ИП арендует автомобиль: какие документы нужны, чтобы списать затраты на ГСМ

Нужно ли составлять приказ
Для учета расходов на ГСМ в затратах достаточно грамотно закрепить в документах саму обязанность компании нести эти расходы.
Сам приказ не создает обязанности оплаты ГСМ, это следует из договора аренды. ИП стоит в договоре и приказе четко прописать, что арендатор несет расходы на содержание автомобиля.
Вести бухгалтерский и налоговый учеты на любой системе налогообложения научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена: в курсе есть уроки по использованию ИИ в работе, расчету среднего заработка по новым правилам, налогу на прибыль и НДС. Курс позволит получить базовые знания и освоить новую профессию с нуля. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 70%: 10 722 рублей вместо
36 000 рублей. Срок акции ограничен.
Что указать в приказе
В вводной части приказа указывают ФИО и должность руководителя, наименование арендованного автомобиля и реквизиты договора аренды.
В распорядительной части приказа указывают:
ИП использует
автомобиль для служебных поездок руководителя.
Расходы на ГСМ несет арендатор. Можно сформулировать так: «Арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, в том числе на приобретение горюче-смазочных материалов».
Назначение ответственного лица, которое будет ответственно за контроль расхода ГСМ (например, главный бухгалтер или сотрудник, в чьи обязанности входит ведение учета).
Порядок подтверждения расходов: в конце периода (месяца) руководитель предоставляет авансовый отчет с чеками с АЗС, а также заполненные путевые листы.
В заключительной части руководитель ставит подпись и актуальную дату.
Начать дискуссию