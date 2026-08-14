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Учет расходов
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ИП арендует автомобиль: какие документы нужны, чтобы списать затраты на ГСМ

ИП арендует автомобиль: какие документы нужны, чтобы списать затраты на ГСМ

Руководитель использует автомобиль для деловых поездок. Как составить приказ об утверждении порядка использования автомобиля и учета ГСМ?

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Нужно ли составлять приказ

Для учета расходов на ГСМ в затратах достаточно грамотно закрепить в документах саму обязанность компании нести эти расходы.

Сам приказ не создает обязанности оплаты ГСМ, это следует из договора аренды. ИП стоит в договоре и приказе четко прописать, что арендатор несет расходы на содержание автомобиля.

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Что указать в приказе

В вводной части приказа указывают ФИО и должность руководителя, наименование арендованного автомобиля и реквизиты договора аренды.

В распорядительной части приказа указывают:

  1. ИП использует

    автомобиль для служебных поездок руководителя.

  2. Расходы на ГСМ несет арендатор. Можно сформулировать так: «Арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, в том числе на приобретение горюче-смазочных материалов».

  3. Назначение ответственного лица, которое будет ответственно за контроль расхода ГСМ (например, главный бухгалтер или сотрудник, в чьи обязанности входит ведение учета).

  4. Порядок подтверждения расходов: в конце периода (месяца) руководитель предоставляет авансовый отчет с чеками с АЗС, а также заполненные путевые листы.

В заключительной части руководитель ставит подпись и актуальную дату.

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