«Клерк» запускает курс «Бухгалтер маркетплейса 2026»: как освоить учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета

Почему появился отдельный специалист по маркетплейсам
Торговля через маркетплейсы давно перестала быть простым дополнительным каналом продаж. Для продавца это целая система расчетов: покупатель оплачивает товар через площадку, маркетплейс удерживает свои суммы, применяет комиссии и другие начисления, формирует отчеты, а продавцу необходимо сопоставить все эти данные с бухгалтерским и налоговым учетом.
На практике у селлеров возникают вполне конкретные вопросы: почему сумма в отчете отличается от ожидаемой выручки, как отразить операции в учете, что делать с выкупами, баллами, штрафами и другими начислениями, как разобраться в еженедельном отчете площадки.
При этом сами маркетплейсы продолжают менять личные кабинеты и условия работы. Обновляются интерфейсы, появляются новые условия в офертах, меняются подходы к отчетности. Поэтому бухгалтеру, который сопровождает такого клиента, приходится разбираться не только в классическом учете, но и в специфике конкретных торговых площадок.
Именно на пересечении этих задач сформировалась отдельная специализация — бухгалтер маркетплейсов.
Что изменилось для бухгалтеров маркетплейсов в 2026 году
Начинать обучение такой специализации сегодня имеет смысл с учетом актуальных правил. Если бухгалтер осваивает маркетплейсы по старым материалам, ему придется самостоятельно отслеживать изменения в налогах, интерфейсах площадок и их документах.
В программе «Бухгалтер маркетплейса 2026» содержание обновлено с учетом изменений текущего года, в том числе налоговой реформы-2026.
Это важно для практической работы: бухгалтеру нужно понимать не только общую логику учета, но и актуальные условия, по которым в 2026 году взаимодействуют продавцы и маркетплейсы.
Отдельное внимание уделяется работе с популярными площадками. В программу включены Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет, а также практические задачи, связанные с их отчетами и личными кабинетами.
Не просто учет, а понимание экономики маркетплейса
Особенность работы с селлерами в том, что бухгалтеру приходится иметь дело с большим количеством данных. Одной цифры из отчета маркетплейса недостаточно, чтобы понять, сколько на самом деле заработал продавец.
В программе рассматриваются операции с площадками и их отражение в 1С. Студенты учатся работать с выгрузками и еженедельными отчетами Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета, а также разбираться в специфических операциях.
Отдельно рассматриваются баллы и выкупы Ozon. Для специалиста важно понимать, как такие операции связаны с общим учетом и финансовым результатом торговли.
В результате бухгалтер получает не только набор инструкций для работы с конкретным кабинетом. Он учится видеть за отчетами финансовую картину бизнеса: сколько продавец получил, какие суммы были удержаны, как операции отражаются в учете и какие показатели нужно анализировать.
1С становится частью специализации
Для бухгалтера маркетплейсов недостаточно уметь работать только с интерфейсом торговой площадки. Информацию из личных кабинетов необходимо сопоставлять с бухгалтерским учетом.
Поэтому работа с 1С занимает отдельное место в программе. Студент учится проводить операции с маркетплейсами в учетной системе и связывать данные площадок с бухгалтерскими задачами.
Это особенно важно для тех, кто хочет работать с несколькими селлерами. В таком случае необходимо не просто вручную смотреть отчеты, а понимать, как данные из разных источников должны попадать в учет и как проверять получившийся результат.
Такой навык помогает перейти от роли человека, который «разносит отчеты», к специалисту, который понимает всю цепочку операций.
Интерактивные тренажеры: отработать работу с отчетами
В программе предусмотрены интерактивные тренажеры. Задания выполняются непосредственно на сайте, после чего система проверяет ответы, подсвечивает ошибки и считает баллы.
Для специализации, связанной с маркетплейсами, такой формат особенно полезен. Здесь недостаточно просто прочитать о том, как устроен отчет или операция. Важно научиться самостоятельно находить нужные данные, сопоставлять показатели и принимать правильные учетные решения.
Тренажеры позволяют сделать эту практику частью обучения. Если студент ошибается, он получает возможность увидеть проблему и еще раз разобраться с материалом.
