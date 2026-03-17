Как отражать в учете аренду, если в договоре предусмотрены каникулы

Учет у арендатора
ИП освобождены от ведения бухгалтерского учета по п. 1 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Поэтому и отражать аренду ему не нужно.
Для целей налогообложения в расходы нужно включить фактически понесенные и оплаченные арендные платежи. Так как в течение каникул оплату не вносят, расходы за этот период не учитывают.
Учет у арендодателя
Арендодатель отражает аренду в соответствии с ФСБУ 25/2018. То есть в качестве операционной или финансовой аренды.
Если объект аренды не планируют выкупать или продавать по льготной цене, то аренда считается операционной.
По операционной аренде доходы признают в порядке из учетной политики: равномерно в течении срока или другим образом, например, по графику из договора. Если доходы признают по графику из договора, то во время каникул их не отражают.
На УСН используют кассовый метод, поэтому для целей налогообложения в период арендных каникул доход не возникает.
