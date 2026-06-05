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Обзоры для бухгалтера
Контроль за операциями с наличными, счет-фактуры для ИП без НДС, выходное пособие для уволившихся: экспертный обзор для бухгалтера 

Контроль за операциями с наличными, счет-фактуры для ИП без НДС, выходное пособие для уволившихся: экспертный обзор для бухгалтера 

Собрали главные экспертные разборы законов и новые мини-курсы за неделю. 

Какие операции организаций, ИП и физлиц попали под подозрение банков

Если внести деньги наличными и сразу отправить за границу, банки отметят операцию как подозрительную: это требует ЦБ РФ. Под контроль попадают и регулярные крупные переводы за рубеж, а также крупные переводы без открытия счета. Кого это касается, как работает и что делать — объясняем в разборе. 

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за май 2026 года

НДФЛ, страховые взносы, УСН, НДС и прочее. Собрали более 40 новых писем, приложили ссылки на документы и кратко разъяснили суть. Такая ежемесячная подборка — и другие незаменимые для бухгалтера инструменты — доступна всем подписчикам тарифа Клерк.Система.

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Может ли работодатель обязать сотрудников приходить раньше, а уходить позже

Требование прийти раньше или задержаться может обернуться для работодателя трудовым спором. Такая работа признается сверхурочной и требует не только оплаты, но и соблюдения особой процедуры по ТК. Пример из практики — в разборе. 

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Увольнение по собственному желанию: нужно ли платить выходное пособие

Когда сотрудник увольняется сам, выходное пособие обычно не предусмотрено. Оно выплачивается при сокращении или ликвидации компании. Но в трудовом или коллективном договоре могут быть прописаны дополнительные выплаты. Разобрали нюансы на примере реального судебного кейса. 

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Ответы на требования ФНС – 2026: алгоритмы, сроки, защита клиента. Конспект вебинара с видео

Чтобы избежать претензий со стороны налоговой, важно правильно определить тип требования, вовремя на него отреагировать и предоставить верные документы. Что запрашивает ФНС, как соблюсти сроки и какие давать пояснения — разобрали в вебинаре. 

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Как ИП получить больничный: регистрация в СФР, размер взносов. Мини-курс 

Больничные и декретные доступны не только наемным работникам, но и ИП, если они добровольно застрахованы в СФР. Разбираем условия участия, размер взносов и порядок оформления.

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Как отнести суммы НДС в расходы по налогу на прибыль. Мини-курс

Входящий НДС не всегда можно включить в расходы, но есть случаи, когда закон дает добро. Разбираем основания и порядок учета налога в расходах по прибыли.

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Когда ИП без НДС нужно выставлять счет-фактуру. Мини-курс

Даже если ИП не уплачивает НДС, он обязан оформлять счет-фактуру в некоторых ситуациях — например, для экспорта за пределы РФ. В мини-курсе объясняем, какие правила действуют в 2026 году. 

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Ревизионная комиссия: зачем нужна и как сформировать. Мини-курс

В ООО и АО ревизионная комиссия контролирует финансовую отчетность и дает заключение для ее утверждения. В мини-курсе разбираем ее функции, состав и порядок формирования.

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Когда нужно сокращать рабочий день и для кого это правило не действует. Мини-курс 

Хотя по ТК сокращенный рабочий день перед праздником — общее правило, оно действует не во всех организациях и режимах работы. В мини-курсе разбираем, когда оно применимо и как его правильно учитывать в табеле.

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