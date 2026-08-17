Может ли ИП на УСН с ПСН не пробивать чеки при оказании услуг дошкольного образования

Можно ли использовать и чеки и БСО

Использовать смешанный подход формально не запрещено, но это несет серьезные налоговые риски.

По п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54‑ФЗ ИП на ПСН не вправе применять ККТ при некоторых видах деятельности. А по пп. 15 п. 2 ст. 346.43 НК к таким видам относится оказание услуг в сфере дошкольного и дополнительного образования детей и взрослых.

Обязательное условие освобождения от ККТ — выдача документа, который подтверждает расчет с указанием обязательных реквизитов по ст. 4.7 закона № 54‑ФЗ.