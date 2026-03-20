Церковные праздники 21 марта по православному календарю

Суббота 4‑й седмицы Великого поста, поминовение усопших

21 марта приходится на субботу Благое знамение креста, когда в великопостные службы включается особое поминовение усопших. Верующие в этот день посещают храмы, ставят свечи, заказывают панихиды и поминальные молебны за родственников и близких, отмечая их память особо молитвенным образом. Литургия сочетается с антипасхальными и заупокойными строфами, что подчеркивает тему покаяния и прославления тех, кто уже ушел из земной жизни.

Память преподобного Феофилакта Никомидийского

Преподобный Феофилакт Никомидийский — святой‑монах IV века, известный даром чудотворения и пророчества. Он подвергался гонениям за веру, но даже в тяжелых испытаниях оставался непреклонен в христианской вере. Память апостола Ерма (Ермы), апостола от 70‑ти

Апостол Ерма — один из последователей Христа из числа 70 учеников, по преданию прославившийся миссионерской деятельностью и проповедью. Его фигура в библейской традиции связана с укреплением и распространением христианской веры в ранние века.