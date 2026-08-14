ИП арендует автомобиль: какие документы нужны, чтобы списать затраты на ГСМ

Нужно ли составлять приказ

Для учета расходов на ГСМ в затратах достаточно грамотно закрепить в документах саму обязанность компании нести эти расходы.

Сам приказ не создает обязанности оплаты ГСМ, это следует из договора аренды. ИП стоит в договоре и приказе четко прописать, что арендатор несет расходы на содержание автомобиля.