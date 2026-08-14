Банки против вредоносного ПО, цифровой рубль в деле и китайские LLM вместо западных: российский IT-дайджест #47

Банки против «вредоносного» ПО

Федеральный закон № 210-ФЗ обязал банки с 1 марта 2027 года отказывать клиентам в переводах с устройств, на которых выявлено вредоносное ПО. Норма касается операций по картам, переводов электронных денег и через систему быстрых платежей.

При обнаружении угрозы банк уведомит клиента о причине отказа и предложит провести операцию с другого устройства или в отделении. Кредитные организации также должны внедрить защиту мобильных приложений и сайтов, которая позволит находить вредоносное ПО до списания денег. Что именно будет считаться «вредоносным» не уточняется.

Закон входит во второй пакет мер против кибермошенничества.