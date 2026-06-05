Гугл против Google, ИИ против торгов на бирже, Минпромторг против техсбора (пока): российский IT‑дайджест №39

Судебные дела Гугл, инновации от Сбера, Госуслуги без ограничений и отложенный техсбор — в российском IT‑дайджесте № 39.
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Российская «дочка» Google выиграла суд с…Google
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание 160,3 млрд руб. с Google Ireland Limited в пользу конкурсной массы ООО «Гугл». Суд признал недействительными соглашения 2009 и 2018 годов, после которых доля выручки российской «дочки» упала с 20% до менее 3%.
Исполнять решение предстоит за рубежом: у Google Ireland нет активов в РФ, но аресты наложены во Франции, ЮАР и Бельгии (в последней — около 115 млн евро). Юристы оценивают перспективы кассационной жалобы как слабые.
Бесперебойный доступ к «Госуслугам»
Президент поручил правительству и ФСБ гарантировать бесперебойный доступ к «Госуслугам», платежным системам и медицинским сервисам даже при ограничениях интернета. Доклад должен быть представлен до 1 июля 2026 года.
Сейчас работает «белый список» Минцифры — более 500 сайтов и приложений, которые обязаны работать при отключениях связи. При этом в списке до сих пор официально нет многих приложений, включая банковские.
ИИ-торги на Мосбирже
Мосбиржа запустила соревнование автономных ИИ‑агентов в рамках хакатона MOEX AI Hackathon. 50 команд получили по 1 млн виртуальных рублей и доступ к корзине из 20 акций.
По итогам первых двух недель большинство агентов обогнали индекс IMOEX, а в плюс вышли пять команд из 50. Лучший ИИ‑агент совершил 875 сделок и показал прибыль, самый активный (2539 сделок) — занял последнее место. Цель проекта — адаптация инфраструктуры под «агентскую экономику».
Техсбор на электронику
пока откладывается
Минпромторг обсуждает перенос старта техсбора на электронику с 1 сентября на декабрь 2026 года. Идея сбора — переложить финансирование утилизации отходов электроники на импортеров и производителей, но бизнес опасается роста цен.
Ведомство прорабатывает более мягкий график внедрения, чтобы отрасль успела адаптироваться. Для рынка гаджетов и бытовой техники перенос означает краткосрочную передышку и меньший риск столкнуться с резким ростом цен в будущем.
Терминал с ИИ от Сбера
Сбер представил НЕО — первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство объединяет ИИ, биометрию и цифровые сервисы, собственная разработка Сбера.
Терминал показан 4 июня на ПМЭФ-2026. До конца года установят тысячи устройств, предзаказ открыт. Экран наклоняется под покупателя, ToF-камера распознает лицо при любом освещении. Внутри - 8-ядерный процессор с NPU-чипом, банкомат поддерживает карты, смартфоны, QR-коды и биометрию.
Оптический вычислитель для ИИ от Сбера
Сбер также показал первый в России универсальный оптический вычислитель для задач ИИ, основанный на фотонной интегральной схеме собственной разработки. Чип берет на себя энергоемкую часть ИИ‑нагрузки — умножение матриц — и выполняет операции практически мгновенно и почти без нагрева.
Первый прототип выполняет более 1 млрд операций матричного умножения в секунду. Энергопотребление оптического ядра более чем на 30% ниже электронных аналогов.
Демостенд UserGate NGFW с Merlion
UserGate и технический центр Merlion запустили постоянно действующий демостенд межсетевого экрана UserGate NGFW для удаленного тестирования сценариев кибербезопасности. Можно проверять интеграцию, кластеризацию и инспекцию зашифрованного трафика.
За первый месяц более 100 участников прошли демонстрацию.
ИИ, страхи и утечки данных
Совместное исследование системного интегратора УЦСБ и ГК «Солар» показало, что 59,6% российских компаний уже используют ИИ, а 33,3% — генеративные модели, но лишь 3% дошли до полностью автоматизированных решений.
Главный тормоз внедрения — риск утечки данных: среди компаний, не использующих ИИ, 42,5% назвали опасения за безопасность ключевой причиной отказа. На втором месте — нехватка компетенций (35%), далее — отсутствие понятных сценариев применения (32,5%).
Китайская «песочница» для беспилотников
Россия и Китай обсуждают обмен опытом по развитию беспилотных сервисов. Планы Китая до 2030 года по автономному транспорту примерно на 80% совпадают с российскими.
Перед «ГЛОНАСС» поставлена задача изучить китайскую нормативную базу и проработать создание в России аналога шэньчжэньской регуляторной «песочницы», где беспилотные сервисы получают господдержку и послабления для быстрого запуска.
«Цифровой след» для самых маленьких
Координационный центр доменов .RU/.РФ выпустил книгу стихов «Цифровой след» о цифровой безопасности. Стихи объясняют детям, как защищать персональные данные, распознавать мошенников, правильно пользоваться паролями и соблюдать баланс между онлайн‑ и офлайн‑жизнью.
В книге объединены стихи, раскраски, логические задания и памятка о помощи при потере. Электронная версия доступна бесплатно на сайте Координационного центра.
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