Как выживать бизнесу в 2026 году: итоги круглого стола на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции

Налоговая реформа наделала много шума среди предпринимателей. Людмила Ганичева рассказала, что сейчас происходит с бизнесом:

С самого начала принятия законопроекта о налоговой реформе было понятно, что это вызовет шторм для бизнеса, в котором выстоят не все.

Статистика нам уже показала, что только с начала года закрылось больше 209 тыс. компаний, а это практически на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Закрываются производства, а что самое ужасное — точки общепита.

Еще в прошлом году те, кто вовремя успел спланировать юнит-экономику, доходы, расходы, перейти на другой налоговый режим, в этот шторм стараются выстоять. Мы приняли решение применять автоупрощенку, что дает существенную экономию на страховых взносах и, соответственно, на НДС. Поэтому вот так вот и живем.