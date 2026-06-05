Гугл против Google, ИИ против торгов на бирже, Минпромторг против техсбора (пока): российский IT‑дайджест №39

Российская «дочка» Google выиграла суд с…Google

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание 160,3 млрд руб. с Google Ireland Limited в пользу конкурсной массы ООО «Гугл». Суд признал недействительными соглашения 2009 и 2018 годов, после которых доля выручки российской «дочки» упала с 20% до менее 3%.

Исполнять решение предстоит за рубежом: у Google Ireland нет активов в РФ, но аресты наложены во Франции, ЮАР и Бельгии (в последней — около 115 млн евро). Юристы оценивают перспективы кассационной жалобы как слабые.