21 марта в России и мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день Навруз, Международный день лесов и Всемирный день поэзии, а также несколько профессиональных и неформальных дат. В православном календаре эта дата связана с памятью святых и субботним поминовением усопших в период Великого поста, а в народной традиции ее считали Весенним солнцеворотом и днем Вербоносицы, когда по погоде и поведению людей судили о весне и будущем урожае.
Какой праздник в России 21 марта
В народном календаре 21 марта считался днем весеннего солнцеворота — началом заметного перебора сил природы от зимы к весне. Этот день называли Вербоносицей, потому что в церковной традиции к этому времени уже полагалось приносить веточки вербы из дома‑в‑дом или в храм. Считалось, что если в этот день хорошо провести время с семьей, не ругаться и не спешить, весна будет щедрой и дружной, а в доме царит мир и согласие.
Международные праздники 21 марта
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Дата, закрепленная Генеральной Ассамблеей ООН и связанная с трагической расправой над участниками мирной демонстрации в Шапервилле (ЮАР) в 1960 году. В этот день власти, НКО и образовательные учреждения проводят конференции, выставки, фильмы и акции, направленные против расизма, расовой дискриминации и предрассудков. Основная идея — подчеркнуть равенство всех людей и важность толерантности в обществе.
Международный праздник, отмечаемый в ряде стран Азии, а также в мусульманских и тюркских регионах России, как праздник весеннего равноденствия и начала нового года по древневосточному календарю. В этот день традиционно готовят праздничный стол с особыми блюдами, устраивают народные гуляния, танцы и выступления, а также подчеркивают символику обновления, мира и единства семей и народов. В РФ Навруз отмечают в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других субъектах Северного Кавказа и Поволжья.
Международный день лесов
Созданный ООН праздник, призванный напомнить о важности лесов для сохранения экосистемы и климата планеты. В этот день проводят посадки деревьев, экологические акции, лекции и волонтерские мероприятия, а также кампании по борьбе с незаконной вырубкой и защитой природных территорий. Идея дня — показать, что леса не только природное богатство, но и «легкие Земли», от которых зависит здоровье людей и животных.
Всемирный день поэзии
Праздник, установленный ЮНЕСКО и подчеркивающий роль поэзии в сохранении культурной памяти и языкового разнообразия. В этот день поэты и читатели устраивают литературные вечера, поэтические конкурсы, открытые микрофоны и флешмобы‑чтения. Формат подчеркивает, что стихи могут быть одновременно и художественным высказыванием, и инструментом социального диалога и выражения чувств.
Церковные праздники 21 марта по православному календарю
Суббота 4‑й седмицы Великого поста, поминовение усопших
21 марта приходится на субботу Благое знамение креста, когда в великопостные службы включается особое поминовение усопших. Верующие в этот день посещают храмы, ставят свечи, заказывают панихиды и поминальные молебны за родственников и близких, отмечая их память особо молитвенным образом. Литургия сочетается с антипасхальными и заупокойными строфами, что подчеркивает тему покаяния и прославления тех, кто уже ушел из земной жизни.
Память преподобного Феофилакта Никомидийского
Преподобный Феофилакт Никомидийский — святой‑монах IV века, известный даром чудотворения и пророчества. Он подвергался гонениям за веру, но даже в тяжелых испытаниях оставался непреклонен в христианской вере. Память апостола Ерма (Ермы), апостола от 70‑ти
Апостол Ерма — один из последователей Христа из числа 70 учеников, по преданию прославившийся миссионерской деятельностью и проповедью. Его фигура в библейской традиции связана с укреплением и распространением христианской веры в ранние века.
Народные праздники и приметы на сегодня 21 марта
Весенний солнцеворот, Вербоносица. Считалось, что 21 марта особенно важно выйти в этот день на улицу, подольше посмотреть на солнце и «погреться» в его лучах, чтобы зарядиться здоровьем на весь год. Крестьяне приносили веточки вербы в дом.
В этот день всячески избегали ссор, споров и резких слов, полагая, что ссора в день Весеннего солнцеворота принесет долгие семейные разлады.
Считалось, что если 21 марта держатся сильные морозы и холодный ветер, весна будет запоздалой, а посев может замерзнуть.
Ясное солнечное небо и слабый ветер считались хорошим знаком: предвещали раннее и дружное таяние снега, быстрое освобождение земли и удачные полевые работы.
Кто родился в этот день
Сергей Лавров (1950) — российский государственный деятель и дипломат, с 2004 года занимающий пост министра иностранных дел России и остающийся одним из наиболее влиятельных архитекторов внешней политики страны начала XXI века. Его многолетняя работа в МИД, участие в ключевых международных переговорах и формирование курса России на мировой арене сделали его одной из самых узнаваемых фигур российской дипломатии.
Модест Мусоргский (1839) — русский композитор, один из ключевых представителей объединения «Могучая кучка», чье творчество было обращено к российской истории, национальному характеру и народным интонациям. Его опера «Борис Годунов», а также другие произведения, вдохновленные русской литературой и живописью, сделали его имя символом новаторского направления в русской музыкальной классике XIX века.
Роналдиньо (1980) — бразильский футболист, легендарный атакующий полузащитник, чемпион мира 2002 года, победитель Лиги чемпионов и Ла Лиги; его стиль, наполненный неожиданными пасами и шармом, сделал его одной из самых харизматичных звезд мирового футбола.
Анатолий Беляев (1931) — советский и российский баянист, композитор, музыкальный педагог и телеведущий, народный артист РФ; его исполнительское и педагогическое наследие оставило заметный след в истории русского аккордеонного и баянного искусства.
