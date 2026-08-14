«Клерк» запускает курс «Бухгалтер маркетплейса 2026»: как освоить учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета

Почему появился отдельный специалист по маркетплейсам

Торговля через маркетплейсы давно перестала быть простым дополнительным каналом продаж. Для продавца это целая система расчетов: покупатель оплачивает товар через площадку, маркетплейс удерживает свои суммы, применяет комиссии и другие начисления, формирует отчеты, а продавцу необходимо сопоставить все эти данные с бухгалтерским и налоговым учетом.

На практике у селлеров возникают вполне конкретные вопросы: почему сумма в отчете отличается от ожидаемой выручки, как отразить операции в учете, что делать с выкупами, баллами, штрафами и другими начислениями, как разобраться в еженедельном отчете площадки.

При этом сами маркетплейсы продолжают менять личные кабинеты и условия работы. Обновляются интерфейсы, появляются новые условия в офертах, меняются подходы к отчетности. Поэтому бухгалтеру, который сопровождает такого клиента, приходится разбираться не только в классическом учете, но и в специфике конкретных торговых площадок.

Именно на пересечении этих задач сформировалась отдельная специализация — бухгалтер маркетплейсов.