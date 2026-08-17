Может ли ИП на УСН с ПСН не пробивать чеки при оказании услуг дошкольного образования

Можно ли использовать и чеки и БСО
Использовать смешанный подход формально не запрещено, но это несет серьезные налоговые риски.
По п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54‑ФЗ ИП на ПСН не вправе применять ККТ при некоторых видах деятельности. А по пп. 15 п. 2 ст. 346.43 НК к таким видам относится оказание услуг в сфере дошкольного и дополнительного образования детей и взрослых.
Обязательное условие освобождения от ККТ — выдача документа, который подтверждает расчет с указанием обязательных реквизитов по ст. 4.7 закона № 54‑ФЗ.
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Какие подходы можно использовать
Можно использовать один из этих подходов:
Печатать только БСО. На все расчеты стоит выдавать документ с обязательными реквизитами. В этом случае ИП сэкономит на кассе и ОФД.
Использовать только чеки ККТ. Их необходимо применять для всех расчетов, данные будут уходить в ОФД. Этот способ гарантирует максимальную прозрачность для налоговой и автоматическую сверку с банком.
Подход стоит закрепить документально. Для этого можно использовать внутренний приказ или пункт в регламенте работы с клиентами. Для проверяющих это будет сигнализировать о системном подходе.
При использовании БСО нужно обратить внимание на эти нюансы:
Возможность автоматизации. Можно использовать CRM, сервисы для образовательных услуг или типовые бланки с автозаполнением.
Проверяйте реквизиты. В каждом бланке строгой отчетности
должны быть все обязательные данные по ст. 4.7 Закона № 54‑ФЗ. Отсутствие одного может привести к признанию документа недействительным.
Храните подтверждение выдачи. Если документы бумажные, можно хранить корешки и копии. Если электронные, то нужно обеспечить возможность показать историю отправки клиенту.
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