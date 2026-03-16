Какие помещения подлежат категорированию по пожарной безопасности

Категорирование по пожарной и взрывопожарной опасности проводят для помещений и зданий, где обращаются горючие газы, жидкости, твердые вещества, пыли и волокна, а также для объектов с технологическими процессами, способными привести к пожару или взрыву.

В первую очередь под категорирование попадают такие помещения:

производственные цеха и участки;

склады сырья, материалов и готовой продукции;

технические помещения (котельные, насосные, трансформаторные, вентиляционные камеры и т. п.);

лаборатории, мастерские, часть серверных и архивов.

Категорирование обязательно при проектировании новых объектов, реконструкции и изменении технологии, а также при вводе здания в эксплуатацию.