Увольнение конфликтного сотрудника, необоснованная выплата пособия СФР, заполнение декларации по УСН за 2025 год: обзор для бухгалтера

Увольнение конфликтного сотрудника, необоснованная выплата пособия СФР, заполнение декларации по УСН за 2025 год: обзор для бухгалтера

Нередко в коллективах появляются токсичные сотрудники, которые могут нарушать атмосферу. Уволить их за это нельзя. Рассказываем, что делать работодателю.

Конфликтным сотрудникам нередко предлагают уйти по своему желанию. Однако не все работники готовы на это пойти. В такой ситуации работодателю стоит использовать переговоры и помнить о законных основаниях увольнения. Пошаговый план действий рассказали в разборе.

Пособие выплачено необоснованно: должен ли работодатель возвращать суммы СФР

СФР может продолжить начислять пособие по уходу за ребенком даже несмотря на расторжение трудового договора. При обнаружении переплаты он может обратиться к работодателю за компенсацией. Как действовать в таком случае — рассказали в разборе.

Аванс не вернули, обязательства не выполнили: восстанавливать ли «авансовый» НДС

После перечисления аванса организация может принять НДС по нему к вычету. При отгрузке в счет аванса НДС нужно восстановить. Что делать при отсутствии возврата аванса и невыполнении договора — рассказали в разборе.

Мастер-класс «Заполняем декларацию по УСН за 2025 год в 1С:Предприятие 8.3. Конспект вебинара с видео

Организации подают декларацию по УСН за 2025 год не позже 25 марта, а ИП — до 27 апреля. При заполнении документа нужно проверить корректность налогового учета, начисления авансовых платежей. Рассказали в конспекте вебинара как заполнить декларацию без ошибок.

Принудительная ликвидация: основания, порядок и последствия. Мини-курс

Принудительная ликвидация происходит по решению суда. В качестве оснований выделяют недействительность регистрации, работу без лицензии, ведение нелегальной деятельности, противоречие уставным целям и невозможность достижения целей создания. Как проходит принудительная ликвидация — рассказали в мини-курсе.

Какие денежные переводы облагаются НДФЛ и как о них узнает ФНС. Мини-курс

ФНС стала пристально следить за переводами не только юридических, но и физических лиц. В общем случае НДФЛ не облагаются подарки и другие безвозмездные поступления. Какие операции могут обернуться налоговой проверкой — рассказали в мини-курсе.

Кредитные каникулы: кто может получить, по каким займам и на какой срок. Мини-курс

При невозможности уплатить кредит можно воспользоваться каникулами по займам, которые выдали после 1 марта 2024 года. Когда и кто может воспользоваться такой отсрочкой — рассказали в мини-курсе.