В итоге обучение строится не только вокруг лекций: теоретические знания сразу проверяются на задачах.
Каким специалистом должен стать бухгалтер маркетплейсов
Бухгалтер, который работает с селлерами, фактически находится на пересечении нескольких областей: бухгалтерского и налогового учета, электронной торговли, финансового анализа и работы с цифровыми сервисами.
Поэтому специалисту важно уметь не только правильно отражать операции. Он должен понимать специфику Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, работать с выгрузками и отчетами, пользоваться 1С и анализировать финансовые показатели торговли.
Отдельное значение имеют налоги. Налоговая реформа-2026 меняет условия работы бизнеса, поэтому бухгалтеру необходимо учитывать актуальные требования при сопровождении продавца.
При этом задача специалиста — не просто найти сумму налога, а видеть налоговые последствия операций и помогать бизнесу работать в рамках действующих правил.
Так постепенно формируется специализация, в которой бухгалтер сочетает классические профессиональные знания с навыками работы в электронной торговле.
Почему эта специализация требует постоянного обновления знаний
Маркетплейсы меняются быстрее многих привычных бухгалтерских процессов. Обновляется личный кабинет, меняются условия оферты, появляются новые правила начислений и удержаний.
Для селлера изменение интерфейса может быть просто неудобством. Для бухгалтера оно способно повлиять на то, где найти нужный документ или как сопоставить данные с бухгалтерским учетом.
Поэтому в работе с маркетплейсами особенно важна привычка следить за изменениями. Нельзя один раз изучить инструкцию и использовать ее годами без проверки.
В этом и состоит одна из причин актуальности курса именно в 2026 году: программа ориентирована на текущие условия работы с площадками и изменения налоговой системы.
Кому подойдет курс
«Бухгалтер маркетплейса 2026» подойдет специалистам, которые хотят освоить отдельную специализацию внутри бухгалтерии и работать с клиентами, продающими товары через маркетплейсы.
Это может быть действующий бухгалтер, который хочет расширить профессиональные компетенции и начать сопровождать селлеров. Курс также подойдет тем, кто уже сталкивается с электронной торговлей, но хочет систематизировать знания об учете операций.
Отдельный сценарий — специалисты, которые хотят работать удаленно с клиентами из разных регионов. Специфика маркетплейсов предполагает большое количество цифровых процессов, поэтому значительная часть работы выполняется дистанционно.
При этом курс не ограничивается изучением одной площадки. Студенты знакомятся с особенностями Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, что позволяет получить более широкое представление о специализации.
Официальная квалификация и три месяца практики
Обучение начинается 15 августа 2026 года и продолжается три месяца. Занятия проходят дистанционно, в свободном графике, с нагрузкой около 1–2 часов в день.
Материалы доступны в формате видео в записи, конспектов, тестов и заданий. Для общения с преподавателями предусмотрены онлайн-встречи и чат, где можно задавать вопросы экспертам.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, сведения о котором вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО. Программа ориентирована на профстандарт «Бухгалтер».
Таким образом, обучение можно совмещать с текущей работой и постепенно осваивать новую специализацию без необходимости переходить на учебу в очный формат.
Бухгалтер маркетплейсов — специализация на стыке учета и электронной торговли
Работа с маркетплейсами требует от бухгалтера большего, чем знание общих правил учета. Нужно понимать специфику площадок, уметь читать их отчеты, работать с выгрузками, отражать операции в 1С и видеть финансовый результат торговли.
В 2026 году к этим задачам добавляется необходимость учитывать изменения налогового законодательства и регулярно адаптироваться к обновлениям самих маркетплейсов.
Новая программа «Бухгалтер маркетплейса 2026» от «Клерка» построена именно вокруг этих практических задач. В ней объединены учет и налоги, работа с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом, 1С, финансовый анализ и интерактивная отработка навыков.
Старт курса — 15 августа 2026 года. За три месяца участники смогут систематизировать знания и освоить инструменты, необходимые для работы с одной из наиболее специфичных областей современной торговли — бухгалтерским сопровождением бизнеса на маркетплейсах.
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