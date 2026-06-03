Куда подавать уведомление о заключении трудового договора с иностранцем

Куда подавать уведомление
В уведомлении о приеме иностранца важно корректно указать фактический адрес места осуществления работы. Если организация оказывает услуги в различных местах без фиксированного адреса, работодатель вправе указать адрес подразделения, где работник будет числиться.
Уведомление о приеме подают в МВД региона, где сотрудник работает. Юридический адрес не имеет значения, если он находится в другом регионе. Патент региональный, поэтому и уведомление должно быть в том же регионе.
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Что делать, если уведомление подали с неверным адресом
Если уведомление подали с некорректным адресом, стоит направить правильное уведомление. Для этого нужно определиться с конкретным адресом подачи уведомления.
Например, можно использовать адрес проживания работника и указать его в графе «Место работы». После этого работнику необходимо забрать свою часть уведомления с отметкой МВД и сходить в подразделение для подтверждения.
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