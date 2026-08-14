Банки против вредоносного ПО, цифровой рубль в деле и китайские LLM вместо западных: российский IT-дайджест #47

С 2027 года банки будут блокировать переводы с зараженных устройств, логисты уже принимают цифровой рубль, бизнес массово переходит на китайские большие языковые модели, а Сбер выпускает первого автономного ИИ-агента. Обо всем этом — в новом выпуске российского IT-дайджеста №47.
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Банки против «вредоносного» ПО
Федеральный закон № 210-ФЗ обязал банки с 1 марта 2027 года отказывать клиентам в переводах с устройств, на которых выявлено вредоносное ПО. Норма касается операций по картам, переводов электронных денег и через систему быстрых платежей.
При обнаружении угрозы банк уведомит клиента о причине отказа и предложит провести операцию с другого устройства или в отделении. Кредитные организации также должны внедрить защиту мобильных приложений и сайтов, которая позволит находить вредоносное ПО до списания денег. Что именно будет считаться «вредоносным» не уточняется.
Закон входит во второй пакет мер против кибермошенничества.
Цифровой рубль добрался до складов
ПЭК первым среди операторов сборных грузов в России начал принимать оплату цифровым рублем. Компания не стала ждать 1 сентября, когда прием новой формы валюты станет обязательным для торгово-сервисных предприятий с выручкой свыше 120 млн рублей.
Первая операция прошла 28 июля: клиент оплатил обработку груза на складе через QR-код. С 1 сентября расчеты станут доступны физлицам в 163 отделениях по всей стране. Следующий этап — B2B-расчеты по смарт-контрактам.
Китайский LLM-шторм
По данным MWS Cloud (входит в МТС Web Services), объем потребления китайских больших языковых моделей российскими компаниями в первом полугодии 2026 года более чем в 11 раз превысил показатель за весь 2025 год. Наиболее востребованы семейства Qwen, GLM и Kimi.
Главное преимущество — открытые обученные параметры: модели можно развернуть локально, дообучить под отраслевые задачи и не зависеть от API. Через китайские модели прошло уже более 400 млрд токенов.
Не просто нейронка, а ГигаАгент
Сбер представил ГигаАгент — первого в России автономного и универсального ИИ-агента. Система самостоятельно управляет календарем, ведет переписку, создает отчеты и презентации, работает в фоне и может параллельно решать несколько задач.
Агент умеет переписывать собственный код (изменения фиксируются в Git), сохраняет долговременную память и способен аргументированно возражать пользователю.
ИИ отправят на проверку духовности
Российские IT-компании смогут передавать большие модели ИИ в независимые испытательные лаборатории для проверки соответствия закону и традиционным духовно-нравственным ценностям. Обсуждения проходят в рамках подзаконных актов к закону об ИИ.
Критерии разработают Минцифры, ФСБ и ФСТЭК. Проверка станет одним из этапов получения статуса суверенной или национальной модели и доступа к мерам господдержки. Обязательной для всех моделей на рынке она не будет — только для претендующих на официальный статус.
Девелоперы под цифровым микроскопом «Сколково»
Фонд «Сколково» представил первый в России «Индекс инновационности девелоперов». По данным исследования 33 компаний, 100% используют цифровые инструменты в продажах, 94% имеют приложения жителя, 88% применяют BIM-решения в проектировании.
Компании разделили на четыре категории: лидеры, практики, нишевые и нереализованный потенциал. Индекс планируют сделать ежегодным. Минстрой будет ориентироваться на него при выработке отраслевой политики.
Малайзия, Россия и технологический суверенитет
Малайзия готова вместе с Россией разработать модель обеспечения технологического суверенитета и сформировать совместное видение научно-технического партнерства. Об этом заявил министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир на заседании межправительственной комиссии во Владивостоке.
Стороны планируют углублять взаимодействие между фондом «Сколково» и Малайзийским фондом информационных экосистем, в том числе в технологиях здравоохранения и образования, а также развивать этичную науку и биотехнологии.
Квантовый скачок и ионные ловушки
Ученые Квантового проекта госкорпорации «Росатом» впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Освоение этой технологии позволит существенно увеличить мощность ионных квантовых компьютеров и масштабировать системы.
Google пробила стену Роспатента для Gemini
Спустя два года Google удалось оспорить отказ Роспатента и зарегистрировать товарный знак Gemini в России по одной из заявок. Компания подавала четыре заявки в 2024 году, по трем оставшимся продолжает добиваться регистрации.
Отказ был связан со сходством с товарным знаком чешской компании Finshape Czechia. Google настаивала, что использует бренд для узкого перечня услуг, связанных с генеративным ИИ и большими языковыми моделями.
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