая пыль или волокна могут осаждаться слоями и при взмучивании образовывать взрывоопасные смеси.
Площадки вокруг пылеобразующего оборудования, галереи транспортеров, помещения с интенсивным пылеобразованием и осаждением.
Подъем пыли при уборке или вибрации, искрение, открытые нагретые поверхности.
Документальное оформление и маркировка
Результаты категорирования и определения классов зон необходимо корректно оформить в документации.
Как правило, используется следующая форма оформления:
расчеты и пояснительные записки в составе проектной документации;
акты категорирования помещений по установленным требованиям;
приложения к декларации пожарной безопасности и планам эвакуации.
Маркировка должна обеспечивать наглядность для персонала и проверяющих.
Обычно выполняют такие действия:
наносят обозначение категории помещения (А, Б, В1–В4, Г, Д) на планы, таблички у входа и в эксплуатационной документации;
указывают классы зон (например, В‑Iа, П‑II) для выбора и контроля электрооборудования.
Когда и кем учитывается категорийность помещений
Категорийность помещений влияет на проектные решения и эксплуатацию и учитывается на всех стадиях жизненного цикла объекта.
Ее учитывают:
на стадии проектирования — архитекторы, технологи, инженеры по отоплению, вентиляции, пожаротушению, электроснабжению;
при экспертизе проектов — органы госэкспертизы и специализированные экспертные организации;
при вводе в эксплуатацию — собственник, генеральный подрядчик, инспекторы надзорных органов;
в процессе эксплуатации — служба охраны труда и пожарной безопасности, эксплуатирующая организация.
На основе категории выбирают типы ограждающих конструкций, их огнестойкость, наличие и тип автоматических установок пожаротушения и сигнализации, требования к эвакуации, режимы уборки и хранения материалов.
Действия при изменении функционального назначения помещения
При изменении функционального назначения помещения важно оценить, меняется ли его пожарная опасность.
В типовой ситуации необходимо:
проанализировать, изменятся ли состав и количество веществ и материалов, характер технологического процесса, пожарная нагрузка;
при необходимости провести повторный расчет категории по действующим нормам;
скорректировать проектные решения по пожаротушению, сигнализации, противодымной защите, вентиляции и электроснабжению;
обновить документацию, планы эвакуации, таблички с категориями и классами зон.
Если не пересчитать категорию и не обновить решения по пожарной безопасности, фактическое состояние объекта может оказаться несоответствующим проекту и требованиям законодательства.
Часто задаваемые вопросы
Какая категория пожарной опасности у серверной?
Категория серверной определяется по фактической пожарной нагрузке, то есть по количеству и характеристикам горючих материалов (кабели, пластиковые элементы, напольные покрытия, мебель).
На практике серверные чаще относят к одной из категорий В1–В4 либо, при минимальной пожарной нагрузке и выполнении специальных требований, к категории Д. Конкретная категория устанавливается расчетом.
К какой категории пожарной опасности относятся венткамеры?
Венткамеры обычно содержат преимущественно негорючие материалы, но могут иметь горючие элементы (изоляция, ремни, смазки).
Чаще всего возможны такие варианты:
категория Г, если присутствуют нагрев, искры, вращающиеся части и процессы сжигания топлива;
категория Д, если оборудование и материалы преимущественно негорючие, без существенных источников зажигания и значительной горючей нагрузки.
Окончательное решение принимают по составу оборудования и количеству горючих материалов.
Какая категория у офисного помещения по пожарной опасности?
Офисные помещения, как правило, имеют мебель, отделочные материалы, бумагу и оргтехнику, то есть обладают определенной пожарной нагрузкой.
Обычно такие помещения относят к категориям В3–В4 в зависимости от плотности загрузки и характеристик отделки. В отдельных случаях при использовании негорючих материалов и строгом ограничении пожарной нагрузки возможно отнесение к категории Д, но это скорее исключение.
Какие помещения относятся к категориям В1 и В4?
Категории В1–В4 различаются по величине и распределению пожарной нагрузки.
Кратко их можно описать так:
категория В1 — помещения с высокой пожарной нагрузкой и неблагоприятными условиями развития пожара (например, плотные склады древесины, пластика, резины);
категория В4 — помещения с относительно небольшой пожарной нагрузкой и более благоприятными условиями (разреженное размещение горючих материалов, эффективные системы защиты).
Точные критерии устанавливаются нормативами и учитывают удельную пожарную нагрузку, высоту складирования и планировку.
Какие помещения не подлежат категорированию?
Не подлежат категорированию по установленным правилам:
открытые пространства, где отсутствует замкнутый объем для накопления горючих смесей (кроме специальных наружных установок с отдельной классификацией);
помещения, где нет горючих веществ и материалов и технологических процессов, способных привести к пожару например, отдельные инженерные ниши без оборудования, пустые технические подполья при подтвержденном отсутствии пожарной нагрузки.
При этом на практике целесообразно зафиксировать факт отсутствия необходимости категорирования в пояснительной записке или акте, чтобы избежать вопросов со стороны надзорных органов.
