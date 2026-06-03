Куда подавать уведомление о заключении трудового договора с иностранцем

Куда подавать уведомление

В уведомлении о приеме иностранца важно корректно указать фактический адрес места осуществления работы. Если организация оказывает услуги в различных местах без фиксированного адреса, работодатель вправе указать адрес подразделения, где работник будет числиться.

Уведомление о приеме подают в МВД региона, где сотрудник работает. Юридический адрес не имеет значения, если он находится в другом регионе. Патент региональный, поэтому и уведомление должно быть в том же регионе.