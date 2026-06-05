Контроль за операциями с наличными, счет-фактуры для ИП без НДС, выходное пособие для уволившихся: экспертный обзор для бухгалтера 

Какие операции организаций, ИП и физлиц попали под подозрение банков

Если внести деньги наличными и сразу отправить за границу, банки отметят операцию как подозрительную: это требует ЦБ РФ. Под контроль попадают и регулярные крупные переводы за рубеж, а также крупные переводы без открытия счета. Кого это касается, как работает и что делать — объясняем в разборе.

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