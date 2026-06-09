Как выживать бизнесу в 2026 году: итоги круглого стола на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции

Видео круглого стола
Участники дискуссии
В круглом столе участвовали:
Елена Ярушкина — руководитель Школы «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, 20 лет опыта в сфере налогового консалтинга.
Марина Калмыкова — старший руководитель по развитию продукта «Альфа-бухгалтерия» в Альфа-банке и профессиональный бухгалтер с практическим опытом более 20 лет.
Олег Почепский — бизнес-аналитик по мобильной автоматизации компании «Клеверенс».
Налоговая реформа и «шторм» в море бизнеса
Налоговая реформа наделала много шума среди предпринимателей. Людмила Ганичева рассказала, что сейчас происходит с бизнесом:
С самого начала принятия законопроекта о налоговой реформе было понятно, что это вызовет шторм для бизнеса, в котором выстоят не все.
Статистика нам уже показала, что только с начала года закрылось больше 209 тыс. компаний, а это практически на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Закрываются производства, а что самое ужасное — точки общепита.
Еще в прошлом году те, кто вовремя успел спланировать юнит-экономику, доходы, расходы, перейти на другой налоговый режим, в этот шторм стараются выстоять. Мы приняли решение применять автоупрощенку, что дает существенную экономию на страховых взносах и, соответственно, на НДС. Поэтому вот так вот и живем.
«Автоусложненка»: какие проблемы возникли с АУСН
АУСН для многих бухгалтеров звучит как идеальный режим — страховые взносы платить не надо, рассчитывать и уплачивать налог — тоже. Людмила Ганичева рассказала, так ли это:
Автоупрощенка совсем неправильное название. Проще ее назвать автоусложненка. Многие столкнулись с задвоением доходов, потому, что они от банков полностью не передаются. И из-за этого у налогоплательщиков появляется неправильная налоговая нагрузка, некорректно рассчитываются налоги, а ответственность за корректность расчета налогов лежит на самом налогоплательщике.
Второй большой вопрос, это тот, с которым столкнется у нас налогоплательщики НДФЛ с хорошей зарплатой. Напомним, на автоупрощенке в банке могут считать НДФЛ только по ставке 13%. А у нас шкала уже с прошлого года прогрессивная: 13—22%. Очень многие удивятся, когда к 1 декабрю 27-го года, прилетят уведомления о том, что они должны доплатить НДФЛ, потому что весь год с них удерживали 13%.
Марина Калмыкова обратила внимание на то, что предпринимателям стоит сместить фокус на финансовую грамотность:
Я бы прочитала закон о проведении эксперимента, чтобы понять: где моя зона ответственности, а где — банка. Банк — партнер, который передает информацию о сведениях от налогоплательщика.
У нас тоже есть жесткие правила, которые мы должны соблюдать. Мы транзитом передаем информацию. Размечаем банковскую выписку: там есть несколько уровней категории операции, то есть «доход», «расход», как минимум, и мы даже категоризацию должны делать обязаны только на верхнем уровне, а дальше на усмотрение налогоплательщиков. Потому что мы не можем точно знать экономический смысл операции.
Роль автоматизации и цифровых инструментов
Автоматизация сейчас проникла во все сферы, в том числе и в бухгалтерию. Олег Почепский рассказал, чем сейчас занимаются компании по автоматизации:
Мы занимаемся не бухгалтерским учетом в основном, а автоматизацией учета реального товара. То есть то, что указывается не в платежках, а в накладных. Сейчас у нас основная работа идет по Честному знаку. То есть каждый год прибавляются новые товарные группы, маркируются
С бухгалтерией мы часто общаемся — это нередкий случай. Вот, наверное, пополам: ИТ-специалисты и бухгалтерия. Это все-таки задачи IT — как все это автоматизировать внутри компании, потому что это все равно цифровые данные, которые куда-то туда уходят. И половина в бухгалтерии, потому что перед ней мы отвечаем.
Автоматизация работает и в банках. Марина Калмыкова рассказала о том, что сейчас происходит с процессами:
В банке сейчас строят целую экосистему. Особенность заключается в том, что практически у каждого есть целый блок условных, не финансовых сервисов.
Если поделить сервисы на две группы, первая — это финансовые услуги, стандартное руководство, кредитование.
В последние годы активно усиливается блок нефинансовых сервисов, которые в том числе поддерживают бизнес и помогают ему.
Ваши услуги могут стоять на витрине партнеров, и вы можете там нашим клиентам помогать. По поводу сервиса, это сервис-индикатор риска, который позволяет клиентам получать информацию о том, все ли у него хорошо по 115-му ФЗ. Работает в режиме светофора. Если, например, горит красненький, есть рекомендации, какие шаги необходимо сделать для того, чтобы стал зелененький.
Рецепт выживания для бизнеса
Несмотря на все реформы и законодательные изменения, есть несколько рецептов выживания. Людмила Ганичева отмечает два способа:
Если мы говорим о бизнесе, предприниматели – это все равно больше про мечту, идеи. Какие не были бы трудные времена, если ты идешь с гордо поднятой головой и делаешь все для этого, то ты добьешься результата.
А второе — это пахать относительно развития своей финансовой грамотности, навыков продаж, расчета точек безубыточности, прибыльности, налогового планирования. Здоровье компании — чистая прибыль. Считайте, прежде чем начинать заниматься бизнесом.
Олег Почепский поделился своей рекомендацией по выживанию:
Бизнесу я бы такую рекомендацию дал – это концентрироваться именно на том, что приносит деньги в 26-м году, и не распыляться. А бухгалтеру внимательно читать требования и не придумывать лишнюю работу, потому что часто сталкиваюсь с тем, что откуда-то рождается гиперответственность. Возможно, это растет из-за налоговой какой-то вот «зашуганности».
Как быть в курсе всех изменений и ничего не упустить
Бухгалтеры вынуждены все время держать руку на пульсе и быстро адаптироваться к новым реалиям. Чтобы разложить все по полочкам удобно пользоваться Клерк.Системой — в подписке выходят разборы законов, мини-курсы, вебинары и конспекты к ним.
Подписчики также получают доступ к базе консультаций и могут задать вопросы по интересующей теме практикующим экспертам.
Вы можете оформить подписку на месяц за 1 190 рублей (14 280 руб. в год) или купить сразу годовой тариф за 11 400 рублей вместо
14 280 рублей.
Заручитесь информационной и экспертной поддержкой с подпиской на Клерк.Систему, чтобы работать спокойно и уверенно по новым правилам весь год!
Начать дискуссию